MHMP: Aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030

22.06.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci Dopravního plánu Prahy a Středočeského kraje pro období 2026-2030.

MHMP: Aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Strategický dokument, který zpracovala organizace ROPID, určuje směr dalšího rozvoje Pražské integrované dopravy (PID) v příštích letech a stanovuje rámec pro investice do infrastruktury, vozidel i organizace provozu.

Aktualizovaný plán reaguje na dlouhodobě rostoucí poptávku po veřejné dopravě, pokračující suburbanizaci v okolí Prahy i nové výzvy spojené s dekarbonizací dopravy a modernizací železniční infrastruktury. Klíčovým cílem je zvýšení kapacity systému, zlepšení komfortu cestujících a další posílení role ekologické veřejné dopravy jako konkurenceschopné alternativy k individuální automobilové dopravě.

„Čísla hovoří jasně – Praha čelí velkému nárůstu počtu aut a my na tento trend musíme reagovat nabídkou kvalitní, bezpečné a kapacitní veřejné dopravy. Zrušíme proto přežité povánoční omezování počtu spojů a zkrátíme intervaly. Do roku 2030 postavíme sedm nových tramvajových tratí, na které budeme nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračujeme ve výstavbě metra D a automatizaci trasy C. Naším cílem je ulevit dopravně přetíženému centru a nabídnout lidem kvalitní spojení i v okrajových částech města. Aby se v Praze dobře žilo, veřejná doprava musí být rychlá, spolehlivá a cenově dostupná,“ říká náměstek primátora hl. m. Prhy pro dopravu Jaromír Beránek.

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„Veřejná doprava v Praze a jejím zázemí čelí rekordnímu zájmu cestujících. Schválený dopravní plán proto přináší konkrétní kroky, které umožní zvládnout rostoucí přepravní poptávku, modernizovat vozový park a připravit systém PID na další desetiletí rozvoje,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

Aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030 představuje rozsáhlý soubor opatření pro rozvoj veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji. Vedle výrazného rozšíření tramvajové a trolejbusové sítě přináší posílení metra, modernizaci železnice, zjednodušení odbavení a pokračující přechod na bezemisní dopravu. Cílem všech opatření je vytvořit kapacitnější, rychlejší a ekologičtější systém, který dokáže uspokojit rostoucí přepravní potřeby metropole i jejího zázemí a nabídne dostatečně atraktivní alternativu k individuální automobilové dopravě.

Automobilů přibývá rychleji než obyvatel

Důležitým impulsem pro další rozvoj veřejné dopravy je pokračující růst automobilizace. V roce 2024 připadalo v Praze jedno registrované vozidlo na 1,1 obyvatele a jedno osobní auto na 1,3 obyvatele. Přestože se město dlouhodobě snaží podporovat udržitelné způsoby dopravy, počet automobilů nadále roste rychleji než počet obyvatel.

Dopravní plán proto klade důraz zejména na:

  • větší využití městské a regionální železnice,
  • rozvoj tangenciálních spojení mimo centrum,
  • odlehčení nejvytíženějším úsekům metra a tramvají,
  • zkracování přestupních vazeb,
  • budování terminálů P+R a B+R,
  • zvýšení preference veřejné dopravy v ulicích města,
  • rozšiřování bezemisních forem dopravy.

Metro: kratší intervaly a konec „poloprázdninového“ provozu

Pražské metro čeká v následujících letech několik významných provozních změn. Od roku 2026 se již nepočítá s omezeným poloprázdninovým provozem v rámci prvních dvou měsíců v roce. Metro bude mimo letní prázdniny jezdit po celý rok v plném rozsahu.

Mezi nejvýznamnější plánované změny patří:

  • sjednocení sobotních a nedělních jízdních řádů od září 2026,
  • zkrácení intervalu na lince B v ranní špičce ze současných 140 na minimálně 130 sekund,
  • zkrácení ranních intervalů linky C až na 105 sekund po zavedení automatického provozu,
  • posílení víkendového provozu na linkách A a B i celkové zkrácení víkendových intervalů o letních prázdninách.

Tramvaje: sedm nových tratí a posílení noční dopravy

Tramvajová síť se do roku 2030 rozšíří o několik nových úseků, které zásadně zlepší dopravní obsluhu vybraných částí Prahy.

Nové tramvajové tratě do roku 2030:

  • Jarov (Olšanská – Habrová) – 2027
  • Václavské náměstí a Muzeum – 2027
  • Malešice (Počernická) – 2028
  • Strahov (Malovanka – Strahov) – 2028/2029
  • Nové Dvory (Libuš – Nové Dvory) – 2028/2029
  • Zdiby (Kobylisy – Zdiby) – 2030
  • Hlavní nádraží (Bolzanova – Muzeum) – 2030

Po otevření trati přes Václavské náměstí je v plánu také reorganizace noční dopravy:

  • vznikne nová noční linka 90,
  • bude posílena noční linka 99.

