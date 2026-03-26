Okamura (SPD): Desítky milionů na drony pro Ukrajinu zřejmě neskončily tam, kde měly

26.03.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k policejnímu vyšetřování nakládání s penězi ze sbírky na drony pro Ukrajinu

Okamura (SPD): Desítky milionů na drony pro Ukrajinu zřejmě neskončily tam, kde měly
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Že by ti „čestní“ bojovníci za Ukrajinu neměli tak čestné úmysly? Desítky milionů korun ze sbírky na drony pro Ukrajinu podle policejních vyšetřovatelů zřejmě neskončily tam, kde měly. Mohly směřovat k osobnímu obohacení. Policejní a soudní dokumenty, které zveřejnil server iRozhlas, naznačují, že část prostředků ze Skupiny D, kterou před veřejností mediálně představuje například herec Ondřej Vetchý, mohla být využita na jiné než deklarované účely. Soud, který rozhodoval o financích zabavených loni dodavateli skupiny D – firmě FPV Space, uvedl, že existuje důvodné podezření, že Skupina D a společnost FPV Space byly založeny účelově. Představitelé skupiny D i firmy FPV Space to odmítají.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

3%
95%
2%
hlasovalo: 179 lidí

Projekt Skupiny D patří mezi nejviditelnější české iniciativy na podporu Ukrajiny. Od spuštění sbírky v prosinci 2023 se jí podařilo vybrat zhruba 260 milionů korun, za které organizace na Ukrajinu poslala přibližně 17 tisíc dronů. Skupinu D založili například investor Jan Veverka, herec Ondřej Vetchý, Martin Kroupa z organizace Post Bellum nebo bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Čestným předsedou je náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Záštitu dal skupině také náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky a podpořil ji nechvalně proslulý plukovník Foltýn.

Prezident republiky Petr Pavel ke kauze již dříve uvedl, že mimořádná situace, jakou konflikt na Ukrajině je, si žádá mimořádná opatření. „Nevedeme utajená jednání, nic, co by bylo v rozporu se zákonem, natož ústavou,“ uvedl Pavel k výrokům ohledně účasti některých svých spolupracovníků v kauze.

Hledání cest pomoci Ukrajině na všech úrovních je podle prezidenta chvályhodné. „Naší snahou je, aby to bylo v maximálním souladu se zákony. Na druhou stranu válka na Ukrajině není standardní situace, je to mimořádná situace, a mimořádná situace občas vyžaduje mimořádná opatření. Hledáme různé cesty, jak Ukrajině pomáhat, na úrovni jednotlivců, na úrovni organizací, ale i státu,“ uvedl prezident.

Doplnil, že organizace, které se různými cestami snaží na Ukrajinu dostat materiální, ale i vojenskou pomoc, to nedělají pro vlastní obohacení. „Vůbec neříkám, že v rámci těchto aktivit někde nemůže dojít k nějakému chování, které bude v rozporu s pravidly, případně se zákonem. V takovém případě je třeba to vyřešit, vyšetřit naprosto otevřeně,“ uvedl.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Okamura (SPD): Fialova vláda oškubala důchodce a k tomu ještě zvýšila daně
Okamura (SPD): Jak může fungovat něco, co je ze své podstaty špatné a nesmyslné?
Okamura (SPD): Evropská unie představila další kroky pro podporu šílené genderové ideologie
Okamura (SPD): Předložíme zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Okamura , sbírka , Ukrajina , SPD , drony , Skupina D

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že Skupina D a společnost FPV Space mohly být založeny účelově?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Veřejnoprávní média

Jak lze po právní stránce zhodnotit kvalitu poskytování veřejné služby, kterou má ČT podle zákona plnit? A jestli neplní svou zákonnou povinnost co bude nebo spíš co uděláte? Vím, že jste právnička, ale právníci přeci jen nejsou soudci. Navíc aby něco soudil jednotlivec, není podle mě nikdy objektiv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Desítky milionů na drony pro Ukrajinu zřejmě neskončily tam, kde měly

17:17 Okamura (SPD): Desítky milionů na drony pro Ukrajinu zřejmě neskončily tam, kde měly

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k policejnímu vyšetřování nakládání s penězi ze sbírk…