Nová sociální demokracie: Objevily nás profesionální trollí farmy

22.06.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hodnotám strany.

Nová sociální demokracie: Objevily nás profesionální trollí farmy
Foto: Nová sociální demokracie
Popisek: Nová sociální demokracie

Možná jste si všimli, že potom, co jsme vyjádřili podporu veřejnoprávním médiím a Ukrajině, Novou sociální demokracii objevily profesionální trollí farmy.

Znáte to – profil bez fotky, čtyři přátelé, dva statusy, sto třicet osm tisíc komentářů. Víme samozřejmě úplně přesně, odkud studený východní vítr vane. A není to náhoda. Kdesi už začínají chápat, že se musí Nové sociální demokracie obávat.

A mají pravdu.

Samozřejmě se nelekáme a budeme dál zvedat témata, která jsou pro nás zásadní. A to je politika sociálně zodpovědná, proti oligarchům a pro Evropu a demokracii.

Protože jsme Nová sociální demokracie.

Takže děkujeme Vám všem, kteří nás sledujete a zajímá Vás, jak se tahle strana rodí. A posíláme velikou krabici plnou klíčenek na patřičná místa – jednu za každý komentář u nás. Snad se budou líbit!

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Fakt chcete zavádět cenzuru médií a kontrolovat jejich obsah, jak uvedl váš poslanec Nerušil, který tvrdí, že se chcete zaměřit na kontrolu obsahu veřejnoprávních médií? To už tu bylo. Já chápu, že se vám nemusí líbit, co média píší nebo vysílají, ale to podle mě ještě vám politikům nedává právo do ...

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