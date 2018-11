Niedermayer (TOP 09): Bez překvapení...

Pokud dnes naše státní orgány poskytují dotace firmám z holdingu Agrofert, je reálné, že je Evropská unie neproplatí a budeme čelit pozoruhodné situaci, kdy stát bude vymáhat stovky milionů po firmách, které vlastní -nevlastní ministerský předseda. Je to zásluha evropské právní úpravy, která "zachraňuje situaci" v případech, kdy země tak očividný problém nejsou sto řešit samy.

Posouzení je v prvé řadě na nás, neboť "Brusel" vstoupí do hry až poté, co bude naše země chtít poskytnuté dotace proplatit. Vláda, která systému vládne, by měla jasně a srozumitelně odpovědět na otázku, zda dotace její instituce poskytovat budou, nebo ne.

Dotaz by měl v první řadě mířit na SZIF, který vyplácí zemědělské dotace (kterých firmy Agrofertu berou dle mého odhadu stovky milionů ročně). Moji kolegové z TOPky mají dle mých informací připravenou interpelaci na toto téma, ale slušně fungující instituce by v takto ožehavém případu měla své vyjádření poskytnout sama o sobě.

PS: Něco tak zjevného, jako státní dotace poskytované ku prospěchu bohatství vysoce postaveného politika, který o nich spolurozhoduje, bychom měli přece řešit sami. A je dobře, že "Brusel" bude muset hrát roli nepohodlného arbitra, jen když naše úřady, politici i konkrétní osoby problém rychle nevyřeší. Doufám, že tak daleko to naše země nenechá dojít.

