Finanční práva: Daňové echo VI – povinnosti v oblasti DPH

19.06.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Finanční správa zahajuje šestou etapu projektu Daňové echo.

Finanční práva: Daňové echo VI – povinnosti v oblasti DPH
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Projekt prostřednictvím neformální komunikace upozorňuje daňové subjekty na zjištěné nesrovnalosti v plnění daňových povinností a umožňuje jim dobrovolnou nápravu před zahájením kontroly ze strany finančního úřadu. Daňové echo VI se zaměřuje na DPH u tzv. identifikovaných osob.

Na základě analytického zpracování dat a behaviorálních přístupů poskytuje finanční správa prostřednictvím projektu Daňové echo daňovým subjektům informaci o možných nesrovnalostech v jejich daňových povinnostech. Tímto způsobem umožňuje provést nápravu ještě před případným zahájením kontrolních aktivit ze strany správce daně, a to bez jakýchkoliv sankcí.

„Moderní správa daní nestojí pouze na kontrolní činnosti, ale také na prevenci a otevřené komunikaci s daňovými subjekty. Dosavadní výsledky potvrzují, že vstřícný a neformální přístup může motivovat k dobrovolnému plnění daňových povinností a opravě případných chyb, což je přínosné jak pro daňové subjekty, tak pro stát,“ uvádí v souvislosti s Daňovým echem generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Daňové echo VI osloví více než 700 daňových subjektů

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V šesté etapě projektu Daňového echa oslovujeme celkem 725 daňových subjektů. Jde o subjekty, které jsou registrované jako tzv. identifikované osoby pro účely DPH a podle záznamů finanční správy v roce 2024 přiznaly nižší DPH z přijatých přeshraničních plnění (pořízení zboží z jiného členského státu EU nebo přijetí služeb), případně ji nepřiznaly vůbec. Dopisy jsou v týdnu od 15. do 19. června 2026 odesílány místně příslušnými správci daně. Potenciální přínos této etapy do státního rozpočtu může dosáhnout až 46 milionů korun.

Dosavadní výsledky Daňového echa

  • Daňové echo I upozornilo na chyby u penzijního spoření za rok 2022. Týkalo se 575 oslovených poplatníků, kteří podali 357 dodatečných daňových přiznání (úspěšnost 62 %), dobrovolně bylo přiznáno 3,5 milionu korun.
  • Daňové echo II cílilo na nesprávné uplatnění slevy na manžela či manželku. Výsledkem bylo 3 432 oslovených poplatníků a 2 580 podaných dodatečných přiznání (úspěšnost 74 %), dobrovolně bylo přiznáno 48,8 milionu korun.
  • Daňové echo III se zaměřilo na chyby v penzijním spoření za zdaňovací období 2023 a 2024. Oslovených bylo 1 130 poplatníků, 621 podalo dodatečné přiznání (úspěšnost 55 %), dobrovolně bylo přiznáno 6,4 milionu korun.
  • Daňové echo IV umožnilo opravu chyb při zdanění hazardních výher v letech 2022 a 2023, kdy výherní částky překročily hranici zákonného limitu pro osvobození od daně z příjmů. Celkem bylo osloveno 95 poplatníků, podaných dodatečných přiznání bylo 33 (úspěšnost 35 %), dobrovolně bylo přiznáno 9,6 milionu korun.
  • Daňové echo V se opět týkalo nesprávného uplatnění slevy na manžela či manželku v daňovém přiznání za rok 2023. V této etapě bylo osloveno 2 758 poplatníků a předpokládaný přínos do veřejných rozpočtů činí až 57 milionů korun.

První čtyři ukončené etapy Daňového echa oslovily více než 5 000 poplatníků a do veřejných rozpočtů přinesly 68,3 milionu korun.

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daně , DPH , Finanční správa , TZ

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