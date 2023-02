Okamura (SPD): Fialova vláda chce totalitním zákonem zavést cenzuru

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych jménem SPD chtěl navrhnout na dnešní program schůze mimořádné body, protože vláda ignoruje závažnou situaci v České republice. Jako první bych navrhl bod s názvem Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě. Ceny potravin, které v loňském roce zaznamenaly raketový růst, se dle odborných predikcí budou nadále zvyšovat i v letošním roce.

Podle dat Českého statistického úřadu stálo jídlo v listopadu 2022 v průměru o 27,1 % více, než před rokem ve stejné době. Některé základní potravinové komodity však stály v meziročním srovnání i více než dvojnásobek. Jde například o cukr. Většina základních potravin, mouka, mléko, brambory, tuky či oleje, meziročně zdražily o 50 až 100 %. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10456 lidí

V prvních měsících letošního roku ceny potravin dle předpovědi odborníků zveřejněných například na serveru iDNES.cz pak nejspíš ještě poměrně rychle porostou, protože spotřebitelské ceny obvykle s mírným zpožděním kopírují ceny výrobců a ceny zpracovatelů. A ty v listopadu meziročně vzrostly o 30 %, zejména v důsledku enormního nárůstu cen energií. Což je mimochodem způsobeno taky tím, že to Fialova vláda neřešila.

No a ty ceny energií vzrostly mimo jiné i v důsledku projektu Evropské unie Green Deal a sankční konfrontace s Ruskem, které oboje jednoznačně podporuje současná Fialova vláda. Důsledky Green Dealu EU se budou prohlubovat v souvislosti se začátkem zavádění takzvané Nové zemědělské politiky EU a tím nadále porostou ceny potravin.

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení opatření, které by ceny základních potravin pro české občany snížily, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dál více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Ale levnější potraviny jsou i v Německu, kde mají trojnásobné platy.

Prosazujeme za SPD především razantní snížení DPH na potraviny, až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska, či cenovou regulaci některých základních potravin. Dle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležala stojí za enormním zdražováním potravin nadále i nepřiměřené přirážky zahraničních obchodních řetězců.

Fialova pětikoaliční vláda se touto kritickou situací dlouhodobě vůbec nezabývá a neřeší ji, přestože máme nejvyšší DPH na potraviny, to znamená 15 %, ze všech okolních států. Dle našeho názoru je i toto jeden z vážných důvodů pro to, aby tato vláda skončila. Takže jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat.

Jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Já k tomu dodávám. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Vláda Petra Fialy z ODS chce ještě více zadlužit Českou republiku, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS s tímto záměrem souhlasí.

Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle Ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojené se zápůjčkami v cizí měně a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu českých veřejných rozpočtů. Úředníci Ministerstva financí tedy sami upozorňují na to značné měnové riziko, ale samozřejmě ministr Stanjura i vláda jsou hluší a slepí.

Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 s deficitem ve výši 290 miliard korun tento deficit prakticky obratem navyšovat o dalších 50 %.

Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu. Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a globalistických finančních institucích. Takže jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie.

Jako třetí bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru. Já bych k tomu doplnil, že nejenom cenzuru. Fialova vláda chce trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Pod vedením premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN vypracoval Úřad vlády a Ministerstvo vnitra plán takzvaného boje proti dezinformacím.

Tento plán mimo jiné obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu, tedy z peněz všech daňových poplatníků, včetně voličů opozičních stran a hnutí, provládním médiím. Podporu provládním médiím a politickým neziskovým organizacím. V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat takzvané šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není.

No, vláda už to postupně specifikuje, ovšem mimo tento materiál. Musel jsem se usmát a už jsem o tom tento týden hovořil, že vláda ve své zoufalosti - protože vládní pětikoalici klesají preference, už má důvěru jenom cirka 20 % občanů, možná ani to ne, ale podle průzkumu to bylo kolem 20 %, takže drtivá většina občanů vládě už nevěří.

