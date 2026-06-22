Beran: Energetika má sloužit, ne škodit. V Ralsku škodit přestala

Včera na vás vzpomínal ve svém rozhovoru Jakub Svoboda. Jak jste se vůbec k Ralsku dostal?
Úplně jednoduše. Kolega Ivan Noveský mě vzal s sebou na přednášku do Mimoně, abych tam řekl něco o energetice. Měl jsem s sebou notebook s energetickým kurzem se základy energetiky pro studenty, a když jsem viděl to neštěstí a debatu o „záchraně planety“, „náhradě uhlí“ a „povinnostech v EU“, tak jsem jim z něj vybral pár obrázků s čísly a těm lidem je promítl. Měli tam projektor a já zase ta fakta a čísla, včetně cen ČEZu v roce 2022, o kterých jsem také přednášel, a jak vláda bránila rozvoji domácích fotovoltaik a nutila je místo toho platit tribut solárním baronům jako součást tarifu. Šlo jen o to vysvětlit základy oboru „paní od plotny“ nebo „pánovi z dílny“, které nikdy ve škole nebavila fyzika, ale ti lidé byli v takové situaci, že základy technického oboru s nadšením poslouchali.
Pak jsem se o tom zážitku zmínil v redakci a následný rozhovor měl sledovanost přes sto tisíc čtenářů. Lidé prostě chtějí informace, a ne poučky politiků. V plánu jsem tohle neměl, ale jsem rád, že se lidé o můj obor živě zajímají.
Prvně jste také veřejně konstatoval, že akcelerační oblasti mají být jinde.
Ano, to už byla kolektivní práce několika desítek expertů. Ve státní společnosti ČEPS i u dalších síťových společností jsme se bavili s kolegy, že se na to podíváme v rámci odborné společnosti, která dělala v roce 2012 podkladový materiál pro Státní energetickou koncepci. Byli jsme už prakticky domluveni a vzhledem k tomu, že ta úloha byla urgentní, jsme na ní začali pracovat už předem, aby byla alespoň nějaká odborná analýza na světě, než to vláda vyhlásí. Nechtěli jsme, aby to vyhlašovala špatně a v rozporu se zákonem podle zadání větrných developerů z roku 2023.
Pak ale náhle odvolali předsedu představenstva ČEPS a také generálního ředitele MERO, který se zasloužil i o ustání ruské krize, zatímco Martina Půtu a další reprezentanty z minulé koalice Fialovy vlády ponechali v ČEZu. Tak jsme se v dané chvíli asi se čtyřiceti kolegy z oboru rozhodli, že tu práci doděláme. Udělali jsme veřejnou oponenturu, publikovali výsledky a oznámili je včas vládě, ministerstvům i všem krajům. Někteří kolegové, kteří se toho účastnili, nechtějí být jmenováni, aby je nestihl podobný osud, ale s našimi výsledky souhlasili. Jiné ani v České republice možné nejsou, krajinný reliéf i energetickou soustavu máme jen jednu. O správnosti našich odhadů svědčí i to, že se proti nim za několik měsíců dodnes nikdo neozval. Publikovali jsme je v Solárním magazínu už v první polovině března. Naopak na Ministerstvu životního prostředí, kde jsme po nich žádali tu „jejich“ variantu k porovnání, obstruovali až do 5. května, včetně několika členů nového vedení.
Máte radost z výsledků v Ralsku?
Určitě ano. Energetika má lidem sloužit, a ne škodit. Teď snad tady konečně škodit přestala. Druhou etapou bude komunitní energetika, tentokrát na střechách škol a domů. Takto to děláme třeba v sousedním Jablonci nad Nisou nebo kolegové ve Varnsdorfu a nikdo tam o solární ani větrné barony nestojí.
Když váš klient nebo kolega, tady šlo spíše o kolegiální vztah, vyhraje nějaký těžký spor, máte z toho nejen radost, ale i určitou pověst a referenci v oboru, pokud jste mu v tom nějak pomáhali. Tady to byla zpočátku kombinace úplně všeho: státní společnost, prosazoval ji hejtman v dozorčí radě a nakonec to šlo. Chce to především se jich nebát, když víte, že nemají pravdu. Kdybychom měli takových lidí, jako je Jakub Svoboda, více a v jiných oborech, byla by naše země rozkradená jen z poloviny.
Jakubovi a těm lidem v Ralsku to moc přeju. Nejprve jim zničila krajinu a zásoby spodních vod sovětská okupační armáda a těžba uranu, který v bojových hlavicích raket „sloužil míru“, tak tam ti lidé mají konečně právo na trochu klidu, a ne na další bezohlednou okupaci větrnými a solárními parky.
Jakub Svoboda ve svém rozhovoru zmiňuje nebezpečí nového stavebního zákona. Jak celý problém vidíte vy?
S těmi lobbisty má úplnou pravdu. Ale poslanci mají být přece každé pondělí ve svém regionu s voliči a tam se mají bavit s nimi, jaké zákony by si lidé představovali. Zbytek týdne jsou ale většinou na stranickém sekretariátu nebo na koaliční radě u raportu a pak si v Parlamentu dohadují nějaké nesrozumitelné dodatky a poučky. Občas jim i nějaký „velitel“ ukazuje, jak mají hlasovat, je to vidět i na záznamech. Tohle je už úplná korupční fraška, a ne demokracie, a pokud mají ti lidé svědomí a hlasují podle povelů lobbistů o něčem pro lidi důležitém, co může být i proti nim, musí se z nich alespoň někteří stydět, když dorazí ze Sněmovny domů.
