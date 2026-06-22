Lži Václava Moravce. NATO ztrácí smysl, napsal náměstek ministra

Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Odpověděl na otázku, jaké dezinformační pořady podle jeho názoru vysílá Česká televize a v obecné rovině doplnil, jak se vlastně dívá na dezinformace.
„Jaké dezinformační pořady podle vás ČT vysílá? A co máte vy, politici, pořád s těmi dezinformacemi? Mně přijde, že když se vám něco, co se vysílá, říká nebo píše, tak tomu dáte nálepku dezinformační. Ale dezinformace přece není kritický nebo jiný názor. Dokonce je i dost sporné, co to přesně je, když se pravda ne vždy prokáže hned,“ napsal jeden ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz.
Koudelka v odpovědi zmínil bývalého moderátora České televize Václava Moravce.
„Pokud Václav Moravec lhal, tak je to lež a dezinformace je vlastně jen milejší název pro tyto lži,“ zdůraznil Koudelka.
A připojil příklad, na kterém ukázal, kde Václav Moravec lhal.
„Václav Moravec v Otázkách VM 4. 3. 2012 na ČT24 mimo jiné uvedl, že jsem zařídil přesun Justiční akademie do svého volebního regionu. To je lež. Vzdělaný člověk by měl znát zařazení okresů do samosprávných krajů. Byl jsem vždy brněnský poslanec v kraji Jihomoravském. Justiční akademie sídlí v Kroměříži v kraji Zlínském. Tvrzení, že Kroměříž je ve volebním kraji Jihomoravském, je lež,“ napsal Koudelka v létě 2012.
Před třemi lety Koudelka napsal, že ČT nechce transparentně rozkrýt své hospodaření a schovává některé údaje s tím, že jde o obchodní tajemství. Stejný postup zvolila, když měla zveřejnit informace o Moravcově pořadu. Kvůli obchodnímu tajemství začerňuje např. části smluv.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
V další odpovědi jednomu ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz popsal, v jakém směru již NATO z jeho pohledu zcela postrádá smysl.
„Starý hegemon jsou USA, vyzývající mocností je Čína. Běží poměřování sil bez přímé horké války. Jak to dopadne, nevím. NATO má pro malé státy smysl ve svém původním poslání – tedy kolektivní obraně v severoatlantickém prostoru, nikoliv jako podpora velmocí pro jejich útoky,“ konstatoval Koudelka v odpovědi zaslané čtenáři serveru PL.cz.
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