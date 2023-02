Okamura (SPD): Musíme nahlas a na rovinu říci, o co Fialově vládní koalici jde

reklama

Vážené dámy a pánové,

vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi. Je to další útok na demokracii a názorovou pluralitu. ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a Stan mají v plánu schválit dnes tady ve Sněmovně změnu zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, kde má vládní koalice většinu, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti, tedy koncesionářů neboli plátců koncesionářských poplatků. Jenom pro srovnání, u voleb do Sněmovny je volební účast občanů cca 60 %, teď to bylo i více, zatímco u voleb do Senátu ve druhém kole senátních voleb volí senátory v podstatě kolem 10 % i méně občanů. Jde o to, že vláda Petra Fialy z ODS chce tímto zákonem dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií a tím si zajistit na dlouhých šest let dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Radní jsou totiž voleni právě na šestileté období.

Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby. To je samozřejmě pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, protože my prosazujeme svobodu a demokracii. Senát má minimální podporu a důvěru občanů a jednotliví senátoři zastupují pouze naprostou menšinu veřejnosti. Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace, napojené na strany současné vládní pětikoalice. A naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Opravdu není třeba, a nebylo by to ani správné, přešlapovat na místě. Musíme nahlas a na rovinu říci to, o co Fialově vládní koalici jde. Jde jim o to ovládnout média a zacpat lidem ústa cenzurou. Probíhá zde faktický přechod od tak zvaného polodemokratického systému k autokratické totalitní vládě koaliční oligarchie. Je přitom bezesporu, že probruselská lobby už dnes samozřejmě naplno ovládá veřejnoprávní média, ale současný monopol na moc Parlamentu i v médiích je třeba z hlediska Fialovy vlády zjevně posílit a pojistit. A dnes mimo jiné také tím, že další tři placená místa pro kandidáty vládní koalice poslouží k vyšší kontrole volby nového generálního ředitele České televize na jaře letošního roku.

Někde jsem četl, že tento návrh je nedomyšlený a drahý, protože zvyšuje počet radních České televize.Autor tohoto výroku se kardinálně mýlí, protože jde bezesporu o promyšlený tah, který za miliony korun navíc ze státní kasy posílí moc vybrané lobby pod taktovkou vládní pětikoalice nad Českou televizí a Českým rozhlasem.

Cílem Fialovy vládní koalice, konkrétně tento zákon je pod taktovkou ministra kultury Baxy z ODS, tak je to, aby nová vládní koalicí zmanipulovaná rada tvořila ochrannou hradbu před jakýmikoliv pokusy, aby vysílání České televize bylo vyvážené a aby její hospodaření bylo efektivní. Před nedávnem se tam pár radních o nějaké změny k vyšší kontrole a odpovědnosti pokusilo a víme, jak hysterické zděšení to na veřejné i politické scéně ze strany exponentů vládní pětikoalice vyvolalo.

Posílení monopolu na kontrolu vedení České televize a Českého rozhlasu samozřejmě jen posílí poddajnost radních a ředitele České televize, kteří budou vědět, že naděje na to, že v radě zasednou skutečně nezávislí lidé, kteří zastávají jiné názory než ty pětikoaliční, nemá šanci. A že pokus vzepřít se je vždy odsouzen ke krachu. Je to v podstatě stejný model, jaký Fialova vláda prosazuje vůči lidem z ulice. Kdo odporuje, toho zničí buď ekonomicky nebo v horším případě i cestou kriminalizace. Radní České televize i rozhlasu mají zastupovat všechna hlavní názorová spektra v naší zemi, tak praví zákon. To samozřejmě ale ministra Baxu z ODS vůbec nezajímá. Snahou vládní koalice je tomu prostě na maximum zabránit.

