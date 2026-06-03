TOP 09: Euro je vstupenkou ke stolu, kde se rozhoduje

Euro je vstupenkou ke stolu, kde se rozhoduje. Jeho přijetí by nás plnohodnotně dostalo do nejelitnějšího ekonomického klubu a zároveň by to bylo i finančně výhodné pro každého občana.
DŮLEŽITÁ VĚC: neexistuje země, která euro přijala, a chtěla by zpět k předchozí měně. Třeba na sousedním Slovensku má dlouhodobě podporu nad 70 %!
No a proč euro chceme? Je zkrátka výhodné:
Povede k většímu růstu ekonomiky. Ekonomové se shodují, že euro zvyšuje HDP o 0,3–0,5 % ročně. Pro Česko by to znamenalo až 40 miliard korun ročně navíc – to je například 40 nových základních škol nebo 130 kilometrů dálnic!
Nižší inflace a stabilnější ceny. Snadná porovnatelnost cen doma i v zahraničí zvyšuje konkurenci a chrání běžné občany. Výsledkem je pomalejší růst cen a větší stabilita.
Nižší náklady pro firmy. S eurem se firmy nebudou muset zajišťovat proti změnám kurzu, tím se sníží jejich náklady, které se mohou promítnout do výsledné ceny produktu či služeb.
Co TOPka pro přijetí eura udělala? V minulém vládním období se nám podařila řada kroků:
- Umožnili jsme firmám účtovat v eurech
- Odpovědným hospodařením jsme plnili podmínky pro vstup do ERM 2
- Vedli jsme desítky debat s občany pro navýšení podpory občanů pro jeho přijetí
- Nikdy jsme lacinými hejty na EU nepodkopávali kredibilitu společné evropské měny
Je nejvyšší čas přestat věřit roky živeným mýtům a lžím o euru, o zdražování a placení dluhů za ostatní členy eurozóny, které jsou už 100x vyvrácené. Euro je šance posunout Česko ekonomicky a politicky dopředu! Jakmile se vrátíme do vlády, bude to jedna z našich klíčových priorit.
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