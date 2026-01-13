Okamura (SPD): Naše země takový skok vpřed opravdu potřebuje

Vážené dámy, vážení pánové, vážení občané,
dnes máme před sebou hlasování o důvěře naší nové vládě, koalici hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Diskuse nad tímto je celkem předvídatelná. Bude to debata o tom, proč naší vládě důvěru dát, to budeme říkat my, anebo nedat, a to bude říkat opozice. Za nás věřím, že budeme všichni argumentovat fakticky a nebudeme se uchylovat k osobním útokům. Naše vláda bude vládou zdravého rozumu, vládou, která se bude řídit fakty ekonomickými i jinými. Budeme vládou českou, pro kterou bude hlavní cíl prosperita, ale ne jakékoliv cizí země, ale naší země a našich občanů. Tady bude zásadní změna oproti minulé Fialově vládě. Naše vláda bude pragmatická a začne dělat prostě to, co je dobré a výhodné pro naši zemi a pro naše občany a firmy. To je fakticky gros našeho společného programu i našeho programového prohlášení.
Vážené dámy a pánové, to, co vám naše nová vláda může slíbit, je fakt, že uděláme vše pro to, aby se lépe dařilo všem občanům. Uděláme také maximum toho, abychom vrátili svobodu slova. A již jsme začali pracovat na tom, aby stát začal šetřit na zbytných výdajích a ušetřené peníze budeme investovat do prospěchu našich občanů, do prospěchu všech lidí v naší zemi. Mám staromilsky za to, že dobrá práce je nejlepší vizitka. I když se to neprojeví hned, nakonec to lidé ocení.
Tomio Okamura
Naše hnutí prosazuje svobodu a demokracii a já doufám, že naše společná vláda přinese více svobody a více demokracie. Česká země je jediná země v Evropské unii, která nemá zákon o celostátním referendu, byl to ještě Kypr, respektive která referendum ve své rozhodovací praxi prakticky odmítá. To říkám s tím, že tento zákon nemají ještě právě na tom Kypru, ale minimálně dvě referenda tam v moderní době proběhla - o sjednocení ostrova a o přijetí eura.
A abych nebyl škarohlíd, tak i u nás přece referendum proběhlo, a to dokonce o mezinárodní smlouvě o přistoupení k EU, což tak nějak vyvrací tvrzení, že o mezinárodní smlouvách by lidé hlasovat neměli.
Ve světě je tomu přesně naopak. Právě v zásadních mezinárodních otázkách se hlasuje v referendu. Například v Nizozemsku se konalo referendum, ve kterém většina voličů, konkrétně 61 procent, odmítla asociační dohodu Evropské unie s Ukrajinou. A to si řeknete, panečku, co se to děje, že na západ od nás se politici nebojí zeptat voličů na jejich názor. A nejen to. Oni ho ti politici dokonce respektují.
Vážené dámy, vážení pánové, drazí spoluobčané, pro mě naše nová vláda znamená změnu hlavních principů. Je to změna kurzu směrem k větší svobodě, silnější demokracii a ke kritické diskusi. Samozřejmě součástí naší strategie je a bude posilování české ekonomiky, posilování jistot, bezpečnosti, zvyšování životní úrovně našich občanů a zlepšení veškerého prostředí pro naše firmy a podnikatele.
Cíl, dámy a pánové, máme, doufám, společný. Tím je prosperita a bezpečí našich lidí a naší republiky. Věřím, že jak pan premiér, tak naše ministryně a ministři budou dělat maximum. Osobně jsem rád, že se nám také podařilo sestavit tým, který má vysokou odbornou a intelektuální úroveň.
Vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o vyslovení důvěry této vládě, protože skutečně po všech směrech znamená opravdu kvalitativní skok vpřed a naše země takový skok vpřed opravdu potřebuje. Naši občané a firmy potřebují levné energie, levnější a kvalitní potraviny, dostupné bydlení. Méně byrokracie. Naši občané potřebují pocit bezpečnosti, potřebují důstojné důchody a mzdy, aby to bydlení a živobytí měli z čeho platit. Potřebujeme jako sůl odvrátit krizi ve zdravotnictví, aby měli lidé dostupnou a kvalitní zdravotní péči a potřebujeme samozřejmě, a to v první řadě zachovat mír. Naše nová vláda je toho zárukou.
Děkuji za pozornost.
