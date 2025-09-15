Nováková (TOP 09): Děti a školy nemohou dál čekat

16.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství

Foto: Hans Štembera
Popisek: Mgr. Nina Nováková

Šanci na dobrý život dává dítěti fungující rodina a kvalitní škola.

Ale dnes jako by rodina musela obhajovat své místo ve zdi, která se bez ní zhroutí.

Rodiče, děti ani učitelé si nezaslouží, aby jim stát házel klacky pod nohy.

Inkluze byla do škol zavedena silou a bez realistického vyhodnocení dopadů. A ministři (ČSSD, ANO, STAN) se tomu už tři volební období nevěnují.

Revize je nutná – a zvládnutelná. Víme, co je největší problém. Víme, co se dá řešit.

Děti a školy nemohou dál čekat.

Kandiduji do Poslanecké sněmovny, abych to změnila. Ne pro systém, ale pro děti.

Mgr. Nina Nováková

  • KDU-ČSL
  • poslankyně