Tak jsem se tedy smál, a musel jsem se zasmát tento týden, že Ministerstvo vnitra pod vedením ministra vnitra Víta Rakušana a předsedy hnutí STAN, zároveň je to, tak už jsou tak zoufalí, že dali SPD do jakési zprávy o extremismu, a když jsem se díval na ty důvody, a proběhlo to i médii, tak z toho důvodu, že jsme v druhé polovině roku kritizovali nečinnost Fialovy vlády ohledně neřešení zdražování, ohledně našeho postoje k válce na Ukrajině, my chceme mír a nechceme válku, a že jsme kritizovali vládu, že neřeší energetickou krizi. A proto SPD je ve zprávě o extremismu. Takže takovéhle podvodníky politické, jako je ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala, to je neuvěřitelná věc, a tady vidíme aspoň, co si vláda představuje pod dezinformacemi. To znamená, legitimní politická kritika absolutně neschopné, nekompetentní Fialovy vlády, s kterou už nesouhlasí 80 % občanů, tak oni ještě zneužívají Ministerstvo vnitra, tahleta vláda, Fialova vláda, k politickému boji proti politickým soupeřům a nepohodlným názorům. Takže to je úplně neuvěřitelná situace. Samozřejmě jsme se tomu v SPD zhluboka zasmáli, protože tyto zoufalé výkřiky na naše voliče samozřejmě nepůsobí, což už ověřily i několikatery volby, že náš volič je inteligentní a ví, co a jak. To znamená, tady to zoufalé zneužívání ministerstva, místo abyste začali pracovat pro občany, tak prostě tady používáte totalitní nedemokratické praktiky, tak to jenom dokládá ten váš politický směr, který je antidemokratický, totalitní, omezujete svobodu slova a vůbec i legitimní kritiku.

A jak říkám, tak jinými slovy současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory včetně věznění jejich nositelů, protože ta trestní odpovědnost v tom návrhu je. To by byl konec svobody a demokracie. Ze strany vlády Petra Fialy, ODS, se tak jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova, projevu a myšlení, který nemá od roku 1989 obdoby. Jde, bez přehánění, o zavádění totalitních praktik, které jsou v rozporu s demokratickým charakterem našeho státu, v rozporu s českou ústavou i s Listinou základních práv a svobod, která je její součástí a ve které se mimo jiné v článku 17 uvádí, že cenzura je nepřípustná,

Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a my v SPD budeme svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil a všemi legálními demokratickými prostředky. Proto je důležité a bylo důležité, že naším kandidátem na prezidenta byl poslanec SPD Jaroslav Bašta, který samozřejmě má hluboké zkušenosti s bojem proti totalitě a s bojem za demokracii a za svobodu, a ostatně v totalitním režimu ho uvěznili na dva a půl roku právě za ten statečný boj. To znamená, my na rozdíl od Fialovy vlády máme mezi námi osobnosti, které přímo mají s totalitou zkušenosti v tom nejhorším slova smyslu a skutečně budeme se hlasitě stavět proti těmto totalitním praktikám, které tady předvádí Fialova vláda a v prvé řadě je to také ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.

Takže jako třetí bod dneska navrhuji mimořádný bod s názvem Fialova vláda chce totalitním zákonem zavést cenzuru. Takže to je třetí bod.

Jako čtvrtý bod navrhuji bod s názvem - mimořádný bod - Již téměř milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. No, a k tomu bych hned dodal, že hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro ně velmi obtížné. Podle studie projektu Neviditelný až 889 tisíc českých občanů patří mezi takzvané neviditelné seniory, tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní sociální pomoci hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů. Téměř 50 tisíc seniorů je v exekuci. Počet těch lidí v exekuci v České republice za Fialovy vlády stoupá, proto je to jednoznačně odpovědnost vlády Petra Fialy.

Prostě my se nemůžeme a nebudeme se smiřovat s tím, my v SPD, nebudeme se smiřovat s tím, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích, anebo podstupovali ponižující procedury žádostí o sociální dávky. Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimální důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění. A rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují tím, že je odmítají projednat.

Takže jako čtvrtý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, mimořádný bod za SPD, navrhuji bod s názvem Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí.

