Okamura (SPD): Neuvěřitelné zoufalství českých novinářů

SPD dlouhodobě podporuje dialog velmocí a dnešní schůzka prezidentů USA a Ruska potvrdila, že tento dialog existuje. Je to jediná cesta jak se vyhnout konfrontaci. Oba prezidenti se shodli na tom, že chtějí přátelsky spolupracovat. Jako zcela falešná se ukazuje politika, která dělá z Ruska automaticky nepřítele – je to politika fanatiků, kteří ohrožují budoucnost ČR. Ukazuje se, že mráz na Českou republiku dnes nevane z Moskvy ani z Washingtonu, ale v prvé řadě z Bruselu a od jeho posluhovačů. Zcela zásadním závěrem schůzky v Helsinkách je shoda obou prezidentů na tom, že studená válka je minulostí. A že diplomacie je podle prezidenta USA lepší než konflikty a nepřátelství. To je také dlouhodobé stanovisko SPD. Kdybychom se naučili vzájemně přátelsky žít s okolními zeměmi včetně Ruska, ušetřilo by nám to stamiliardy na zbrojení - a v případě Ruska bychom měli navíc partnera, který v praxi prokázal, že umí porazit islamisty.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Putin po jednání poznamenal, že lidé jako George Soros investují stamiliony přes politické neziskovky, aby ovlivnili volby nejen v USA, ale i v celém světě. Stejná situace panuje bohužel i v České republice. Co je také důležité, je názor amerického prezidenta, že Putin i Rusko mají zájem na ukončení jaderného zbrojení - to by přispělo i k větší bezpečnosti v Evropě.

A novináři se zcela viditelně snažili naopak tuhle shodu na maximum nabourat - příkladem šla jako vždy Česká televize, kde komentátor Tomáš Klvaňa před chvílí řekl, že Trump se choval jako Putinův agent... Korunu všemu nasadil další komentátor ČT, který řekl, že se schůzka prý vůbec neměla konat a USA ji měly odvolat, protože tím legitimizují Rusko. To je už opravdu neuvěřitelné zoufalství českých novinářů...

