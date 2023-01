Okamura (SPD): Tato vláda poškozuje zájmy naší země

reklama

Vážené dámy a pánové,

dnes tady ve Sněmovně jednáme o návrhu na vyjádření nedůvěry Fialově vládní pětikoalici. Vláda Petra Fialy ztratila poslední zbytky důvěry drtivé většiny české veřejnosti a měla by ihned podat demisi. Tato vláda zčásti úmyslně a zčásti jen prostou hloupostí a profesní neschopností naprosto neuvěřitelně škodí naší zemi, našim občanům, našim firmám. Zcela úmyslně a naprosto zbytečně Fialova vláda připravila ekonomiku o stovky miliard, o které přišli konkrétní lidé, rodiny, staří lidé, ale také firmy a živnostníci, z nichž mnozí zkrachovali.

Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Část veřejnosti stále váhá uvěřit tomu, že vláda ožebračuje zemi naprosto úmyslně, přestože jsme už mnohokrát poukázali na to, jak vláda bezostyšně parazituje na drahotě a inflaci. Proč jsou předražené energie a vláda s tím absolutně nic celý rok nedělala, aby nakonec přišla s extrémně vysokým stropem a systémem, který opět nahrává spekulantům a vysává státní kasu? Proč nevadí předražené potraviny? Přitom máme dražší ceny než v okolních zemích.

V prvé řadě Fialova vláda čerpá extrémní, rekordní, příjmy ze zvýšeného výběru DPH, tedy daně z přidané hodnoty. V druhém sledu ožebračení občanů jak České republiky, tak Evropy, považují ve Fialově vládě za nejlepší cestu, jak nás donutit přijmout Green Deal Evropské unie. Logika je zřejmá. Po celá léta šílený unijní plán na zrušení tradiční výroby energie neměl šanci, protože ty energie byly poměrně levné a vždy levnější, než takzvané obnovitelné zdroje. Tak Brusel ve spolupráci s národními vládami začal usilovně pracovat doslova na tom, aby lidé a firmy na ty levné energie neměli a nejlépe také, aby ty levné energie neexistovaly.

Tak v Bruselu přitlačili zástupci jak současné Fialovy vládní pětikoalice, tak, vážené dámy a pánové z hnutí ANO, také vaši zástupci. Víme, že mnozí z vás se před parlamentními volbami v naší republice od Green Dealu jakoby naoko distancovali, aby vám neubylo voličů. Ale opak je pravdou. Ano, v České republice kážete vodu a v Bruselu lijete víno po sudech. Vaši zástupci v Bruselu společně šílený Green Deal aktivně pomáhali vymyslet a také ho prosadili.

Současná Fialova vláda v čase svého symbolického a ostudného loňského předsednictví v Evropské unii navíc nejen souhlasila s rozšířením emisních povolenek i na domácnosti a dopravu, čímž zásadně finančně poškodí naše občany, ale pomohla mu na svět. Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka přivítal dohodu s tím, že změny na trhu s emisními povolenkami podle něj pomůžou také ochránit konkurenceschopnost průmyslu tím, že Evropská unie dokáže pravidla uplatnit i na zboží dovážené ze třetích zemí.

Přeloženo do češtiny. Všichni, jak česká vláda, tak zbytek Bruselu, jsou si vědomi toho, že emisní povolenky zdraží výrobu v Evropě, že zdraží zboží a sníží konkurenceschopnost. Jejich plán spočívá v tom, že levné zahraniční zboží pomocí daní a cla zdraží tak, aby bylo stejně drahé jako to evropské. To je "krásný" ambiciózní plán na celoevropské zdražování. Je skutečně absurdní, že ho hájí ministr sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Pan - já bych mu dal přezdívku ministr zdražování - Jurečka opominul zásadní věc. Evropské zboží sice podražením dovozu v Evropě zčásti ochráníte, ale na celosvětové úrovni české a evropské firmy končí. Tedy ty, co v Evropě a České republice zůstanou. Jak víme, stěhování velkých firem a tím i zaměstnavatelů z Evropy pryč už začalo.

