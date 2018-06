Okamura (SPD): Merkelová zakázala Babišovi Okamuru - píší německá média

Deník Die Tageszeitung informoval o rozhovoru Andreje Babiše s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, který se odehrál letos na jaře, kdy byla na stole také varianta, že Babiš sestaví vládu ve spolupráci s SPD a vláda by tedy prosazovala také program SPD. Rozhovor se týkal Tomia Okamury a SPD. Angela Merkelová prý Babiše varovala, aby s Okamurou nespolupracoval, protože jde prý o „krajně pravicového politika“, před nímž se budou mít ostatní evropští politici na pozoru. Vláda s SPD by znamenala prosazování striktní protiimigrační, protiislámské a protibruselské politiky a prosazení zákona o referendu. Znamenala by politiku, která hájí české národní zájmy, a nikoliv zájmy Německa a Bruselu. A Andrej Babiš poslechl příkaz německé kancléřky.

Německá média dále dodávají, že si někteří lidé dobře pamatují jedno ráno v polovině dubna v Poslanecké sněmovně, kdy byl Babiš naprosto rozhořčen. Jeho špatná nálada prý souvisela právě s tímto rozhovorem, který krátce před tím vedl Babiš s Angelou Merkelovou. V tomto rozhovoru prý Merkelová také Babiše varovala, aby si držel odstup od Tomia Okamury. Babiš nyní popírá, že by kdy k takovému telefonickému rozhovoru došlo.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Web Seznamzprávy opět neuvěřitelně obelhal své čtenáře Okamura (SPD): Strana prý trpí rozpory a odcházejí členové Okamura: SPD jde nadále nahoru - máme 12,2 procenta Okamura (SPD): České školství zcela ovládly koncepce neziskových organizací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV