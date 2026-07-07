Dostál (Stačilo!): Prezident vytváří jeden trapas za druhým

07.07.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k účasti Petra Pavla na summitu v Ankaře.

Dostál (Stačilo!): Prezident vytváří jeden trapas za druhým
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Právem tureckého prezidenta jako hostitele je pozvat na neformální večeři v Ankaře koho chce. Třeba i bezdomovce z istanbulského nádraží. Ale pozval-li Petra Pavla turecký Erdogan, ne vláda ČR, mělo by být všem přítomným zřejmé, že tam Pavel nemluví za ČR a přítomen je jen z dobré vůle Erdogana. Naši republiku v Ankaře reprezentuje Andrej Babiš.

Český prezident vytváří jeden trapas za druhým. Do Babišovy delegace se vecpal skrz Ústavní soud. Na neformální večeři v Ankaře se vecpal skrz tureckého prezidenta. Zde patrně vznikl mimořádně trapný moment, kdy se nechtěný Pavel vnucoval na večeři u Erdogana, který z hlediska protokolu nejspíš nemohl kolegu prezidenta úplně zaignorovat a musel na poslední chvíli vyřešit "kam s ním". Ostuda za ostudou.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Dostál , STAČILO!

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Pane Šťastný, to snad nemyslíte vážně.

... a zda budou v pracovní době užívat alkohol či jiné, například omamné či návykové látky tak, aby byla jejich mysl čistá. .. představte si, že by tohle řekl vedoucí kamionové autodopravy řidičům. jsem Váš fanda a kde to jde tak za Vás dost bojuji, ale tohle je totální neobhajitelná hovadina.

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