Nečekejte, že stejně šílené nápady budou prosazovat třeba Američané. Tak jako dnes, tak i zítra, se nejen vykašlou na emisní povolenky, ale bez ostychu budou zboží a suroviny dovážet odkudkoliv, sankce, nesankce. Uvažují rozumně jen pro vlastní národní zájem. Vlastní byznys je jim bližší než děravý evropský kabát, respektive děravý unijní kabát.

Rozšíření emisních povolenek na silniční dopravu prosazené Fialovou vládou v praxi bude znamenat, že si motoristé v každém litru benzínu a nafty připlatí za povolenku. Netuším proč. Netuším proč. Ale koncem loňského roku začaly zlevňovat pohonné hmoty a opravdu byla naděje, že se alespoň zčásti sníží inflace a drahota. Na dopravě je totiž závislé veškeré zboží a nejen to, takže namísto aby naše vláda podpořila pokles cen pohonných hmot, udělá pravý opak. Pomůže prosadit řešení, které - a to je, dámy a pánové k neuvěření - pohonné hmoty a tím i veškeré zboží zdraží.

To by bylo opravdu neuvěřitelné, kdybychom neznali skutečnou motivaci Fialovy vlády, zlikvidovat českou ekonomiku a české domácnosti.

Tečkou k tomu můžou být debaty o nedostatku základních léků, který způsobila také nečinnost vlády. O tom hrozícím nedostatku základních léků se už vědělo delší dobu, ale ani premiér Petr Fiala ani ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 celou záležitost neřešili. Takže Češi jezdí nakupovat léky do Polska, například Nurofen. V Polsku je, u nás nebyl. To je opravdu neuvěřitelná záležitost, co tady předvádí Fialova vláda.

No, když vidím představitele vlády, jak se potí u kamiónů naložených léky zdarma pro Ukrajinu, když vím, že vláda prosadila pro ukrajinské migranty zdravotní péči zdarma, zatímco naši občané nemohou sehnat a zaplatit zubaře, tak je jasné, že při tomto přístupu Fialovy vlády pak musí jak péče, tak léky pro české občany chybět.

Komu ku prospěchu, ptali by se kriminalisté. Kdo bohatne? Evropští spekulanti, americké a ruské energetické firmy. A kdo chudne? My, naše země, naši lidé, naše firmy. Máme přebytky laciné energie a současně ji lidem a firmám vládou ovládaná firma prodává za nejdražší ceny v Evropě. Komu ku prospěchu a komu ku škodě, ptám se.

Tato vláda poškozuje zájmy naší země, tato vláda nehospodaří s péčí řádného hospodáře, tato vláda okrádá vlastní občany a firmy. To je první zlá zpráva. Ta horší je, že tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto a definitivně, a to nejen tím, že v pokleku před Bruselem v rámci sankcí a Green Dealu likviduje ekonomiku, ale vzala si evidentně do hlavy, že nás zatáhne do války, a to zcela proti naší vůli, proti vůli většiny občanů této země. Skutečně věřím, že až na pár fanatiků si u nás válku nikdo nepřeje, a to ani ti, co Rusy nesnášejí.

Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu a i bez souhlasu Parlamentu. Premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová z ODS chtějí prosadit rozšíření práva vlády vysílat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu a také pobyt cizích vojsk na našem území. Toto rozšíření se má konkrétně týkat možnosti vlády učinit tak i v případě ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky, zatímco dnes je možné pouze v rámci mírových a záchranných operací při živelních pohromách. A vláda Petra Fialy toto chce rozšířit v podstatě na jakékoliv zahraniční operace.

Hnutí SPD při projednávání těchto změn Ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky minulý týden ve Sněmovně navrhlo jejich zamítnutí již v prvém čtení, ale bohužel naši poslanci byli jediní, kteří pro toto zamítnutí hlasovali. Poslanci hnutí ANO k tomuto návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj.

