Okamura (SPD): Naše země takový skok vpřed opravdu potřebuje

13.01.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. ledna 2026 k vyslovení důvěry vládě České republiky

Okamura (SPD): Naše země takový skok vpřed opravdu potřebuje
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Vážené dámy, vážení pánové, vážení občané,

dnes máme před sebou hlasování o důvěře naší nové vládě, koalici hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Diskuse nad tímto je celkem předvídatelná. Bude to debata o tom, proč naší vládě důvěru dát, to budeme říkat my, anebo nedat, a to bude říkat opozice. Za nás věřím, že budeme všichni argumentovat fakticky a nebudeme se uchylovat k osobním útokům. Naše vláda bude vládou zdravého rozumu, vládou, která se bude řídit fakty ekonomickými i jinými. Budeme vládou českou, pro kterou bude hlavní cíl prosperita, ale ne jakékoliv cizí země, ale naší země a našich občanů. Tady bude zásadní změna oproti minulé Fialově vládě. Naše vláda bude pragmatická a začne dělat prostě to, co je dobré a výhodné pro naši zemi a pro naše občany a firmy. To je fakticky gros našeho společného programu i našeho programového prohlášení.

Vážené dámy a pánové, to, co vám naše nová vláda může slíbit, je fakt, že uděláme vše pro to, aby se lépe dařilo všem občanům. Uděláme také maximum toho, abychom vrátili svobodu slova. A již jsme začali pracovat na tom, aby stát začal šetřit na zbytných výdajích a ušetřené peníze budeme investovat do prospěchu našich občanů, do prospěchu všech lidí v naší zemi. Mám staromilsky za to, že dobrá práce je nejlepší vizitka. I když se to neprojeví hned, nakonec to lidé ocení.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naše hnutí prosazuje svobodu a demokracii a já doufám, že naše společná vláda přinese více svobody a více demokracie. Česká země je jediná země v Evropské unii, která nemá zákon o celostátním referendu, byl to ještě Kypr, respektive která referendum ve své rozhodovací praxi prakticky odmítá. To říkám s tím, že tento zákon nemají ještě právě na tom Kypru, ale minimálně dvě referenda tam v moderní době proběhla - o sjednocení ostrova a o přijetí eura.

A abych nebyl škarohlíd, tak i u nás přece referendum proběhlo, a to dokonce o mezinárodní smlouvě o přistoupení k EU, což tak nějak vyvrací tvrzení, že o mezinárodní smlouvách by lidé hlasovat neměli.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 5497 lidí

Ve světě je tomu přesně naopak. Právě v zásadních mezinárodních otázkách se hlasuje v referendu. Například v Nizozemsku se konalo referendum, ve kterém většina voličů, konkrétně 61 procent, odmítla asociační dohodu Evropské unie s Ukrajinou. A to si řeknete, panečku, co se to děje, že na západ od nás se politici nebojí zeptat voličů na jejich názor. A nejen to. Oni ho ti politici dokonce respektují.

Vážené dámy, vážení pánové, drazí spoluobčané, pro mě naše nová vláda znamená změnu hlavních principů. Je to změna kurzu směrem k větší svobodě, silnější demokracii a ke kritické diskusi. Samozřejmě součástí naší strategie je a bude posilování české ekonomiky, posilování jistot, bezpečnosti, zvyšování životní úrovně našich občanů a zlepšení veškerého prostředí pro naše firmy a podnikatele.

Cíl, dámy a pánové, máme, doufám, společný. Tím je prosperita a bezpečí našich lidí a naší republiky. Věřím, že jak pan premiér, tak naše ministryně a ministři budou dělat maximum. Osobně jsem rád, že se nám také podařilo sestavit tým, který má vysokou odbornou a intelektuální úroveň.

Vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o vyslovení důvěry této vládě, protože skutečně po všech směrech znamená opravdu kvalitativní skok vpřed a naše země takový skok vpřed opravdu potřebuje. Naši občané a firmy potřebují levné energie, levnější a kvalitní potraviny, dostupné bydlení. Méně byrokracie. Naši občané potřebují pocit bezpečnosti, potřebují důstojné důchody a mzdy, aby to bydlení a živobytí měli z čeho platit. Potřebujeme jako sůl odvrátit krizi ve zdravotnictví, aby měli lidé dostupnou a kvalitní zdravotní péči a potřebujeme samozřejmě, a to v první řadě zachovat mír. Naše nová vláda je toho zárukou.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme:

Okamura (SPD): Už i papež varuje před omezováním svobody projevu
Okamura (SPD): Likvidační zásah do průmyslu, energetiky i životní úrovně občanů
Okamura (SPD): EU platí progresivistickým a islámským neziskovkám
Okamura (SPD): Do korupce jsou zapojeni nejbližší spolupracovníci Zelenského

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

důvěra , Okamura , sněmovna , vláda , SPD , 5. schůze , 13.1

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Sebedestrukce Evropy

Souhlasím s vámi, že se Evropa ničí sama, ale co je podle vás tou hlavní příčinou? Je to migrace?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Každodenní špetka kurkumy postaví vaše tělo do latěKaždodenní špetka kurkumy postaví vaše tělo do latě Postelové trapasy zažíváme všichniPostelové trapasy zažíváme všichni

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

10:09 Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

Nová vláda tento týden požádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru v situaci, kdy přebírá stát zatížený řad…