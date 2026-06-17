Nerudová napsala, pak smazala. Jenže v ANO si všimli a je pro smích

„Andrej Babiš a jeho vláda ohrožují bezpečnost České republiky. Potvrzují to teď už i naši spojenci z NATO,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu na sociální síti X.
Na její vyjádření následně reagoval ministr obrany Lubomír Metnar, zdůraznil, že Nerudová opomněla, že se zmíněné výhrady týkaly právě období vlády Petra Fialy (ODS).
„Paní Danuše Nerudová nám chtěla vysvětlit, že nesplnění závazku NATO v roce 2025 ohrožuje bezpečnost České republiky. Jenže si spletla vládu, a tak musela svůj příspěvek raději smazat,“ dodal, že politička hnutí STAN příspěvek ze sociální sítě raději stáhla.
„Speciálně pro paní Nerudovou. V roce 2025 nebyl u vlády Andrej Babiš, ale Petr Fiala. A právě Fialova vláda nesplnila závazek vydávat na obranu 2 % HDP nejen v roce 2025, ale ani v roce 2022 a 2023,“ připomněl šéf obrany, kdo by za obranné výdaje v daném období odpovědný.
Zároveň zdůraznil, že Fialova vláda v prvních letech svého působení podíl obranných výdajů vůči HDP dokonce snížila. Metnar svůj komentář zakončil kritikou europoslankyně, že by musela být objektivní, aby tato fakta zveřejnila.
Paní @danusenerudova nám chtěla vysvětlit, že nesplnění závazku NATO v roce 2025 ohrožuje bezpečnost České republiky. Jenže si spletla vládu, a tak musela svůj příspěvek raději smazat.— Lubomír Metnar (@metnarl) June 17, 2026
Speciálně pro paní Nerudovou. V roce 2025 nebyl u vlády Andrej Babiš, ale Petr Fiala. A právě… pic.twitter.com/UAsucRW9lk
Po Metnarovi se k příspěvku Danuše Nerudové vyjádřila také její kolegyně z Evropského parlamentu Klára Dostálová (ANO). I ona reagovala pobaveně a vzkázala jí, že pokud chce být důsledná, měla by stejnou kritiku namířit i na bývalou vládu Petra Fialy.
„Tak tohle se povedlo. Když nenávist zaslepuje mysl, takto to dopadá. Paní kolegyně, loni vládnul Fiala, Rakušan a jim podobní. Takže čekám stejný text na jejich adresu,“ napsala europoslankyně Dostálová.
Tak tohle se povedlo ?????? Když nenávist zaslepuje mysl, takto to dopadá. Paní kolegyně loni vládnul Fiala, Rakušan a jim podobní. Takže čekám stejný text na jejich adresu ???? pic.twitter.com/NY61vH55Ba— Klara Dostalova (@DostalovaK) June 17, 2026
Podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO Marka Rutteho vykázala Česká republika za rok 2025 výdaje na obranu ve výši 2,01 procenta HDP. V posledních měsících se však vedou spory o to, jaké položky lze do obranných výdajů započítávat a jaké NATO skutečně uznává.
Zatímco některé údaje pracují s hranicí lehce nad dvěma procenty HDP, podle jiných výpočtů Aliance uznala Česku za rok 2025 pouze 1,85 procenta HDP.
Debata navíc přichází v době, kdy NATO tlačí členské státy k dalšímu navyšování obranných rozpočtů. Generální tajemník Mark Rutte v posledních měsících opakovaně vyzývá spojence k výraznému zvýšení výdajů na obranu a Aliance směřuje k novému cíli až pět procent HDP, z čehož 3,5 procenta by mělo jít přímo na obranu a dalších 1,5 procenta na související bezpečnostní investice.
Premiér Andrej Babiš v posledních měsících opakovaně uváděl, že bezpečnost země nepoměřuje pouze procenty HDP, ale skutečnými schopnostmi armády. Připustil, že Česko podle hodnocení NATO letos dvouprocentní závazek zřejmě nesplní, a chce s Aliancí jednat o tom, jaké výdaje lze do obrany započítat.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku