Okamura (SPD): Green Deal EU je obrovským vyhazováním peněz

Za změny klimatu nemůže oxid uhličitý, dokazuje věda. Green Deal EU je obrovským vyhazováním peněz, které likviduje ekonomiku a životní úroveň lidí. Oxid uhličitý je ve změně klimatu zanedbatelný a neexistuje korelace mezi koncentrací oxidu uhličitého a teplotami, říká fyziolog rostlin a uznávaný vědec doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. v Rádiu Prostor. Změně klimatu a k oteplování podle něho přispívá spíše odlesňování, odvodnění a zabetonování ploch. SPD odmítá Green Deal, který na základě mylných vědeckých poznatků zavádí politiky, které jsou obrovsky finančně náročné a vedou k likvidaci ekonomiky i životní úrovně lidí!
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) podle Pokorného nezmiňuje, co se stane, když na planetě zmizí každý rok 120 000 kilometrů čtverečních lesů a je degradováno 200 000 kilometrů čtverečních půdy. „Ta půda totiž přestane vypařovat vodu. Ale podle nich zvýšená koncentrace CO2 zvyšuje teplotu a tím se zvyšuje to, čemu říkáme evapotranspirace, což je takový těžký výraz pro výpar vody z porostů. Čili tam mají základní chybu – a já si nemohu pomoct, protože oni neuvažují nad efektem odlesnění, odvodnění, zabetonování. A je to kouzelné, protože v té páté zprávě je tohle téma na stránce 666,“ uvedl vědec.
Klimatická změna je, protože odlesňujeme, odvodňujeme. Sluneční energie, namísto toho, aby šla na tvorbu ekosystémů, výpar a tak dále, tak nám ohřívá ty suché plochy – a my potom máme sucho. Jedná o antropogenní změnu, ale nikoliv primárně tím, že člověk vypouští skleníkové plyny, ale je to hlavně tím, jak se chová ke své krajině, myslí si Pokorný.
„Ale pokud je to beton, tak se tam nevypaří voda, nezmizí ty 2 kWh ve vodní páře, ale ten beton se ohřeje, od betonu se ohřeje vzduch – a ten stoupá nahoru. A to my děláme s tou krajinou. Takže pak ztrácíme i tu schopnost přenosu energie ve vodní páře do chladných míst a vyrovnávání…Pokud odlesníme nějakou krajinu a tam tedy dochází k menšímu výparu a tedy k většímu ohřívání…Ve funkčním lese je v těch letních teplotách 25 stupňů a vlhkost vzduchu kolem 80 procent. A když les uschne, tak je tam teplota 40 stupňů,“ vysvětlil vědec.
„Já bych se odvolal na graf, který ukazuje průběh CO2 koncentrací během milionů let a teploty. Tam zjistíme, že vlastně neexistuje korelace mezi koncentrací oxidu uhličitého a teplotami. Tu nachází IPCC a další až vlastně v posledních desítkách tisíc let. A my jsme teď spíše na velice nízké úrovni CO2, když se podíváme zpět do geologických dob. Ten graf by se měl ukazovat,“ zmínil Pokorný.
Kdo je vinen současnou situací?
„Já bych rozlišil globální oteplování a sucho a extrémy teplot v létě. Z geologického hlediska, to znamená v těch milionech a milionech let, se klima velmi měnilo. My ale tady máme změnu, kterou pozoruje jedna nebo dvě generace. A znovu zdůrazňuji, že to je antropogenní změna. Způsobil to člověk a nedivme se tomu. Spíš se divme, že ještě prší – uvědomme si, že jen v České republice ztrácíme 11 hektarů zemědělské půdy denně a půlka z toho je doslova zabetonovaná. Průhonice, Čestlice, Křeslice – za posledních 25 let je 400 hektarů půdy pod betonem. Když na to zasvítí slunce, tak ta sluneční energie nejde do výparu, neschová se do vodní páry, která se pak srazí někde a uvolní to teplo. Tvoří se ty suché plochy a uvolňuje se tam energie gigawattová. To je jeden příkon Temelína. Takže my měníme klima a rozumí tomu každý, kdo je venku. Ví, že pod stromem je chladno, pod deštníkem a slunečníkem ne. A je to otázka vztahu slunce, voda, rostlina,“ řekl vědec,
Dekarbonizace, pokud jde o zmírnění změny klimatu, podle něho pomoci nemůže. „Zaprvé není prokázané měřením, že CO2 zvyšuje globální teplotu. Zadruhé, i kdyby to byla pravda, tak my to nezmůžeme. Ale ona to pravda není. Ten problém je vážnější. Ten problém je v tom, že máme ohromné suché a odlesněné plochy a nevypařuje se voda,“ shrnul Pokorný.
Green Deal Evropské unie nás bude stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády (NERV).
Čili ano, je nutné bojovat proti suchu. Ale finanční prostředky je podle SPD nesmyslné dávat do omezování emisí CO2, ale je potřeba zamezit dalšímu zabírání půdy pro stavbu skladů i továren – je nutné, aby se pro výstavbu využily již zabetonované či asfaltované brownfieldy, nikoli zemědělská půda či půda, kde je zeleň. Je potřeba podpořit sázení stromků a zeleně, která by v krajině zadržovala vodu a vlhkost, a podpořit tvorbu rybníčků a jezírek. Stejně tak je třeba podpořit pěstování plodin, které zamezují erozi – čili je nutné zastavit dotování řepky.
