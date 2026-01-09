Niedermayer (TOP 09): Smlouva s Mercosur po 25 letech dohodnutá

Politice D. Trumpa, který tvrdě atakuje obchod založený na pravidlech, odpovídá EU ochotou uzavírat další obchodní dohody.
Po 25 letech jednání se tak podařilo dohodnout smlouvu se sdružením Mercosur (které zahrnuje více než dvě třetiny ekonomiky Jižní Ameriky).
Mrzí mě, že i přes velmi silná ochranná ustanovení na ochranu evropských zemědělců byla část zemí proti, jsem ale rád, že dohoda byla Radou schválena. Doufám, že totéž učiní i Evropský parlament.
Dojednávání takovýchto dohod je – po prohloubení společného trhu – jedním z nejdůležitějších kroků, které dnes EU musí učinit, pokud chce posílit svou ekonomiku.
RNDr. Luděk Niedermayer
