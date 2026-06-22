25. týden na Energetické burze ČMKB

22.06.2026 9:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 25. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 97 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 161 milionů korun.

25. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2443 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2563 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 až 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2450 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 982 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 934 CZK/MWh.

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TZ , Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

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