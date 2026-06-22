25. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2443 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2563 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 až 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2450 CZK/MWh.
Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 982 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 934 CZK/MWh.
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