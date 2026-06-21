Schrek (ODS): Vláda nás denně zásobuje svými kauzami

22.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice antibabiše.

Schrek (ODS): Vláda nás denně zásobuje svými kauzami
Foto: kr-vysocina.cz
Popisek: Vítězslav Schrek

Víte, jaký je nejčastější koment příznivců vládní koalice na sociálních sítích? Kdybyste neměli Babiše, tak nemáte o čem psát a mluvit. Ne, tak to fakt není. Naopak máme spoustu témat, která bychom potřebovali komunikovat, ale současná vláda nás dnes a denně zásobuje nejen svými kauzami, ale především návrhy zákonů a jejich novel, které směřují Českou republiku do světa zemí vysoce zadlužených, autokraticky vládnoucích, oligarchizaci umožňujících a veřejná média ovládajících. To nejsou žádné výmysly opozice, to jsou prokazatelné kroky koalice ANO, SPD a Motoristů, jejímž šéfem je Andrej Babiš, premiér s největším střetem zájmů v historii české politiky. A naší povinností je neumožnit tomuto člověku víc a víc zneužívat politické moci k obohacování svému, své rodiny a svých firem. Proto je premiér Andrej Babiš tak častým terčem naší kritiky a bude i nadále, protože pokud nevadí soukromé a byznysové  zájmy tohoto oligarchy v pozici předsedy vlády jeho voličům a spolustraníkům, tak nám a našim voličům opozičních stran ano. Jaký je třeba přinést ještě jasnější důkaz, než je nejnovější návrh poslanců z hnutí ANO, kteří navrhují novelu zákona o střetu zájmů u vrcholných politiků, který opět oslabuje pravidla, která znemožňují členům vlády získávat veřejné zakázky a dotace z veřejných zdrojů. Tohle je zcela přímý důkaz vládnoucí koalice, která opět a znovu svému šéfovi otevírá dveře k veřejným penězům a obhajuje něco, co je v běžné demokraticky fungující zemi zcela neobhajitelné. Pojďte mi to tady někdo nějakou podloženou argumentací vyvrátit. 

Mgr. Vítězslav Schrek

  • ODS
  • poslanec
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ODS , Schrek

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice antibabiše.