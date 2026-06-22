Šel mezi chvilkaře. Nebyli rádi. Zejména Minář

Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Před budovu České televize dorazil asi hodinu a čtvrt před samotným protestem a na kameru zaznamenal, že pracovníci ČT vystavili do oken demonstrantům děkovné vzkazy.
„Až teď jsem si všiml, že začal používat slogan ‚Černou vysílat nechceme.‘ Nevím, jestli by tohle přijali třeba bojovníci proti rasismu pozitivně,“ zamyslel se Kubásek.
Poté se pokusil oslovit pár aktivistů, kteří již byli na místě, a od jedné z žen slyšel jasnou odpověď. „S vámi se bavit nebudu.“ Poděkoval, rozloučil se a poté přidal myšlenku. „Se mi vlastně líbí ta myšlenka některých chvilkařů: ‚Tak ty s námi nesouhlasíš, no tak to se nemáme o čem bavit.‘ Není debata základem demokracie?“ pousmál se.
Natočil si plakátek určený zaměstnancům České televize, na kterém se dala najít rada, „na která místa se postavit při vítání veřejnosti“. „Není to samo o sobě důkaz toho, že to opravdu není veřejnoprávní televize, ale instituce jedné bubliny?“ zeptal se Kubásek.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
„Mně vadí prakticky všechno, co dělá pan Babiš a ta jeho banda zlodějů, co tam teďka je,“ dozvěděl se Kubásek důvod, proč volič vyrazil na akci. „Ale především to, že nezávislost je zrušena tím, že když někdo platí, tak taky velí. A už jenom to, že v tom prvním návrhu je snížení rozpočtu o kolik miliard, tak to znamená, že ta televize buď bude muset dělat ústupky, nebo skončí,“ poznamenal pán s černou kšiltovkou, podle kterého je Česká televize jednoznačně objektivním a potřebným médiem.
Kubásek se ohradil, že o něm v Reportérech ČT nedávno zazněla reportáž, ve které však nedostal možnost se vyjádřit, i když ho v ní autoři reportáže nazvali např. dezinformátorem. A to je podle jeho názoru jednoznačně v rozporu s tím, jak by se měla chovat veřejnoprávní televize.
„Myslíte si, že to samo o sobě není důkaz nevyváženosti, když o mně mluví a nejsou schopni se mě zeptat?“ položil otázku Kubásek.
„Já vás neznám a České televizi věřím. Tím bych to skončil,“ odpověděl účastník akce.
Kubásek poděkoval za rozhovor.
Pak přišel střih a Kubásek promluvil do kamery.
„Tohleto Minář a Česká televize dělají se společností. Radikalizují ji a pak kolem vás projde člověk, namíří vám telefon k obličeji a začne po vás pokřikovat, že jste ruský kolaborant,“ nastínil situaci, která po dalším střihu následovala.
„Co konkrétně dělám, že kolaboruji s Ruskem?“ zeptal se Kubásek dalšího z účastníků akce.
„Všechno, co sdílíte,“ dostalo se mu odpovědi. „Všechno, co veřejně sdílíte.“
„Já sdílím třeba Seznam Zprávy, je to kolaborace s Ruskem?“ zeptal se Kubásek.
„Ve vašem podání ano,“ přišla odpověď.
A pak Kubásek začal otázkou: „Kdo začal válku na Ukrajině?“
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
A hned pokračoval: „Vy máte totiž informace od nějakých idiotů, kteří se mě snaží pošpinit. Kteří mi dávají ruskou nálepku. Putin je diktátor a já ho tady nechci. Ale to neznamená, že nemůžu kritizovat některé věci, které se dějí na Ukrajině. Rozumíte tomu?“ odpověděl protiotázkou Kubásek.
Jako příklad zmínil to, že na Ukrajině panuje korupce, a dovolával se toho, abychom měli alespoň evidenci zbraní, které na Ukrajinu posíláme.
„Já si myslím, že evidence je,“ odvětil účastník protestů.
„Není,“ trval si Kubásek na svém. „Nevíme konkrétní částky, nevíme konkrétní zbraně, nevíme, kde jsou.“
„Poté, co jsem označil Putina za diktátora a Rusko za toho, kdo napadl cizí zemi, odznačíte mě z pozice kolaboranta s Ruskem, nebo si na tom budete trvat?“ zeptal se poté Kubásek.
„Já si na tom budu trvat,“ odvětil muž.
„Tím pádem se nemáme o čem bavit. Nashle,“ rozloučil se Kubásek a popošel pár metrů. Raději zabral dva kameramany z řad České televize. „Česká televize natáčí protest za Českou televizi. Geniální,“ pousmál se.