Jako pátý mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede ji do katastrofy. A k tomu bych dodal za SPD, že na každého Čecha už kvůli Fialově vládě připadá průměrný dluh 275 tisíc korun. Stouplo to. Hospodaření českého státu za vlády koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů skončilo v loňském roce se schodkem ve výši 360,4 miliardy korun. Celkový státní dluh tak vzrostl už na hrozivých 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 tisíc korun. Fialova vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun, na podzim jej však novelou zákona navýšila. A to přes to, že oproti roku 2021 loni vzrostly příjmy státního rozpočtu zejména vlivem vyššího výběru DPH o 137 miliard korun. V letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard. Jsou to rekordní, astronomické deficity. Realita ovšem může být výrazně horší, protože podle odhadu ekonomických expertů vláda nevybere na mimořádné dani, takzvané windfall tax uvalené na energetiku, rafinerie a banky, ani zdaleka tolik, kolik si naplánovala. A to si ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS plánuje v letošním roce vzít u Evropské komise další úvěr ve výši až 150 miliard korun. Jde ze strany vlády pětikoalice o naprostý hazard s budoucností hospodářství a sociální stability České republiky se všemi představitelnými katastrofálními důsledky. A to hnutí SPD samozřejmě odmítá.

Takže jako pátý mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny za SPD navrhuji bod s názvem Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede ji do katastrofy.

Jako šestý bod, šestý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji mimořádný bod s názvem Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. A já bych k tomu dodal, že vláda ohrožuje firmy i naše domácnosti. Fialova vládní koalice se v rozporu s jejich předvolebními sliby chystá výrazně zvýšit daně, sazby daně z přidané hodnoty, DPH, u mnoha druhů zboží a služeb včetně důležitých položek denní potřeby pro všechny občany. Dle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury, ODS, by namísto dosavadních dvou snížených sazeb DPH, to znamená 10 a 15 %, měla od příštího roku platit pouze jedna snížená sazba ve výši 13 nebo 14 %.

To znamená, že ty položky, které jsou teď v té sazbě 10 %, to je právě to vodné, stočné, jídlo, točené pivo, léky a další, tak vláda tím pádem automaticky všem občanům plošně chce zdražit.

Vláda dokonce zvažuje i přesun některých služeb, například kadeřnictví, ze snížené sazby do nejvyšší, dvaceti jedna procentní sazby. V důsledku sloučení dvou snížených sazeb DPH do jedné by došlo mimo jiné ke zdražení vodného a stočného, léků, jídla a čepovaného piva v restauracích, ubytovacích a stravovacích služeb, knih, novin či hromadné dopravy a tak dále. Zdražily by se i kojenecké potřeby. Což je tedy opravdu další plivnutí do tváře slušným občanům a rodinám s dětmi ze strany Fialovy vlády.

Toto navrhované opatření, které je dalším popřením předvolebních slibů stran vládní pětikoalice v případě přijetí, závažným způsobem poškodí ekonomickou a sociální situaci českých domácností a ohrozí existenci mnoha firem, živností a pracovních míst.

Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá. Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu. Naší cestou je výrazné omezení zbytných státních výdajů, například odvodů prostředků do Evropské unie či předražených armádních nákupů a na straně veřejných příjmů pak například zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí.

A tady bych opravdu zdůraznil, včera jsem se schválně na to video díval a zveřejnil jsem ho i na svých sociálních sítích, jak premiér Fiala ještě před pár týdny tvrdil v televizi, doslova před pár týdny, že nebudete zvyšovat daně. Lhal v přímém přenosu. Ten člověk lže od rána do večera, nevidí si vůbec do úst. A teď zároveň jsme k tomu připnuli, je k tomu připnuto jeho vyjádření teď pár dnů zpátky, kdy už mluví o zvyšování daní zároveň v televizi v přímém přenosu. Takže ten člověk, my máme tak prolhaného premiéra, že to snad není možný. Máme normálně neuvěřitelného lháře. On před pár týdny říká, že se nebudou zvyšovat daně - jsem to schválně dal na Facebook, jak to říká v televizi a teď říká před pár dny, že daně budou zvyšovat a že bez toho to prý nejde. Diletant, nekompetentní, prolhaný a obelhává celý národ. To je úplně šílený, co tenhleten člověk předvádí. Kdyby aspoň, kdyby to aspoň neříkal, ale on to ještě říká. Asi mu to někdo dal, asi mu to někdo nadiktoval, vždycky mu to někdo řekne, protože se vůbec v tom nevyzná, tak mu vždycky nadiktují tyhle ty věci a on je fakt odpapouškuje v televizi a neví, která bije. Jo, jako kdyby neviděl ty deficitní rozpočty, jako kdyby neviděl to, kde je potřeba dělat úspory, ty zbytné výdaje. Všechno tady nasekala Fialova vláda a tohleto je výsledek. To znamená jako - jak jsem říkal, jako šestý bod dnešní schůze, jako mimořádný bod za SPD, navrhuju bod s názvem - Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu.

