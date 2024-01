Okamura (SPD): Fialova vláda svým šíleným rekordním zadlužováním poškozuje naši zemi

reklama

To je šílené. Stát musí na úroky státního dluhu kvůli Fialově vládě vydávat stále více a více. Jde o desítky miliard blížící se postupně až sto miliardám. Informovaly o tom HN. Od roku 2012 až do loňska platil stát za úroky z dluhu mezi 40 a 50 miliardami korun. V letech 2014 a 2017 částka dokonce setrvale klesala. Za loňský rok už ale museli čeští daňoví poplatníci na úrocích zaplatit 68,3 miliardy korun. To je o více než 18 miliard korun vyšší počet než za rok předešlý, kdy náklady na dluhovou službu činily 49,7 miliardy! Kolik věcí se dalo za tyto peníze pořídit! Mohly být i nižší daně nebo vyšší mzdy… Fialova vláda svým šíleným rekordním zadlužováním poškozuje naši zemi, a proto by podle hnutí SPD měla skončit!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