A vydal se k dalším demonstrantům, od kterých chtěl slyšet, proč vyrazili na akci.
„Že se nám postupně snaží vzít možnost se zřejmě dozvídat nějaké nezkreslené informace a že to všechno spěje zase k nějakému možná totalitnějšímu režimu,“ přišla odpověď od jednoho z pánů.
„Bezchybný není nikdo, absolutně nemůže být taky nikdo, ale používat to, že jedna strana má třeba tři minuty zrovna jako druhá, když ta druhá strana používá nekorektní výrazy, jenom expresivní, tak to ani nelze být vyvážené. Když je někdo korektní, tak to je pak nevyvážené, protože v takovém krátkém čase nelze informaci dostatečně objasnit a vynoří se pouze emoce, což je špatně,“ dodal na vysvětlenou kolega.
Kubásek se vrátil ke svému případu a poznamenal, že Reportéři ČT natočili reportáž o něm, ale nedostal prostor se vyjádřit.
„Vůbec netuším, o co šlo, takže se k tomu nemůžu vyjádřit,“ odpověděl demonstrant.
„Onálepkovali mě tam jako dezinformátora, jako člověka, který útočí na migranty a na Evropskou unii. Ale, jak říkám, problém je asi, že mě vůbec neoslovili s nějakou reakcí. Je to podle vás korektní?“ ptal se dál Kubásek.
„Asi není,“ odpověděl účastník akce.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Ale kritika podle mě není útok,“ zdůraznil. „U EU mi spousta věcí vadí, jako třeba Green Deal nebo jejich snahy, aby u nás bylo zavedeno euro i přes většinovou vůli obyvatelstva, to ano, ale není to útok,“ vysvětloval Kubásek.
V odpovědi slyšel, že se k jeho kauze nelze vyjádřit, dokud účastníci akce neviděli reportáž o Kubáskovi. Ten poděkoval a odkráčel. „Respektuji, že jste mi poskytli rozhovor, i když se spolu neshodneme, a užijte si akci,“ rozloučil se Kubásek.
V podobném duchu se nesly i další výměny názorů.
„No především to, že mi není jedno, jestli trpí demokracie v tomhle státě,“ vysvětloval jeden z mužů důvod, proč vyrazil na akci. Konstatoval také, že převedení ČT pod státní rozpočet bude znamenat možnost sebrat ČT peníze, pokud s ní politici budou nespokojeni. Platí však podle něj, že by Česká televize měla být objektivní, a když o někom natočí reportáž, má zmíněnému člověku dát možnost vyjádřit se k ní.
Kubásek poděkoval a popošel o kousek dál. V jednu chvíli oznámil do kamery, že by „rád zareagoval na kecy, které tam Mikuláš Minář a jeho stoupenci mají vůči mé osobě“.
Minář totiž v jednu chvíli doporučil účastníkům demonstrace, aby klidně reagovali na otázky influencera Františka Kubáska a aby se ho zeptali, co přesně dělá na Ministerstvu životního prostředí, kde dostává plat z peněz daňových poplatníků.
„Tak vás tady vítáme a pokud se vás budou na něco ptát, zeptejte se jich, co tam přesně dělají s našimi penězi. … Oni jsou to takoví kašpárci. Kašpárky není třeba brát vážně, ale je dobré se jim zasmát,“ konstatoval Mikuláš Minář.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Krásný dvojí metr. U České televize je začerněno spousta smluv, nic nedozvíte, nedozvíte se, kam jdou peníze. Česká televize je jednoznačně neobjektivní, protože neustále porušuje kodex České televize i zákon o veřejnoprávním vysílání. Nikdo za to není hnán k odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří kodex porušují, tam neustále pracují, a já tím pádem nechápu, o co jim jde, když jim porušování kodexů, zákonů a všeho vlastně vůbec nevadí. A ještě to považují za veřejnoprávnost. A vyváženost,“ poznamenal Kubásek.
Nakonec prozradil, že když se na minulé akci snažil s Minářem promluvit, „tak mě chytil nějaký jeho asistent a odstrčil mě od něj“.
„Takže on nemá argumenty a sám je tím pádem kašpárkem hodným k zasmání. No a bohužel jsou to právě tyhle lži a dezinformace, které způsobují, že lidé jsou čím dál tím víc agresivní, a v podstatě to radikalizuje společnost. Mikuláš Minář a spol., a také Česká televize i Český rozhlas, kteří o mně lžou a nedají mi prostor k vyjádření, se na tomhle rozdělování a hlavně radikalizaci společnosti podílejí,“ uzavřel svou reportáž o demonstraci před ČT Kubásek.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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