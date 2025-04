Novák (ANO): Firmy propouští, ale Stanjurova kalkulačka to nebere

Kolegyně, kolegové, já navrhuju zařazení nového bodu na pořad této schůze a ten by se jmenoval Firmy propouští, ale Stanjurova kalkulačka to nebere.

Po lživém vystoupení ministra Stanjury v minulém týdnu, kdy osočil poslance opozice ze strašení, a to takovým zbabělým způsobem, že dotčení nemohli ani reagovat, je skutečně nutné tento bod otevřít, aby vláda začala tuto situaci řešit a přestala ji zlehčovat.

Česká republika čelí v tichosti rozsáhlému propouštění, uzavírání závodů, omezování provozů a ztrátě pracovních míst napříč regiony. Jen za loňský rok ohlásilo propouštění 158 firem a bez práce se tak ocitlo přes 17 000 lidí. Tomuto říká pan Stanjura strašení.

Některé firmy zavírají po desítkách let fungování, a přesto vláda mlčí a mlží. A co je horší, Ministerstvo financí pod vedením pana Stanjury dělá, jako by se nic nedělo, a poslance, kteří na to předem upozorňovali, označuje za šiřitele strachu. Zatímco pan ministr dál plánuje své rozpočtové škrty a hledí do své tabulky s jedničkama a nulama, realita mimo jeho excelové buňky je úplně jiná.

Mgr. Marek Novák, MBA ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

No a kdo všechno propustil? Adient Česká Lípa a Stráž pod Ralskem 1 100 lidí, Spolana Neratovice 500 lidí, Dr. Oetker více než 100 lidí a firma ukončuje teplou výrobu, Mitas po 90 letech 270 lidí, TAMEH Czech desítky zaměstnanců, zbytek zůstává v naprosté nejistotě, a Česká pošta v rámci reformy při zrušení 300 poboček 1 600 lidí, OKD snižuje těžbu a postupně propouští, PEGATRON v Ostravě přes 500 zaměstnanců. A přidejme i menší podniky, regionální pekárny, sklárny, strojírny, které končí jeden po druhém, jejichž příběhy však ve statistikách ministerstev zůstávají neviditelné.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 15% Nemám 77% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 1727 lidí

No a já se chci ptát, kde je reakce vlády? Kde je plán, jak pomoci těmto lidem a firmám? A především, kde je vlastně to Ministerstvo financí? Jakou hraje roli? No, ústy ministra financí pouze v roli zlehčování situace. Ministr Stanjura nás zásobuje ujišťováním, že má pod kontrolou rozpočtové schodky. Ale co má z této rozpočtové stability - a ve velkých uvozovkách stability - člověk, který po deseti patnácti letech dostane výpověď a v regionu není jediný nový podnik, který by ho mohl zaměstnat? Co má z této takzvané stability město, kde zavřeli jediný průmyslový závod? Co má s těmi lidmi dělat?

Na tiskových konferencích vlády slyšíme, že se musíme uskromnit, že všichni musíme nést odpovědnost, jenže odpovědnost se nedá házet jen na ty lidi dole. Kde je odpovědnost vlády? A tak zatímco ekonomika zpomaluje, průmysl se přesouvá jinam a česká výroba mizí, vláda řeší spíš to, kdo komu poslal špatně podepsanou účtenku, nebo jak ještě více znepříjemnit život živnostníkům.

Dámy a pánové, vážně potřebujeme projednat, co budeme dělat s propouštěním a úpadkem českého průmyslu. Navrhuji projednat, aby ministr financí a ministr práce a sociálních věcí předložili zprávu o stavu zaměstnanosti a plán opatření a dále aby Sněmovna jednala například o daňových úlevách pro firmy, které prokazatelně udrží zaměstnanost.

Jestli si vláda myslí, že se problém vyřeší tím, že ho nevidí a bude dehonestovat ty, kteří na to poukázali, tak připomínám, že nezaměstnanost je nejhlučnější tehdy, když o ní nikdo nemluví.

Věřím, že minimálně ministr Stanjura nebude srab jako minulý týden a bude hlasovat pro zařazení bodu. A předem vám všem děkuju za to, že zařazení tohoto bodu podpoříte.

Děkuji.