Okamura (SPD): Desítky milionů na drony pro Ukrajinu zřejmě neskončily tam, kde měly

Že by ti „čestní“ bojovníci za Ukrajinu neměli tak čestné úmysly? Desítky milionů korun ze sbírky na drony pro Ukrajinu podle policejních vyšetřovatelů zřejmě neskončily tam, kde měly. Mohly směřovat k osobnímu obohacení. Policejní a soudní dokumenty, které zveřejnil server iRozhlas, naznačují, že část prostředků ze Skupiny D, kterou před veřejností mediálně představuje například herec Ondřej Vetchý, mohla být využita na jiné než deklarované účely. Soud, který rozhodoval o financích zabavených loni dodavateli skupiny D – firmě FPV Space, uvedl, že existuje důvodné podezření, že Skupina D a společnost FPV Space byly založeny účelově. Představitelé skupiny D i firmy FPV Space to odmítají.
Projekt Skupiny D patří mezi nejviditelnější české iniciativy na podporu Ukrajiny. Od spuštění sbírky v prosinci 2023 se jí podařilo vybrat zhruba 260 milionů korun, za které organizace na Ukrajinu poslala přibližně 17 tisíc dronů. Skupinu D založili například investor Jan Veverka, herec Ondřej Vetchý, Martin Kroupa z organizace Post Bellum nebo bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Čestným předsedou je náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Záštitu dal skupině také náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky a podpořil ji nechvalně proslulý plukovník Foltýn.
Prezident republiky Petr Pavel ke kauze již dříve uvedl, že mimořádná situace, jakou konflikt na Ukrajině je, si žádá mimořádná opatření. „Nevedeme utajená jednání, nic, co by bylo v rozporu se zákonem, natož ústavou,“ uvedl Pavel k výrokům ohledně účasti některých svých spolupracovníků v kauze.
Hledání cest pomoci Ukrajině na všech úrovních je podle prezidenta chvályhodné. „Naší snahou je, aby to bylo v maximálním souladu se zákony. Na druhou stranu válka na Ukrajině není standardní situace, je to mimořádná situace, a mimořádná situace občas vyžaduje mimořádná opatření. Hledáme různé cesty, jak Ukrajině pomáhat, na úrovni jednotlivců, na úrovni organizací, ale i státu,“ uvedl prezident.
Doplnil, že organizace, které se různými cestami snaží na Ukrajinu dostat materiální, ale i vojenskou pomoc, to nedělají pro vlastní obohacení. „Vůbec neříkám, že v rámci těchto aktivit někde nemůže dojít k nějakému chování, které bude v rozporu s pravidly, případně se zákonem. V takovém případě je třeba to vyřešit, vyšetřit naprosto otevřeně,“ uvedl.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.