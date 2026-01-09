Niedermayer (TOP 09): Smlouva s Mercosur po 25 letech dohodnutá

10.01.2026 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke smlouvě s Mercosurem.

Niedermayer (TOP 09): Smlouva s Mercosur po 25 letech dohodnutá
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Politice D. Trumpa, který tvrdě atakuje obchod založený na pravidlech, odpovídá EU ochotou uzavírat další obchodní dohody.

Po 25 letech jednání se tak podařilo dohodnout smlouvu se sdružením Mercosur (které zahrnuje více než dvě třetiny ekonomiky Jižní Ameriky).

Mrzí mě, že i přes velmi silná ochranná ustanovení na ochranu evropských zemědělců byla část zemí proti, jsem ale rád, že dohoda byla Radou schválena. Doufám, že totéž učiní i Evropský parlament.

Dojednávání takovýchto dohod je – po prohloubení společného trhu – jedním z nejdůležitějších kroků, které dnes EU musí učinit, pokud chce posílit svou ekonomiku.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Vyoral k ukrajinské aktivistce: „Nikdo ji tu nedrží“
Údiv na tiskovce v Kyjevě. Kvůli Kundrovi z Respektu
„Tohle už je na žalobu.“ Jak se může Pavlovi nejmenování vymstít
Uherské Hradiště: Takřka 70 tisíc korun z vánoční sbírky dostaly děti z dětského domova

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Niedermayer , TOP 09

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Zničí dohoda zemědělství v EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Paní senátorko

... píšete, že pan Okamura nereprezentuje vaše postoje. A to si představte, že ODS a vůbec celá minulá pětikoalice nereprezentovala postoje mnoha a mnoha voličů! Našlo by se toho mnoho, co pětikoalice prováděla proti vůli voličů! Přesto jsme museli počkat, až volby sjednají nápravu! Nebylo by namíst...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Smlouva s Mercosur po 25 letech dohodnutá

16:14 Niedermayer (TOP 09): Smlouva s Mercosur po 25 letech dohodnutá

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke smlouvě s Mercosurem.