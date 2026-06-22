Nová sociální demokracie: Objevily nás profesionální trollí farmy

Možná jste si všimli, že potom, co jsme vyjádřili podporu veřejnoprávním médiím a Ukrajině, Novou sociální demokracii objevily profesionální trollí farmy.
Znáte to – profil bez fotky, čtyři přátelé, dva statusy, sto třicet osm tisíc komentářů. Víme samozřejmě úplně přesně, odkud studený východní vítr vane. A není to náhoda. Kdesi už začínají chápat, že se musí Nové sociální demokracie obávat.
A mají pravdu.
Samozřejmě se nelekáme a budeme dál zvedat témata, která jsou pro nás zásadní. A to je politika sociálně zodpovědná, proti oligarchům a pro Evropu a demokracii.
Protože jsme Nová sociální demokracie.
Takže děkujeme Vám všem, kteří nás sledujete a zajímá Vás, jak se tahle strana rodí. A posíláme velikou krabici plnou klíčenek na patřičná místa – jednu za každý komentář u nás. Snad se budou líbit!
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