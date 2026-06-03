Levice: Pojďte s námi prosazovat demokratický ekosocialismus

Společná debata Levice a Budoucnosti o ekosocialismu.
Dne 20. května 2025 proběhla interní online debata Levice a Budoucnosti věnovaná tématu demokratického ekosocialismu. Debaty se zúčastnilo celkem 20 účastnic a účastníků z obou stran.
Program zahrnoval čtyři příspěvky: úvodní kontext (polykrize, Green Deal, situace v ČR — Z. Beil, P. Vágner), přehled směrů ekosocialismu a návrh orientace Levice na demokratický nerůstový ekosocialismus (A. Hořčica), koreferát z pohledu Budoucnosti zaměřený na klimatickou spravedlnost a resilienční přístup (P. Jelínková) a příspěvek o kulturních a uměleckých aspektech ekosocialismu v českém prostředí (H. Polanská-Turečková). Následovala dvouhodinová diskuse.
Debata přinesla řadu podnětů k dalšímu směřování — mimo jiné otázky programového zapracování ekosocialismu, komunikace tématu, spolupráce s Budoucností a dalšími organizacemi.
Z příspěvků i diskuse vyplynulo, že ekosocialismus je potřeba uchopit prakticky: jako odpověď na klimatickou krizi, sociální nejistotu, zdražování, energetickou chudobu i slabou odolnost společnosti vůči krizím. Důraz padl na demokratické plánování, klimatickou spravedlnost, veřejné služby, dostupné bydlení, proměnu práce a spotřeby a na to, aby ekologická politika nedopadala na pracující a nízkopříjmové skupiny.
Za důležité bylo označeno také to, jak o ekosocialismu mluvit. Nestačí obecné fráze o klimatu; téma je nutné spojovat s konkrétními životními podmínkami lidí v ČR — účty za energie, dopravou, bydlením, prací, péčí a regionálními nerovnostmi. Debata zároveň otevřela otázku, jak ekosocialismus promítnout do programu Levice a jak v této oblasti dál spolupracovat s Budoucností, klimatickým hnutím, odbory, kulturní sférou a dalšími levicovými iniciativami.
Detailnější popis referátů i diskuse bude obsahem speciálního čísla Levicovin.
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