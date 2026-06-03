Levice: Pojďte s námi prosazovat demokratický ekosocialismus

04.06.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o ekosocialismu.

Levice: Pojďte s námi prosazovat demokratický ekosocialismus
Foto: levice.org
Popisek: Levice

Společná debata Levice a Budoucnosti o ekosocialismu.

Dne 20. května 2025 proběhla interní online debata Levice a Budoucnosti věnovaná tématu demokratického ekosocialismu. Debaty se zúčastnilo celkem 20 účastnic a účastníků z obou stran.

Program zahrnoval čtyři příspěvky: úvodní kontext (polykrize, Green Deal, situace v ČR — Z. Beil, P. Vágner), přehled směrů ekosocialismu a návrh orientace Levice na demokratický nerůstový ekosocialismus (A. Hořčica), koreferát z pohledu Budoucnosti zaměřený na klimatickou spravedlnost a resilienční přístup (P. Jelínková) a příspěvek o kulturních a uměleckých aspektech ekosocialismu v českém prostředí (H. Polanská-Turečková). Následovala dvouhodinová diskuse.

Debata přinesla řadu podnětů k dalšímu směřování — mimo jiné otázky programového zapracování ekosocialismu, komunikace tématu, spolupráce s Budoucností a dalšími organizacemi.

Z příspěvků i diskuse vyplynulo, že ekosocialismus je potřeba uchopit prakticky: jako odpověď na klimatickou krizi, sociální nejistotu, zdražování, energetickou chudobu i slabou odolnost společnosti vůči krizím. Důraz padl na demokratické plánování, klimatickou spravedlnost, veřejné služby, dostupné bydlení, proměnu práce a spotřeby a na to, aby ekologická politika nedopadala na pracující a nízkopříjmové skupiny.

Za důležité bylo označeno také to, jak o ekosocialismu mluvit. Nestačí obecné fráze o klimatu; téma je nutné spojovat s konkrétními životními podmínkami lidí v ČR — účty za energie, dopravou, bydlením, prací, péčí a regionálními nerovnostmi. Debata zároveň otevřela otázku, jak ekosocialismus promítnout do programu Levice a jak v této oblasti dál spolupracovat s Budoucností, klimatickým hnutím, odbory, kulturní sférou a dalšími levicovými iniciativami.

Detailnější popis referátů i diskuse bude obsahem speciálního čísla Levicovin.

Chcete s námi prosazovat demokratický ekosocialismus a spolupráci v rámci širší levice? Přidejte se k nám ZDE.

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Zdroje:

https://jsmelevice.cz/pridej-se/

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Článek obsahuje štítky

budoucnost , ekologie , komunismus , levice

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Pane Mašku, sám tvrdíte, že jsme čím dál blíž mezinárodnímu konfliktu. Nemyslíte, že je tak na čase dát za pravdu opozici, že je třeba na obranu dávat víc než kdy jindy? Myslím, že díky ANO budeme dávat snad aspoň ty dvě procenta, ale neměli bysme dávat mnohem víc a hlavně nejde jen o peníze, ale i ...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě o ekosocialismu.