Vláda protlačila v prvním čtení zákon, který jí umožňuje vyslat vojáky v podstatě z jakéhokoliv důvodu bez předchozího odsouhlasení Sněmovny. To má zvrácenou logiku. Projednání vyslání našich vojáků ve Sněmovně by vzbudilo odpor veřejnosti a vláda se proto rozhodla zatáhnout nás do války tak, aby to předem nevzbudilo odpor. Ano, v momentě, když vláda vyšle české vojáky do boje s Ruskem, staneme se válčící stranou a už s tím nikdo nehne. Rusko v reakci na to přesunulo Iskandery na běloruské hranice, a tyto rakety už dnes jsou schopné zasáhnout území Moravy.

Bez ohledu co si kdo myslí, platí tu zcela zásadní fakt. Jakékoliv rozšíření války směrem do Evropy je prostě špatně. Proto SPD jasně říká jako jediný subjekt ve Sněmovně, že nechceme válku, ale chceme mír a mírová jednání.

Taková situace, to znamená eskalace války, vyhovuje Spojeným státům, které si přejí mít vyčerpané Rusko i vyčerpanou Evropu, obojí zároveň, která bude zcela závislá ekonomicky na USA. A sami Američané do té války nepůjdou.

Fialova vláda nás nejen zatahuje do války, ale připravujete i další nepřijatelné návrhy. Připravujete zákon, kterým chcete zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Pod vedením Petra Fialy z ODS a ministra vnitra Víta Rakušana, to je předseda hnutí STAN, vypracoval Úřad vlády a Ministerstvo vnitra plán takzvaného boje proti dezinformacím. Ovšem nikde není specifikováno, co ty dezinformace jsou. Tento plán mimo jiné obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu, tedy z peněz všech daňových poplatníků včetně voličů opozičních stran a hnutí provládním médiím a politickým neziskovým organizacím.

V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon, umožňující Fialově vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat takzvané šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není.

Jinými slovy, současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory včetně věznění jejich nositelů. To by byl konec svobody a demokracie. Ze strany vlády Petra Fialy a ODS se tak jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova, projevu a myšlení, který nemá od roku 1989 obdoby. Jde bez přehánění o zavádění totalitních praktik, které jsou v rozporu s demokratickým charakterem našeho státu, v rozporu s českou Ústavou i s Listinou základních práv a svobod, která je její součástí a ve které se mimo jiné v článku 17 uvádí, že cenzura je nepřípustná.

Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a bude svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil, všemi legálními demokratickými prostředky.

Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti. Vládní koalice se chystá výrazně zvýšit sazby daně z přidané hodnoty, DPH, ostatně už jsme to četli v mainstreamových médiích. A to zvýšení té daně z přidané hodnoty má být u mnoha druhů zboží a služeb včetně mnou jmenovaných důležitých položek denní spotřeby pro všechny občany. Dle vyjádření ministra financí a místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury by namísto dosavadních dvou snížených sazeb DPH, ty jsou dnes 10 a 15 procent ty snížené sazby, měla od příštího roku platit pouze jedna snížená sazba ve výši 13 a 14 procent. Vláda dokonce zvažuje i přesun některých služeb, například kadeřnické služby, ze snížené sazby do té nejvyšší 21procentní, což samozřejmě zvýší cenu kadeřnických služeb. V důsledku sloučení dvou snížených sazeb, těch 10 a 15 procent do jedné, by došlo mimo jiné ke zdražení vodného a stočného, léků, jídla a čepovaného piva v restauracích, ubytovacích a stravovacích služeb, knih, novin či hromadné dopravy a tak dále.

Toto navrhované opatření, které je dalším popřením předvolebních slibů stran vládní pětikoalice v případě jeho přijetí, a Fialova vláda to plánuje, tak závažným způsobem poškodí ekonomickou a sociální situaci českých domácností a ohrozí i existenci mnoha firem, živností a pracovních míst.

Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá. Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu.

Další cestou je výrazné omezení zbytných státních výdajů, například odvodů prostředků do Evropské unie či předražených armádních nákupů a na straně veřejných příjmů pak například zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí.

