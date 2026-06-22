Lži Václava Moravce. NATO ztrácí smysl, napsal náměstek ministra

22.06.2026 11:32 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Z PROFILŮ Náměstek ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce, Zdeněk Koudelka, odpovídal na otázky čtenářů ParlamentníchListů.cz. Řeč přišla na „lži Václava Moravce“ i na budoucnost NATO. Koudelka vysvětlil, proč podle něj aliance v některých ohledech ztratila svůj původní smysl.

Lži Václava Moravce. NATO ztrácí smysl, napsal náměstek ministra
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

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Právník, vysokoškolský pedagog, bývalý poslanec sociální demokracie a dnes náměstek ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce Zdeněk Koudelka odpověděl na dotazy čtenářů serveru ParlamentníListy.cz.

Odpověděl na otázku, jaké dezinformační pořady podle jeho názoru vysílá Česká televize a v obecné rovině doplnil, jak se vlastně dívá na dezinformace.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

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„Jaké dezinformační pořady podle vás ČT vysílá? A co máte vy, politici, pořád s těmi dezinformacemi? Mně přijde, že když se vám něco, co se vysílá, říká nebo píše, tak tomu dáte nálepku dezinformační. Ale dezinformace přece není kritický nebo jiný názor. Dokonce je i dost sporné, co to přesně je, když se pravda ne vždy prokáže hned,“ napsal jeden ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz.

Koudelka v odpovědi zmínil bývalého moderátora České televize Václava Moravce.

„Pokud Václav Moravec lhal, tak je to lež a dezinformace je vlastně jen milejší název pro tyto lži,“ zdůraznil Koudelka.

A připojil příklad, na kterém ukázal, kde Václav Moravec lhal.

„Václav Moravec v Otázkách VM 4. 3. 2012 na ČT24 mimo jiné uvedl, že jsem zařídil přesun Justiční akademie do svého volebního regionu. To je lež. Vzdělaný člověk by měl znát zařazení okresů do samosprávných krajů. Byl jsem vždy brněnský poslanec v kraji Jihomoravském. Justiční akademie sídlí v Kroměříži v kraji Zlínském. Tvrzení, že Kroměříž je ve volebním kraji Jihomoravském, je lež,“ napsal Koudelka v létě 2012.

Před třemi lety Koudelka napsal, že ČT nechce transparentně rozkrýt své hospodaření a schovává některé údaje s tím, že jde o obchodní tajemství. Stejný postup zvolila, když měla zveřejnit informace o Moravcově pořadu. Kvůli obchodnímu tajemství začerňuje např. části smluv.

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„Aby bylo něco obchodním tajemstvím, musí to souviset s činností určenou k obchodování, tedy výrobě zboží či služeb pro trh. Jsem přesvědčen, že Česká televize s Moravcovými pořady neobchoduje. Neznám nikoho, kdo by si koupil vysílací práva. Požádal jsem Českou televizi o sdělení, zda někomu prodala tyto pořady a zda je nějakou formou k prodeji nabízela. Česká televize skutečně potvrdila, že tyto pořady nikomu neprodala ani je na trhu nenabízela. Jednání České televize hodnotím jako projev snahy tajit vlastní hospodaření. Představme si, že by takto postupoval nějaký státní orgán, to by redaktoři České televize řvali, ale když jde o jejich zaměstnavatele, poslušně drží hubu. O prohraných sporech České televize neinformují a neptají se v rámci zpravodajství svého generálního ředitele, proč jsou tyto údaje o nakládání s veřejnými prostředky tajné. O co víc Česká televize tají můj boj proti mlžení o nakládání s veřejnými financemi, o to více hází špínu na ty, kteří chtějí její financování zprůhlednit,“ uvedl Koudelka.

V další odpovědi jednomu ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz popsal, v jakém směru již NATO z jeho pohledu zcela postrádá smysl.

„Starý hegemon jsou USA, vyzývající mocností je Čína. Běží poměřování sil bez přímé horké války. Jak to dopadne, nevím. NATO má pro malé státy smysl ve svém původním poslání – tedy kolektivní obraně v severoatlantickém prostoru, nikoliv jako podpora velmocí pro jejich útoky,“ konstatoval Koudelka v odpovědi zaslané čtenáři serveru PL.cz.

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Článek obsahuje štítky

Čína , ČT , Moravec , NATO , Tejc , USA , vláda , dezinformace , Koudelka , MSp

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