TOP 09: Euro je vstupenkou ke stolu, kde se rozhoduje

04.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.

TOP 09: Euro je vstupenkou ke stolu, kde se rozhoduje
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

Euro je vstupenkou ke stolu, kde se rozhoduje. Jeho přijetí by nás plnohodnotně dostalo do nejelitnějšího ekonomického klubu a zároveň by to bylo i finančně výhodné pro každého občana.

DŮLEŽITÁ VĚC: neexistuje země, která euro přijala, a chtěla by zpět k předchozí měně. Třeba na sousedním Slovensku má dlouhodobě podporu nad 70 %!

No a proč euro chceme? Je zkrátka výhodné:

Povede k většímu růstu ekonomiky. Ekonomové se shodují, že euro zvyšuje HDP o 0,3–0,5 % ročně. Pro Česko by to znamenalo až 40 miliard korun ročně navíc – to je například 40 nových základních škol nebo 130 kilometrů dálnic!

Nižší inflace a stabilnější ceny. Snadná porovnatelnost cen doma i v zahraničí zvyšuje konkurenci a chrání běžné občany. Výsledkem je pomalejší růst cen a větší stabilita.

Nižší náklady pro firmy. S eurem se firmy nebudou muset zajišťovat proti změnám kurzu, tím se sníží jejich náklady, které se mohou promítnout do výsledné ceny produktu či služeb.

Co TOPka pro přijetí eura udělala? V minulém vládním období se nám podařila řada kroků:

  • Umožnili jsme firmám účtovat v eurech
  • Odpovědným hospodařením jsme plnili podmínky pro vstup do ERM 2
  • Vedli jsme desítky debat s občany pro navýšení podpory občanů pro jeho přijetí
  • Nikdy jsme lacinými hejty na EU nepodkopávali kredibilitu společné evropské měny

Je nejvyšší čas přestat věřit roky živeným mýtům a lžím o euru, o zdražování a placení dluhů za ostatní členy eurozóny, které jsou už 100x vyvrácené. Euro je šance posunout Česko ekonomicky a politicky dopředu! Jakmile se vrátíme do vlády, bude to jedna z našich klíčových priorit.

Více o našich TOP HITS 2026 se dozvíte na webu, odkaz je ZDE. A pokud byste o nich chtěli diskutovat přímo s naším předsedou, neváhejte přijít na naši roadshow v krajích.

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Zdroje:

https://www.top09.cz/proc-nas-volit/top-hits-2026/?fbclid=IwY2xjawSMyX5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBBYWpFcDFEcE5Zbjc0SG9Jc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqimt19DdYGWp0ywu8E0qVd-tim8g3ooV0J61hqrHbDpVUukcdm5j2cgXnXd_aem_TIy4gDXR9i0ym7kU3vO7Qg

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Článek obsahuje štítky

euro , TOP 09

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