Jako sedmý mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout za SPD bod s názvem - Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu i bez souhlasu Parlamentu. No a já k tomu dodávám, že hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky.

Premiér Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová, oba z ODS, chtějí prosadit rozšíření práva vlády vysílat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu a také pobyt cizích vojsk na našem území. Toto rozšíření se má konkrétně týkat možnosti vlády učinit tak i v případě ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Zatímco dnes je to možné pouze v rámci mírových a záchranných operací při živelních pohromách, tak vláda Petra Fialy chce toto rozšířit v podstatě na jakékoliv operace.

Hnutí SPD při projednávání těchto změn ústavy a ústavního pořádku, ústavního zákona o bezpečnosti České republiky ve Sněmovně navrhlo jejich zamítnutí již v prvním čtení. Ale bohužel naši poslanci byli jediní, kteří pro toto zamítnutí hlasovali. Poslanci hnutí ANO náš návrh na zamítnutí nepodpořili a k návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj.Tuto ústavní novelu nyní budou projednávat sněmovní výbory, a poté projde závěrečným hlasováním ve Sněmovně a v Senátu, přičemž k jejímu přijetí je třeba ústavní většina zákonodárců v obou našich parlamentních komorách.

Je zde jasné a vážné varování. Fialova vláda nás chce zatáhnout do války za každou cenu i bez souhlasu Parlamentu. To je pro nás v SPD absolutně nepřijatelné a budeme proti tomu bojovat všemi zákonnými prostředky. Takže já navrhuji jako sedmý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bod s názvem - Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu i bez souhlasu Parlamentu.

Jako osmý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem - v České republice máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem. A nyní bych svůj návrh zdůvodnil.

V České republice máme po přepočtu na tak zvanou paritu kupní síly, což je místní úroveň příjmů, aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států Evropské unie. Vyplývá to z posledních dat indexu HEPI, psáno HEPI, který tvoří poradenské společnosti Wasa ett z Finska, eKontrol z Německa a maďarský energetický regulátor MEH a který srovnává ceny energií v evropských zemích.

Zatímco české domácnosti přišla jedna kilowatthodina elektřiny počátkem prosince 2022 v přepočtu na 68,2 eurocentu, Italy jedna 53,71 eurocentu a Němci za ni zaplatili pouze 46,6 eurocentu. Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit přesto, že jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační, a přesto, že Česká republika reprezentovaná Fialovou vládou má podíl 70 % ve společnosti ČEZ, která je naším největším producentem elektřiny.

Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácností, na fungování českých firem i na samotnou existenci mnoha z nich. Jde jednoznačně o odpovědnost vlády Petra Fialy z ODS, která má také regulační nástroje, ale nevyužívá jich, aby tak dále ožebračovala naše občany a firmy a přemrštěnými cenami si tak zajistila další miliardové příjmy státního rozpočtu.

Podle našeho názoru bychom u nás vyrobenou elektřinu měli nejprve za nízkou cenu prodat našim občanům a firmám a do zahraničí bychom podle našeho názoru měli obchodovat pouze s jejími přebytky. To je názor SPD. Ale Fialova vláda to nechce udělat a dál tahá našim občanům a firmám obrovské peníze z jejich peněženek, přestože v České republice máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoliv vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem. Čímž jsem mimochodem zopakoval pro předsedajícího i název mého bodu.

Jako devátý bod, mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuju bod s názvem - pod hranicí chudoby kvůli Fialově vládě žije již 40 % rodičů samoživitelů. A já k tomu za SPD dodávám. Fialova vláda se jim, se jim prostě nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.

Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženi nejen senioři, zdravotně postižení spoluobčané, ale domácnosti, také domácnosti rodičů samoživitelů. Pod hranicí chudoby jich žije již 40 %, přičemž s jedním rodičem nyní vyrůstá celkem zhruba 336 000 dětí. Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. To je naprosto nepřijatelné a jedná se o důkaz nezájmu vlády Petra Fialy z ODS o občany, kteří jsou nuceni vychovávat děti za nepříznivých podmínek.

Hlavní míru zavinění za tento stav lze přisoudit ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL. Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich. Mimo jiné i kvůli tomu, že svoji nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu.

Hnutí SPD požaduje demisi neschopného resortního ministra Mariana Jurečky z KDU-ČSL - je to zároveň předseda KDU-ČSL - a zároveň předkládáme řešení situace rodin s dětmi ohrožených chudobou. Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům.

Příslušné návrhy zákonů jsme již předložili tady do legislativního procesu, ale problém je, že Fialova vláda nám naše návrhy neustále blokuje či zamítá a sami nic nenavrhují. Takže jako devátý bod, mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, navrhuji bod s názvem Pod hranicí chudoby kvůli Fialově vládě žije je již 40 procent rodičů samoživitelů. (Poslanec se odmlčí.) Jenom se napiji...

Jako desátý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv, vypovídá to o neschopnosti ministra Válka z TOP 09 řešit nedostatek léků. Takže tady je název toho bodu takto kompletní. Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv došlo jen v posledním roce k nelegálnímu vyvedení více než 130 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě zhruba 66 milionů korun z českých lékáren. Jedná se zejména o léky na cukrovku, astma, epilepsii, vysoký krevní tlak a mnoho dalších onemocnění.

Inspektoři lékového ústavu to zjistili během pravidelných kontrol evidence léků na předpis v rámci dodavatelského řetězce. Jedná se o jednu z podstatných příčin aktuálního nedostatku léků a léčiv v České republice. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv odhaduje, že celkový objem nelegálně vyvedených léčiv může být až dvojnásobný oproti dosud zjištěnému stavu.

Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně - ovšem bez odezvy - nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí. Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků.

Hnutí SPD s touto kritikou souhlasí. Tato alarmující situaci vypovídá mimo jiné o naprosté neschopnosti Ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem z TOP 09 řídit resort a řešit kritickou situaci na trhu s léky a léčivy, a proto požadujeme jeho demisi. Takže jako desátý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod - teď to zopakuji, aby si to pan předsedající mohl v klidu pro jistotu ještě zkontrolovat - Z českých lékáren bylo do zahraničí vyvedeno více než 130 tisíc balení léčiv, vypovídá to o neschopnosti ministra Válka z TOP 09 řešit nedostatek léků. Teď to bylo delší, proto jsem to zpomalil, ten název.

Jako jedenáctý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Česká republika je kvůli Fialově vládě jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. No a já k tomu dodám. Fialova vláda prostě není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU, což jasně vyplývá z tohoto údaje. Takže Česká republika je jedinou zemí EU kvůli Fialově vládě, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh podle dat statistického úřadu, což je unijní statistický úřad Eurostat, zvýšila Česká republika svůj státní dluh na 45,2 procenta HDP.

V absolutních číslech náš státní dluh dosáhl úrovně 2,98 bilionu korun, přičemž jenom za poslední rok za Fialovy vlády - to je potřeba zdůraznit - stoupl o více než půl bilionu korun. Průměrný dluh všech členských zemí celé EU se přitom ve sledovaném období snížil. Z těchto údajů jasně vyplývá, že současná vláda České republiky není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé Evropské unie. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině tedy neodpovídá realitě a je to další lež, kterou říká premiér Petr Fiala. Lže a vymlouvá se pořád na Ukrajinu, přitom jsme nejhorší v Evropské unii! (Zvýšeným hlasem.) Takže jinde to jde, ve všech jiných zemích Evropské unie to jde, jenom tady v České republice to nejde, samozřejmě kvůli neschopné Fialově vládě. Myslím, že je to jasné z tohoto.

Takže český státní dluh rapidně stoupl i přesto, že v důsledku vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin v loňském roce výrazně stoupl výběr nepřímých daní, a tím i příjmy veřejných rozpočtů, a to o 137 miliard korun. A zatímco ve většině členských států EU hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává Ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 procenta. Fialova vláda naprosto selhává ve správě veřejných financí a žene Českou republiku do nesplatitelného zadlužení a závislosti na zahraničních věřitelích.

Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. Cestou k tomu je zejména rychlé a razantní omezení zbytných výdajů státu, včetně plateb do zahraničí a předražení zbrojních zakázek, a také zdanění dividend vyváděných nadnárodními společnostmi do zahraničí, kde je to v průměru kolem 300 miliard korun ročně. Takže já ještě jednou zopakuji, jako jedenáctý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Česká republika je kvůli Fialově vládě jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh.

Jako dvanáctý bod, mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, za hnutí SPD navrhuji bod s názvem Počet nelegálních imigrantů do České republiky byl vloni rekordní. A k tomu bych doplnil. Bylo to 29 235 osob, převažují Syřané a mezi převaděči Ukrajinci. A my za SPD požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice. Cizinecká Policie České republiky loni odhalila při nelegální imigraci 29 235 cizinců, tedy o 18 065 více než v roce 2021, podívejte se na ten neuvěřitelný nárůst, a dokonce je to i více než v letech 2015 až 2016, tedy v období dosud největší migrační krize.

Dle informací Cizinecké Policie České republiky mezi nelegálními imigranty jasně převažují Syřané s určitým druhem dočasné ochrany v Turecku a mezi převaděči je nejvíce Ukrajinců. Ve světle těchto údajů považujeme rozhodnutí české vlády o prodloužení rámcových kontrol, to je to nedávné rozhodnutí české vlády pouze o dalších deset dnů, za zcela nedostatečné a nesystémové.

A my na to říkáme, vláda to tady dávkuje deset dní navíc, pár dní navíc, ano, protože to prý neumožňuje Evropská unie, je to šílené úplně, Evropská unie nám brání v tom, abychom si bránili bezpečnost ve své vlastní zemi. A samozřejmě Fialova vláda servilně tomu přikyvuje. No a my si myslíme - a je to zcela evidentní - že ostrá vnější hranice takzvaného Schengenského prostoru proti ilegální migraci je nefunkční a navíc mnohé členské státy EU ani nedodržují migrační pravidla a legislativu. Takže my, my požadujeme v rámci zájmu bezpečnosti země a českých občanů trvalou kontrolu naší státní hranice.

Zároveň dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, aby se občané k těm všem tématům mohli v případě, že by měli zájem, i sami vyjádřit.

A úplně závěrem bych se vyjádřil ještě v rámci tohoto svého návrhu k tomu, jak se vláda, Fialova vládní pětikoalice snaží protlačit změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. A tady na tom mém vystoupení přesně vidíte, o co tady vládě jde. Vláda se snaží totiž totálně umlčet opoziční názory. A tristní na tom je, že to nejvíce tlačí právě strany typu TOP 09, které mají preference teď 5 %, KDU-ČSL, které mají 3 % preference. A já vám řeknu, já jsem tady navrhl 12 mimořádných bodů a každý občan, kdo to slyší, tak ví, nebo většina občanů to určitě vnímá tak, že jsou to body mimořádně závažné. A vy teď navrhujete změnu v jednacím řádu, abychom mohli navrhovat změny programu schůze jenom pět minut, abych to nemohl zdůvodnit, abych nemohl pojmenovat škodlivost vaší vlády. Vy chcete umlčet a cenzurovat i mě a celé SPD, abychom nemohli tady zdůvodňovat. Já jsem byl věcný, šel jsem ke konkrétní věci, ale trvalo mi to 40 minut. A vy chcete, abych mohl mluvit jenom 15 minut a ještě jenom dvakrát, abych mohl s přednostním právem vystoupit. Vy tam drze dáváte, úplně totalitně tam dáváte, to je prostě neskutečné, co vy si dovolujete ve vládě Petra Fialy.