V delším horizontu město zvažuje zavedení pravidelného víkendového intervalu 12 minut na většině linek (a 6 minut u linek páteřních).

Současně budou následovat rozsáhlé rekonstrukce tramvajové infrastruktury:

  • Seifertova ulice včetně Olšanského náměstí a Jičínské ul. (2027–2028),
  • Ječná ulice (pravděpodobně 2029).

Trolejbusy: druhá vlna elektrifikace autobusů

Po úspěšném návratu trolejbusů bude pokračovat rozsáhlá elektrifikace autobusových linek. Vedle toho budou prověřovány další možnosti využití parciálních trolejbusů na řadě dalších městských linek.

V roce 2026 budou plně zprovozněny nové trolejbusové linky:

  • 51 (dnešní 131),
  • 52 (dnešní 137),
  • 53 (dnešní 176).

Další plánované trolejbusové linky po roce 2028:

  • 55 Sídliště Na Dědině – Nové Butovice
  • 56 Na Knížecí – Letiště Václava Havla
  • 57 Čakovice – Na Beránku
  • 61 Nádraží Holešovice – Černý Most
  • 64 Nádraží Řeporyje – Vypich
  • 65 Vypich – Velká Ohrada
  • 75 Libeň – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Městské autobusy: nová expresní linka Blankou

V autobusové dopravě se připravují změny reagující na novou výstavbu i rostoucí poptávku. Nejdůležitější novinkou bude zavedení nové expresní linky 145 Dejvická – Hradčanská – Kobylisy – Sídliště Čimice. Linka využije Tunelový komplex Blanka a nabídne rychlé severojižní spojení bez nutnosti průjezdu centrem.

Další opatření:

  • rozšíření obsluhy oblasti Nových Letňan linkou 158,
  • nové obratiště na sídlišti Zbraslav i u zbraslavského nádraží,
  • posilování dopravy do rychle rostoucích lokalit na okrajích Prahy,
  • příprava ekologického provozu při obnově smluv na městské autobusové linky provozované soukromými dopravci.

Příměstské autobusy: více spojů kolem Prahy i v noci

Významnou roli budou i nadále hrát příměstské autobusové linky, jejichž provoz je smluvně zajištěn až do roku 2034.

Plán počítá zejména s:

  • posílením spojení v rychle rostoucích obcích v okolí Prahy,
  • obsluhou nových rezidenčních čtvrtí i nových komerčních a logistických zón,
  • zajištěním dopravy k novým školám a vzdělávacím kapacitám,
  • rozšiřováním víkendové dopravy,
  • rozvojem nočních příměstských linek.

Naopak v místech, kde vzniknou nové železniční nebo tramvajové tratě, lze očekávat postupné omezení souběžných autobusových linek.

Železnice: větší role městských vlaků a nové rychlé spoje

Železnice má být jedním z hlavních nosných pilířů budoucího systému PID. Přestože je kapacita většiny pražských tratí dnes prakticky vyčerpána, dokument počítá s několika konkrétními opatřeními:

  • zkrácení intervalu linky S65 na 30 minut ve špičkách,
  • rozvoj sítě spěšných vlaků do významných měst Středočeského kraje.

V návaznosti na modernizaci infrastruktury se pak počítá s:

  • posílením spojení do Kladna, Berouna, Benešova, Kolína, Lysé nad Labem a Vraného nad Vltavou,
  • posílením role městské železnice v rámci Prahy,
  • návratem linky S61 na trasu přes Malešice a Zahradní Město.

Nové vlaky a modernizace infrastruktury

Od roku 2030 mají na vytížené tratě vyjet nové dvoupodlažní elektrické jednotky s kapacitou nejméně 380 sedících cestujících.

Pokračovat bude také rozsáhlá modernizace železniční infrastruktury: 

  • trať Praha–Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla,
  • přestavba Masarykova nádraží,
  • modernizace železniční stanice Praha-Smíchov,
  • výstavba Libeňského přesmyku,
  • vznik nových železničních zastávek.

Jednodušší tarif a možná valorizace jízdného

Součástí dopravního plánu je také příprava nového konceptu odbavení cestujících. Praha a Středočeský kraj chtějí vytvořit jednodušší a přehlednější tarifní systém založený na moderních platebních technologiích. Cílem je usnadnit cestování napříč celým systémem PID a zvýšit atraktivitu veřejné dopravy.

Vzhledem k rostoucím provozním a investičním nákladům dokument zároveň počítá s možností postupné valorizace jízdného, která by pomohla financovat další rozvoj veřejné dopravy.

Dopravní plán je k dispozici na webu PID ZDE.

Psali jsme:

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https://pid.cz

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doprava , kraj Praha , kraj Středočeský , TZ , MHMP , PID , MHAD

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Co s tím hodláte dělat?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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