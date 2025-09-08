Okamura (SPD): Nechceme se bát v naší vlastní zemi

Syrští imigranti v Berlíně vyzývali k vraždění a znásilňování, policie jen přihlížela. Tohle u nás nesmíme dovolit! Šílené. Znásilňujte je, zabíjejte je, vyzývaly před berlínskou radnicí stovky Syřanů, kteří se tam účastnili demonstrace na podporu nového islamistického vedení v čele s Ahmadem Šarou.
Výzvy se týkaly drúzů, nábožensko-etnické menšiny, která žije na jihu Sýrie v provincii Suvajdá a oblasti Džebel ad-Durúz. A když SPD nechce, aby se tohle dělo u nás, je společně se svým předsedou trestně stíhána? Nechceme se bát v naší vlastní zemi a nechceme, aby se změnila v Arábii či Afriku. A proti tomu budeme bojovat i pod perzekucí ze strany vládní moci.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Shromáždění bylo svoláno prostřednictvím sociálních sítí a provázel je symbol nůžek. Ty se objevovaly také na videích, jež kolují po internetu. Nůžky a náznak stříhání oslavují masakry a násilí proti drúzům, napsal v pátek Focus. Islamisté na Blízkém východě v poslední době používají nůžky, aby ponížili příznivce náboženských menšin. Stříhají jim vousy a vlasy, stejně jako to dělali během druhé světové války nacisté, když chtěli příslušníky židovské komunity ponížit, a na veřejných místech na okupovaných územích stříhali židovským mužům pejzy a vousy.
Při posledních masakrech v Sýrii duchovním z řad drúzů také ostříhali vousy. Někteří byli popraveni a islamisté jejich useknuté hlavy drželi před kamerami. Demonstraci v Berlíně provázely nejen džihádistické výzvy a hesla proti alávitům, sionistům, ale také výzvy k vraždění, znásilňování a likvidaci drúzů. Na akci dohlíželo na 70 policistů, ale žádný z nich nezasáhl.
„Ten den nebyl k dispozici tlumočník. Takže dva arabsky mluvící zaměstnanci dostali za úkol vyhodnotit výkřiky a skandování,“ řekl policejní mluvčí. Nebyli ale prý schopni najít žádné výzvy k násilí nebo kriminálně relevantní slogany. Hanba a výmluvy! Na veřejnost se dostala videa, která dokumentují vše, co se tam odehrálo, píše Focus. U nás o celé věci informovaly Novinky.
Tomio Okamura
