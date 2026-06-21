„Krysy tam pořád jsou.“ Šejna a Kubásek odhalují poměry na ministerstvu

Kolem zaměstnávání Šejny a Kubáska na ministerstvu životního prostředí se zvedla pozornost skrze ohlasy části novinářů, kteří své výhrady k práci této dvojice přenesli do textů, v nichž mladého influencera označovali za „čerstvého maturanta“ a politický komentátor Kubásek byl titulován slovy, že jde o „řidiče a skladníka“.
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kubásek pak kritikům, kteří upozorňovali na to, že se dříve živil jako skladník či řidič, ještě vzkázal, že jim doporučuje živit se rukama. „Doporučuji to i těm, kteří se snaží lidi devalvovat tím, že upozorňují na něčí pracovní minulost,“ vzkázal s dodatkem, že zmínění novináři již zamlčeli jeho práci v managementu.
Šířit podrobnosti o své kariéře se Kubásek schválně nesnaží. „Vzhledem k tomu, co dělám veřejně, je velmi nebezpečné říct nahlas, co a kde dělám. Ve chvíli, kdy by se dozvěděli, že nějaký ten ‚hnědý fašista‘, co na sociální síti kritizuje islám, zároveň někde dělá vedoucího nebo manažera – a dohledalo by se kde, tak v tu chvíli by přistály desítky mailů… A firma by pak neměla klid, dokud by mě nevyhodila,“ zmiňuje a dodává, že je vlastně rád, že jeho kritici netuší, kde v minulosti pracovně působil, a nepodařilo se to zjistit ani reportérce Noře Fridrichové.
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
„Pokud by teď hned zmizeli všichni řidiči traktorů, profesionální řidiči a skladníci, tak za pár dní nemá národ co jíst. Pokud by teď hned zmizeli ultralevičoví novináři, tak si toho nikdo ani nevšimne,“ doplnil.
Kubásek zmínil, že podivuhodné je i to, jakým způsobem se o jeho příchodu na ministerstvo novináři dozvěděli. Informace totiž v dané době byla stále ještě důvěrná. „Musíte mít nové lidi, kterým můžete věřit. Alespoň elementárně. Pokud si zaměstnáte dva lidi a během jedné hodiny jednomu z těch lidí volá redakce Deníku N, tak asi víte, že tam ty krysy pořád jsou. To bohužel prostě tak je. A je potřeba, když už tam lidé z předminulé či minulé vlády zůstanou, aby byli důvěryhodní. Pokud někdo vytahuje informace ještě předtím, než jsou veřejné, není to trestné, ale je to ukázka nedůvěry toho člověka vůči novému vedení, a to má právo s ním ukončit spolupráci,“ popsal, proč je potřeba, aby nová vláda prováděla personální změny.
Šejna dodává, že expertíza není jedinou záležitostí, na niž by se mělo dívat. „Expertů je určitě hodně a já nejsem jenom jediný… Tam jde o to, jak moc ten daný expert bude dělat to, co se mu řekne. Když si vezmete levicového experta, tak by média sice vůbec nenadávala, ale problém by byl v tom, že by v případě, že by šlo o odpůrce kabinetu, dělal všechno pro to, aby sociální sítě nefungovaly tak, jak mají,“ upozornil.
ČT coby modla svobody a praví „ruští agenti“
S pohledem Šejny souzní i Kubásek, jenž rovněž upozornil na slova prezidenta Pavla a zdůraznil, že na rozdíl od ekonomické svobody, kterou naše národní měna přináší, by lidem v případě zrušení ČT chyběla jen 50. repríza Chalupářů. „Je to přežitek – zbavme se toho,“ prohlásil jasně o České televizi.
Kubásek v souvislosti s veřejnoprávními médii a českou korunou vzpomněl i na Český rozhlas a jeho „ověřování“, že v případě přijetí eura skrze digitální euro nehrozí, že by mohli být postihováni „nepohodlní“ lidé, jak varovala ekonomka Markéta Šichtařová.
„‚Digieuro‘ je zatím ve fázi příprav, není jasné, zda bude vůbec zavedeno, a nemá mít technické možnosti pro represe, o kterých ekonomka mluví,“ tvrdil server ČRo iRozhlas.cz s tím, že něco takového je „vyvrácené“. A odkazoval přitom na tiskovou zprávu Evropské centrální banky.
Komentátor doplnil, že přitom riziko blokace bankovních účtů je aplikovatelné již dnes a problémy pociťuje například evropský zbrojní průmysl. „Pokud bychom se bavili o tom, kdo je ruský agent, tak pravým ruským agentem je Evropská unie,“ podotkl k tomu, že EU skrze ESG tlačí banky k tomu, aby neposkytovaly své služby výrobcům zbraní.
„Pokud bychom chtěli vyrábět více munice a dávat ji Ukrajině, tak banky řeknou: ‚Ne, my bychom měli horší skóre,‘“ poznamenal Kubásek a Evropskou komisi označil kvůli tlaku na banky nepodporovat zbrojní průmysl za „největšího prospěcháře Putina v rámci jeho války proti Ukrajině“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Jak oba vnímají, že s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) na Tchaj-wan letěl influencer Svatopluk Barek a podobnou pozornost médií to nespustilo?
Co říkají na stížnosti někdejších zaměstnanců MŽP, kteří byli propuštěni?
A jak nahlížejí na výroky z úst prezidenta Petra Pavla?
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