Vy navrhujete ve změně jednacího řádu, aby člověk s přednostním právem mohl mluvit jenom dvakrát. To znamená přednostní právo tady mají, aby to lidé věděli, všichni ministři vlády Petra Fialy, to znamená 17 lidí. Dále to mají všichni lidé ve vedení Sněmovny, SPD tam nemá ani jednoho zástupce. Většina ve vedení Sněmovny jsou za vládní koalici, takže dalších minimálně 5 lidí, to už je přes 20. A ještě mají přednostní právo všichni předsedové poslaneckých klubů a všichni předsedové stran, to znamená dalších 10 lidí za vládní koalici. To znamená u vás je to přes 30 lidí. My v SPD jsme dva, kdo mají přednostní právo - já předseda strany a předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. Takže vy už teď máte patnáctkrát víc přednostních práv než my.

A teď vy si prosazujete do změny jednacího řádu, a vede to tady právě tady pan Bartošek, musím to říct, tohleto jednání, tak vy si tam prosazujete, abychom mohli jenom dvakrát vystoupit - ti, co mají přednostní právo. To znamená čtyři vystoupení, dvakrát dva za SPD. Abyste nás totálně umlčeli! To je férovka v podání vládní pětikoalice! Teď už je to třicet na dva, ale vy to nechcete třicet na dva. Vy to chcete udělat ještě neomezeně versus čtyři v podstatě. To je opravdu... Vy jste srabi normální. Jako nezlobte se na mě. Vy nejste chlapi. Vy jste normálně srabácká vláda, která když vám to nejde a lidi vám už nevěří, jako lidi vám už nevěří, tak prostě už používáte takovéhle metody. Když nejste schopni pomoct občanům, tak to máte chlapsky položit. A ne umlčovat tímto způsobem opozici.

Já vám dám příklad, co tenhleten váš návrh jednacího řádu, co je vaším cílem.

***

Ano. Já zdůvodňuji tady ten svůj návrh, proč to tady takhle dlouze navrhuju, abych nastavil to zrcadlo právě vašemu návrhu, pane Bartošku. Takže právě proto jsem navázal plynule, jestli jste mě poslouchal. Možná jste mě neposlouchal. A říkal jsem, že mluvím, ještě navazuji na ten poslední bod. Dávám si na to velký pozor, právě abyste mě necenzuroval. Protože právě tady už vidíme tu tendenci hned.

Já vám chci říct, k čemu to vlastně, k čemu to směřuje, co vy navrhujete. Takže vy tady třeba budete napadat SPD, vaše vláda, vaši ministři, těmi svými lžemi a nesmysly, o těch už jsem hovořil. My tady budeme moct Radimem Fialou vystoupit dvakrát, každý dvakrát. Pak budete napadat dále SPD a my už nemůžeme vystoupit, abychom se bránili. A tohleto je prostě úplně neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, co vy navrhujete! To znamená, my tady budeme sedět v lavicích, budeme koukat na to, jak o nás lžete, jak nás pomlouváte, jak lžete lidem, jak nás špiníte. A vy navrhujete, že lidé s přednostním právem budou moct vystoupit jenom dvakrát. To znamená, my budeme mít jenom čtyři vystoupení za celý den. To je úplně neuvěřitelný!

Takže já jsem tohleto měl potřebu ještě na závěr říct. Na druhou stranu děkuju, že jste mi to umožnil říct. Já jsem teda taky plynule navázal na to, abych ukázal vstřícnost, abyste mě nemohl úplně přerušit. Ale je potřeba, vážený pane místopředsedo Bartošku, jako opravdu, já vás varuji před těmihletěmi vašimi návrhy.

***

Ano. Vaším prostřednictvím. Já vím, že to máte diktované i teda od vládní pětikoalice, ale dostal jste to na starosti. A varuji vás před těmihletěmi změnami jednacího řádu. Jednou se ta situace může otočit. A není dobré omezovat svobodu a demokracii. Tady ta Sněmovna, to už je poslední místo z hlediska mnoha občanů, protože občané už se bojí říct své politické názory v zaměstnání, bojí se mluvit nahlas. Právě pod tou vaší vládou už se bojí mluvit nahlas, bojí se vyjádřit i na sociálních sítích - legitimní politické názory osobní, které nejsou v rozporu se zákony ani s ústavou. A tady to je ještě to poslední místo, kde my jako zástupci občanů se prostě můžeme vyjadřovat. Takže vás jenom vyzývám k tomu, vaši vládní pětikoalici, abyste nechali téhleté cenzury a těchhletěch totalitních manýrů.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