Když se dělal nový LEX OZE, dodatek k energetickému zákonu, věděli všichni lobbisté i aktivisté z netransparentních neziskovek, co tam bude, ještě než to dostali poslanci na stůl. Jak je možné, že větrní baroni pobíhali s mapami po českém venkově už loni v létě, ale Zuzana Mrázová vyhlásila „výsledky“ až za rok a předtím všichni tvrdili, že nic takového nemají? Kdo ze čtenářů tušil loni v létě, že Lukáš Vlček s Petrem Hladíkem sestavili a prosadili zákon 249 / 2025 Sb. o těch akceleračních zónách? Asi nikdo. Jaký by byl volební výsledek, kdyby lidé věděli, že něco takového schválili, a jaký by byl asi poté, co by zjistili, že v tom bude Andrej Babiš i se svými dvěma partnery vymezujícími se ve volební kampani proti Green Dealu pokračovat?
Mgr. Zuzana Mrázová
Může nový stavební zákon projít bez povšimnutí voličů?
Někdo na to možná sází, ale podle mě dost těžko. Pravděpodobnost toho, že je nový zákon bez vědomí voličů zainteresovanými subjekty ohýbán a ovlivňován, je po minulé špatné zkušenosti prakticky stoprocentní. Ale nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky a další nový zákon fandící větrným a solárním baronům letos v létě už bez pozornosti neprojde. Kdo ho bude tlačit „na sílu“, bude mít handicap u voleb, kdo bude kývat a tvrdit, že „nemohl jinak“, budou možná „moci jinak“ na podzim voliči, zejména pak do Senátu.
Horší ale je, že nová vláda počtem 108 tohle jejich předvolební dílko nezametla, jako ty plakáty a Čapí hnízdo, a pokračuje v tom dál. Ještě bych pochopil, že nechtějí co půl roku měnit zákony, ale co ty akcelerační plochy od Zuzany Mrázové, které jsou dokonce i se zákonem minulé koalice v rozporu? Tohle už normálním lidem hlava nebere. Asi je tu nějaké zadání, které není zadáním našich voličů, a jeho promítání do stavebního zákona bychom měli zákonnými prostředky zabránit.
Voliči o tomto riziku věděli ještě předtím, než se zákon schválil. To je dobrý start, ten minulý jsme chytali s křížkem po funuse.
Co byste doporučil voličům?
V úterý mají poslanci třetí čtení zákona. V pondělí mají pro vás povinný úřední den. Přineste si s sebou, toto nebo příští pondělí, ten správný sněmovní tisk a nechte si od toho vašeho poslance, nejlépe toho, kterého jste si vybírali, vyložit, o čem ten zákon je, a také jak o tom hlasoval a proč.
Pokud se tak děje v netransparentním prostředí plném lobbistů a stranické i koaliční disciplíny, je pondělí pro vás všechny vhodným dnem. Když přijdou delegace do regionu ke všem poslancům nezávisle na stranické příslušnosti, tím lépe. Když chceme demokracii, musíme žádat slušnost a také poslušnost voličům, a ne kterémukoli stranickému sekretariátu ovlivňovanému lobbisty. Máme „rovnost práva“, vymáhejte ji v této situaci po poslancích, kterým jste dali svůj hlas, aby se vám zodpovídali za to, jak ve stavebním zákoně hlasovali oni. Když přijdete do jejich místní kanceláře, vyhodit vás nemohou. Zkuste to.
Pokud se nebudete zajímat alespoň trochu tak, jak to udělal Jakub Svoboda, budete se možná divit ještě více než po tom pokaženém stavebním zákoně od Pirátů. Tenkrát jsme se divili, co všechno se nepostavilo, nyní bychom se mohli naopak divit, co všechno by ten zákon mohl dovolit stavět, i když o to nikdo nestojí a vyplácí se to jen určité skupině privilegovaných osob, které si takovýmto způsobem své prebendy a manipulace zákonů v naší zemi neprávem přisvojují.
A co poslancům?
Bude dobře, když si toto přečtou před úterním zasedáním. Lidé už nebudou tak naivní, jako byli ke konci minulé koalice, když jim unikl nový zákon. Voliči si tu legislativu přečtou, mají na to do voleb ještě tři měsíce a někteří z nich si možná vezmou některé podklady i na dovolenou k moři, aby se po návratu domluvili, co bude dál, až se vrátí domů.
Pokud se lidé zmohli na tisíce protestů proti nezákonnému postupu Zuzany Mrázové, jen stěží budou bez dalších otázek vhazovat tisíce volebních lístků stranám, které je zklamaly nebo dokonce i podrazily. Pokud je energetická politika součástí předvolebního dění, pak se vaše kampaň odehrává především na jednání o tomto zákoně. Solární nebo větrný park totiž není dálnice a není prospěšný veřejnosti, ale hlavně developerovi na úkor našich daní. To víme všichni. Napíšete snad do zákona, že je tomu jinak?
Jak vidíte další vývoj?
Poslanci mají pár dnů, voliči celé léto. Jestli nebudou voliči hloupí, jsou ve skutečném stresu nyní především ti poslanci, zejména pokud by něco pro lidi nemilého schválili. Ono je velmi dobře vidět, zda má ta novela zákona sloužit developerům, anebo lidem. Brutální vybírání prostředků už jsme tu viděli dvakrát, u solárních baronů a na takzvaných cenách Lipské burzy v roce 2022, kde ovšem měli jinde ve světě elektřinu podstatně levnější, dokonce i v tom Lipsku. O riziku, že jim za domem nebo u Blaníku vyroste větrné monstrum, už bude i řada českých voličů uvažovat jiným způsobem, a ani jednostranná propaganda v médiích a billboardy jim v tom nezabrání.
Ať chceme, nebo nechceme, nový stavební zákon bude tématem podzimních voleb a jeho vliv na privilegia větrných a solárních baronů obzvlášť. To platí pro voliče i pro politiky.
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