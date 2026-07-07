Dostál (Stačilo!): Prezident vytváří jeden trapas za druhým

Právem tureckého prezidenta jako hostitele je pozvat na neformální večeři v Ankaře koho chce. Třeba i bezdomovce z istanbulského nádraží. Ale pozval-li Petra Pavla turecký Erdogan, ne vláda ČR, mělo by být všem přítomným zřejmé, že tam Pavel nemluví za ČR a přítomen je jen z dobré vůle Erdogana. Naši republiku v Ankaře reprezentuje Andrej Babiš.
Český prezident vytváří jeden trapas za druhým. Do Babišovy delegace se vecpal skrz Ústavní soud. Na neformální večeři v Ankaře se vecpal skrz tureckého prezidenta. Zde patrně vznikl mimořádně trapný moment, kdy se nechtěný Pavel vnucoval na večeři u Erdogana, který z hlediska protokolu nejspíš nemohl kolegu prezidenta úplně zaignorovat a musel na poslední chvíli vyřešit "kam s ním". Ostuda za ostudou.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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