Senát, jak víme, dnes zastupuje fakticky jen jeden probruselský a proamerický názor. A pravdou je i to, že samotní senátoři ve většině nezastupují téměř nikoho.Tady právě srovnávám s tou Poslaneckou sněmovnou. Senátoři jsou voleni mizivými procenty a zastupují v současné době v podstatě jediný monopolní názor a ideologii. Ve své podstatě tahle změna zákona prosazovaná Fialovou vládou odporuje duchu zákona o České televizi i duchu demokracie.Ta nespočívá jen ve vládě lidu a většiny, ale také v naslouchání a respektu k názoru druhých a v podílu na správě pro zástupce politické menšiny. Což je, v uvozovkách, hezký paradox a ukázka pokrytectví, že ti, co údajně prosazují tak zvaná práva menšin v reálné politické praxi jakákoliv práva menšiny likvidují. Samozřejmě je to tak, že tak zvaná práva menšin vám, vážení vládní poslanci, fakticky slouží jen k potlačení práv normální většiny a politické opozice. Myslete na to, že trpělivost občanů s totalitními vládami není nekonečná. Myslete na to, protože až ta trpělivost praskne, pak vám ani Česká televize nepomůže.

A podívejme se na to, jaká je tady tedy dneska situace v České republice a tady v Poslanecké sněmovně. Takže vláda Petra Fialy, tedy koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN tady prosazují a věnují tady dlouhé hodiny, a budeme tady tomu věnovat dlouhé hodiny kvůli Fialově vládní koalici, tak prosazují politické ovládnutí České televize, prosazují tady teď změnu volebního zákona na korespondenční volbu a prosazují tady teď snížení důchodů, snížení slíbené valorizace všech příjemců důchodů. A naopak hnutí SPD chce, aby se důchody zvyšovaly, aby lidé dostali slíbenou valorizaci. Chceme, aby se lidem pomohlo s drahými energiemi. Chceme, aby vláda řešila drahé potraviny. A chceme také řešit drahé bydlení a chceme také řešit to, že vláda dosud nezajistila dostupnost základních léků.

Takže tady vidíte v přímém kontrastu, co prosazuje SPD a jaké jsou naopak priority Fialovy vlády. A já si myslím, že je to skutečně pro většinu občanů v České republice úplně nepřijatelné, to co tady předvádí vláda Petra Fialy. Proto tady taky dnes se k tomuto zákonu budeme dlouze vyjadřovat, protože vám budeme vysvětlovat, že je to špatně, že prioritou Fialovy vládní pětikoalice je politicky ovládnout Českou televizi, že chcete snižovat lidem důchody, že nechcete řešit drahé potraviny, že nechcete řešit nedostupnost léků, že nechcete řešit drahé energie a tak dále. A že je špatně, že naopak vaší prioritou je ovládnout Českou televizi politicky a že chcete naopak, aby lidé měli drahé potraviny. Dneska už ty potraviny jsou v České republice dražší než v Německu, v Rakousku a v Polsku. Dokonce i váš kandidát na prezidenta Petr Pavel si chodí nakupovat do Polska potraviny, takže už se mu smějí i v Polsku, nám se smějí všem, už tam létají po internetu ty bannery. Mně samotný - z polské strany mi přišly tyhlety bannery v polštině, kdy se vysmívají už vámi navrženému prezidentovi, který místo aby tedy s vámi zahájil jednání, když to byl váš kandidát, a aby tedy přitlačil na vás, na své partnery, to znamená na vládní pětikoalici, abyste konečně ty drahé potraviny řešili, tak si jde ještě nakoupit do Polska a vlastně sype peníze ještě do Polska, místo aby podporoval Českou republiku a naše občany. To se opravdu dostáváme úplně do Kocourkova, dostáváme se do neuvěřitelně tristní situace, kterou zapříčinila vláda Petra Fialy.

To znamená, my samozřejmě to, že vy - ta situace je taková, že Fialově vládní pětikoalici dneska už podle průzkumu věří pouze něco přes 20 % občanů, pouze něco přes 20 % občanů. A je to ten váš styl, protože já vás znám samozřejmě tady ze Sněmovny. Já vím, jakým způsobem uvažujete. Vy jste ti klasičtí kariérní politici, kdy v podstatě vy, místo abyste začali pracovat pro občany a snažili se jim zlepšovat životy, a tak se pokusili zvrátit ty vaše preference, tak vy ještě přitvrzujete a snažíte se nedemokratickými metodami si obšancovat jak vysílání České televize a Českého rozhlasu, tak samozřejmě upravit chcete volební zákon, protože vám prostě schází voliči. A místo, abyste ty voliče si nějakým způsobem přesvědčili pozitivní prací, tak chcete prostě měnit všechny možné dostupné zákony tak, abyste si to nějakým způsobem zmanipulovali a nějakým způsobem si to prostě ohnuli, tu současnou situaci v České republice, která je, ohnuli ke svému prospěchu.

