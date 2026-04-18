Okamura (SPD): Německo vydá na sociální dávky přes bilion

18.04.2026 18:12
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migrantům v Německu.

Německo vydá na sociální dávky přes bilion, polovinu inkasují imigranti. Nechceme živit cizince z peněz českých občanů! V loňském roce pobíralo v Německu sociální dávky 5,2 milionu lidí. Z tohoto počtu bylo 2,4 milionu cizinců. V procentuálním přepočtu to je 47 procent. Na prvním místě mezi příjemci podpor jsou Ukrajinci, Syřané a Afghánci. Informovaly o tom Novinky.

Německo v loňském roce vydalo 46,6 miliardy eur (1,1 bilionu korun) na sociální dávky. Je to jen o pár „drobných“ méně než v roce 2024 (46,9 miliardy eur, což je 1,142 bilionu korun). Němcům bylo na dávkách vyplaceno 24,9 miliardy eur (607 miliard korun), cizinci obdrželi 21,7 miliardy eur (529 miliard korun), oznámila Spolková agentura pro zaměstnanost. Ještě si musíme uvědomit i to, že mnoho osob imigrantského původu má již německé občanství. A mnoho z nich také pobírá dávky.

Podle informací webu týdeníku Focus mělo na konci loňského roku německé občanství celkem 2 760 690 příjemců občanských dávek. To bylo přibližně 53,2 procenta všech oprávněných příjemců. V roce 2024 byla míra stále kolem 52 procent.

Na prvním místě žebříčku jsou běženci z Ukrajiny (660 508 příjemců). Druhé místo patří Syřanům (444 136) a třetí místo obsadili Afghánci (198 714). Dále to jsou Turci (186 249), obyvatelé západního Balkánu (106 829), Bulhaři (103 310), Iráčané (85 908), Rumuni (77 136), Poláci (48 335), Srbové (44 732) a Italové (40 805).

V loňském roce činila sociální podpora pro svobodného žadatele 535,5 eura (13 tisíc korun), pár ve společné domácnosti 1012 eur (24 650 korun). V případě dětí jsou různé věkové hranice. Pro děti ve věku 0 až 5 let je to 357 eur/osoba (8700 korun). Dítě ve věku 6 až 13 let dostane 390 eur (9500 korun), 471 eur (11 500 korun) dostávají mladí ve věku 14 až 17 let. Dospělí mladší 25 let, kteří žijí spolu s rodiči, dostávají 451 eur (10 900 korun).

V naší nové vládě s účastí SPD zpřísníme azylovou a migrační politiku Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech.

Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky. Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.

