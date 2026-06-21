MHMP: Praha získá byty pro dostupné bydlení

Finance budou využity na projekty městských částí, které se týkají výstavby nebo přestavby bytových domů. Část z vybudovaných nebo obnovených bytů pak získá hlavní město pro potřeby dostupného bydlení v metropoli.
„Dostupné bydlení je jednou z největších výzev, kterým Praha dnes čelí. Proto maximálně podporujeme městské části v jejich investicích do výstavby a rekonstrukcí bytových domů. Díky schváleným dotacím, které jsou v souhrnu přes půl miliardy korun, vzniknou nebo budou zachovány stovky bytů. Část z nich bude k dispozici hlavnímu městu pro zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny, seniory, zdravotníky, učitele a další potřebné profese. Jde o konkrétní příklad spolupráce mezi hlavním městem a městskými částmi, která přináší hmatatelné výsledky a pomáhá rozšiřovat bytový fond v celé metropoli,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví a bydlení Alexandra Udženija.
Městská část Praha 5 požádala o schválení dotace ve výši 148,5 milionu Kč z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy na zateplení dvorních fasád, výměnu oken a vybudování výtahů i schodišťových plošin u dvou rozlehlých bytových domů u Plzeňské ulice v Košířích a také na rekonstrukci bytového domu na Smíchově včetně půdní vestavby dvou bytových jednotek. Po úpravách bude v uvedených objektech dohromady 197 bytových jednotek, z nichž 20 bude podle dohody trvale k dispozici hlavnímu městu.
O schválení dotace z fondu požádala také městská část Praha 20, a to ve výši 50 milionů Kč, na výstavbu bytového domu V Lukách v Horních Počernicích. V objektu bude vybudováno osm bytových jednotek, z nichž dvě budou trvale k dispozici hl. m. Praze právě pro dostupné bydlení.
Se žádostí o finanční podporu ve výši 119,9 milionu Kč se na hlavní město obrátila i městská část Praha 9. Prostředky využije na nákup pozemků na Proseku, kde se staví bytový dům se 46 bytovými jednotkami. Městská část naopak poskytne pět bytových jednotek do trvalé dispozice hlavního města.
O poskytnutí dotace ve výši 4 miliony Kč z fondu požádala také městská část Praha–Zbraslav, a to konkrétně na rekonstrukci bytového domu K Mlíčníku. V rámci obnovy bude provedena výměna stávajících okenních a dveřních výplní, zateplení fasády a podlahy půdy nad druhým nadzemním podlažím a zateplení stropu v suterénu. Dále je v plánu sanace zdiva suterénu a celková rekonstrukce bytu ve druhém nadzemním podlaží. V objektu se nacházejí čtyři bytové jednotky, z toho jedna bude k dispozici hlavnímu městu po dobu příštích 10 let.
Městská část Praha–Kolovraty původně požádala o schválení dotace na výstavbu bytového domu pro dostupné bydlení ve výši 135 milionů Kč a Zastupitelstvo hl. m. Prahy v roce 2019 žádost schválilo. Následně městská část požádala ještě o navýšení dotace o 65 milionů Kč na dokončení výstavby. V objektu po dokončení vznikne 50 bytových jednotek, z nichž 38 bude trvale k dispozici hlavnímu městu.
Také městská část Praha 14 o podporu požádala. Celkem 45 milionů Kč chce využít na rekonstrukce bytových jader, balkónů, výtahů a střech v řadě bytových domů na svém území. Ve vybraných objektech pak hlavní město získá do své dispozice devět bytových jednotek po dobu 10 let.
Hlavní město zřídilo účelový fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, který je tvořen zejména příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem. Statut fondu byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2015.
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