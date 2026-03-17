Oberreiter (SPOZ): Jenom sebevědomí a odvážní přežijí

18.03.2026 11:02 | Profily PL
autor: PV

Předpoklady k tomu, abychom nezanikli jako národ a stát.

Foto: hns
Popisek: Jiří Oberreiter v půlnočním rozhovoru

Článek byl převzat z Profilu Ing. Jiří Oberreiter - Jenom sebevědomí a odvážní přežijí

Pokud občané a voliči neprozřou, neprobudí se a nepošlou strany jako je TOP 09, STAN, KDU-ČSL a PIRÁTY do zapomnění a politického záhrobí, zanikneme jako národ a stát.

Pokud zbývající stávající a nové strany v sobě nenajdou odvahu a nezačnou odpovědně prosazovat české národní zájmy na prvním místě, zanikneme jako národ a stát.

Pokud neupřednostníme vlastní ekonomické zájmy před zájmy ideologickými a zájmy odvěkých nepřátel, zanikneme jako národ a stát.

Pokud se nepoučíme z vlastních neblahých historických zkušeností, zanikneme jako národ a stát.

Pokud nezačneme nápravou poničeného školství, které vychovává budoucí generace, zanikneme jako národ a stát.

Pokud se nad sebou nezamyslíme, nepřehodnotíme posametovou minulost a nenajdeme odvahu k nápravě a návratu k tradičním českým hodnotám, zanikneme jako národ a stát.

Pokud neukážeme na ty, kteří naši současnou téměř tragickou a velmi těžce řešitelnou situaci způsobili, zanikneme jako národ a stát.

Pokud nevyvrátíme propagandistické lži a nenahradíme je pravdou, budeme pokračovat v cestě k naší záhubě a zanikneme jako národ a stát.

Pokud se nestaneme sebevědomou a suverénní zemí spoléhající sama na sebe, na svůj lid a přátele, zanikneme jako národ a stát.

Pokud neobnovíme svoji soběstačnost v základních ekonomických odvětvích nutných pro přežití, zanikneme jako národ a stát.

Ing. Jiří Oberreiter

  • SPOZ
  • Nezávislý politický konzultant
  • mimo zastupitelskou funkci