Takže to prostě - my s tímto přístupem nesouhlasíme. A já věřím tomu, že občané to uvidí, protože, jak víme, tak samozřejmě dneska už přichází lidem i doplatky za energie. Občané jsou skutečně frustrovaní z té současné situace ohledně té drahoty, kterou vy neřešíte.

Tady bych jenom připomněl, že Česká republika pod vedením Fialovy vlády je jedinou zemí, které stoupl veřejný dluh za to poslední sledované období, to je třetí čtvrtletí loňského roku. Jsou to čísla Evropského statistického úřadu Eurostat. To znamená takové to vymlouvání na Ukrajinu, to je samozřejmě lež. To tady v tomhletom je samozřejmě expertem, v tomhle tom lhaní, premiér Petr Fiala, protože samozřejmě kdyby to byla ta situace kolem Ukrajiny, tak by i ostatní země v Evropské unii - by jim stoupal ten veřejný dluh. Jenže ona je to jenom Česká republika. To znamená, ve srovnání s Evropou jste vlastně nejhorší. A je tady prokazatelné i v tom evropském srovnání, že je to skutečně nejhorší vláda, která tady v současné době vůbec v těch zemích Evropské unie, vládne. Takže tohleto je potřeba poznamenat.

A jinak bych ještě na závěr tohoto svého vystoupení, protože mi ještě vystupovat budeme, tak bych ještě poznamenal ten úvodní exces, který se tady stal ve vedení Sněmovny, protože já jsem byl tady ke svému nemilému překvapení - vedení Sněmovny ráno řeklo, že se omlouvám, z vedení Sněmovny, od 12.30 na dva dny z důvodu zahraniční cesty. Ale já jsem se vůbec neomluvil. My jsme žádnou omluvu nepodávali. Takže bych chtěl požádat, aby se tady ve vedení Sněmovny pracovalo kompetentně, protože on se omlouval můj bratr, který je z KDU-ČSL. My jsme žádnou omluvu nepodávali. Takže mi okamžitě volalo několik občanů, proč prý odjíždím na zahraniční cestu, když se tady řeší důležité zákony?

Já tedy chci tady zdůraznit a musím říct paní místopředsedkyni Richterové, vaším prostřednictvím, že to, jak jste se to snažila napravit, že prý došlo k technické chybě... K jaké technické chybě došlo z mojí strany? To teda ne. My jsme žádnou technickou chybu neudělali, protože my jsme ani žádnou moji omluvu nepodali a nemáme zastoupení ve vedení Sněmovny. Vy jste tam, vy jste za to odpovědní.

Takže bych byl rád, abyste si to uvedli skutečně do pořádku a nepoškozovali tímto způsobem SPD a moji osobu. Protože já tady řádně v práci jsem, z naší strany k žádné technické chybě rozhodně nedošlo. Já vím, že k tomu může dojít třeba, že to někdo přehlédl. Ale byl bych rád, vážená paní Richterová, místopředsedkyně Sněmovny, abyste to tady potom neomlouvala ještě tak, jako kdyby se z naší strany stala technická chyba.

Takže řekněte na rovinu, že já jsem žádnou omluvu nepodával a že u vás, ve vedení Sněmovny anebo někde jinde, došlo k nějaké chybě a měli byste se mi za toto pochybení v prvé řadě omluvit, ne nějaká technická chyba. Takže tyhle ty výmluvy si nechte pro sebe a postavte se příště k tomuto čelem. Já jsem se z žádného jednání Sněmovny neomlouval, ani nejsem na žádné zahraniční cestě. Já jsem na zahraniční cestě nebyl a neplánuji zahraniční cestu ani dnes, ani zítra. Takže když se budete omlouvat, tak to řekněte na férovku a neokecávejte to.

