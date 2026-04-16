Niedermayer (TOP 09): Vláda rozpočtových zločinců

16.04.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu.

Foto: Youtube
Popisek: Luděk Niedermayer

Sliby chyby.

Babišova vláda nebyla s to sestavit rozpočet s nižším deficitem než 300 miliard korun. Chystá se zvýšit výdaje na penze, bude muset navýšit rozpočet na obranu, ministr zdravotnictví potřebuje další desítky miliard ročně. Mimo jiné pak vláda plánuje zatížit rozpočet stovkami miliard kvůli nedomyšlenému zestátnění ČEZ.

Za této situace chce na sebe nyní vláda vzít miliardové výdaje na veřejnoprávní média (a tím je dostat pod větší vládní kontrolu).

Pokud to opravdu takto půjde dál, přivede vláda náš stát poprvé v naší novodobé historii do "dluhové pasti", kdy rychle rostoucí náklady na dluh vyloučí zastavení jeho růstu (bez velmi bolestivých opatření). A když budeme mít smůlu a "něco se někde pokazí", možná i do dluhové krize. Neb vesnice a města (zatím kromě Prahy) již nevytvářejí rozpočtové přebytky, bude udržení schodku pod "evropskými 3 %", ke kterým se zatím vláda hlásí, zcela mimo realitu.

Už jsme tu měli vládu sebevrahů (tuším ta Zemanova). Pokud nezačne tato vláda rozpočet rychle a účinně řešit, bude to vláda rozpočtových zločinců. Do vězení za to nepůjde, ale dluhy, které zanechá, budou naši zemi a její občany bolestivě zatěžovat.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