Pojďme dál. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Vláda Petra Fialy z ODS chce ještě více zadlužit Českou republiku, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS s tímto záměrem souhlasí. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. My nemáme nic proti energetickým projektům a environmentálním závazkům, ale kdyby se seškrtaly zbytné výdaje, o kterých jsem hovořil, tak není potřeba si brát takovou půjčku. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle Ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky, podle samotných úředníků Ministerstva financí, kterým evidentně ministr financí nenaslouchá, je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojeno se zápůjčkami v cizí měně, a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu českých veřejných rozpočtů.

Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné, krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023, kde vláda si prohlasovala deficit, navýšení zadlužení České republiky o 295 miliard korun, což je samo o sobě rekordní, tak tento deficit chce vláda prakticky obratem navyšovat o dalších 50 %. Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu. Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na Evropské unii a globalistických finančních institucích.

Fialova vláda odmítá pomáhat našim občanům, město Přerov díky vládnímu programu opravilo 15 bytů pro migranty z Ukrajiny. Ejhle, když se pomáhat chce, tak to jde. Tisíce našich důchodců, ale i českých samoživitelek či chudých rodin žijí na ubytovnách, protože pro ně sociální bydlení není a nebude. A naopak, aby Ukrajinci měli zdravotní pojištění zdarma, politici z vládní pětikoalice zvažují naopak Čechům zdravotní péči zpoplatnit, aby se na ty Ukrajince vydělalo. Já neříkám, nepomáhat skutečně potřebným, naopak, ale tímto způsobem, kdy se miliony českých občanů dostávají do ekonomických a sociálních problémů, tak to rozhodně dělat nelze.

Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede ji do katastrofy. Na každého Čecha připadá již nyní za Fialovy vlády průměrný dluh 275 tisíc korun. Hospodaření českého státu za vlády koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, skončilo v loňském roce se schodkem ve výši neuvěřitelných, ovšem je to tak, 360,4 miliardy korun. Celkový státní dluh tak vzrostl už na hrozivých 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 tisíc korun. Vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun. Na podzim jej však novelou zákona ještě navýšila, a to přes to, že oproti roku 2021 loni vzrostly příjmy státního rozpočtu zejména vlivem vyššího výběru DPH o 137 miliard korun, protože jak se zdražilo, vysoká inflace, kterou Fialova vláda neřeší, tak se vybralo více DPH, takže to není díky nějaké pozitivní činnosti vlády, je to naopak díky negativní činnosti vlády, ale místo aby vláda ty peníze přesunula českým občanům, tak dělá pravý opak.

No, a v letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Realita ovšem může být výrazně horší, protože podle odhadu ekonomických expertů vláda nevybere na mimořádné dani, takzvané wind fall tax, uvalené na energetiku, rafinerie a banky, ani zdaleka tolik, kolik si naplánovala. A to si ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS plánuje v letošním roce vzít u Evropské unie ten další úvěr ve výši až 150 miliard korun.

Jak jsem říkal, tak jde ze strany vládní pětikoalice o naprostý hazard s budoucností hospodářství a sociální stability České republiky se všemi představitelnými katastrofálními důsledky, a to hnutí SPD odmítá.

Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu, než v České republice. Současná vláda se podle prohlášení jejího premiéra Petra Fialy staví negativně k případnému snížení DPH na potraviny. Přitom máme nejvyšší DPH na potraviny ve střední Evropě a jednu z nejvyšších vůbec v Evropě, to znamená 15 %, zatímco sousední státy mají 10 % a méně a nebo dokonce dočasně nulu, jako v sousedním Polsku. Proto také Češi ve finále jezdí nakupovat do Polska, kde je vlastenecky smýšlející vláda.

Současná vláda Petra Fialy tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin, kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen, včetně všech sousedních států České republiky.

Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží výrazně levnější než u nás doma. Příčinou vysokých cen potravin v České republice je i to, že současná vláda, opět jako jediná v Evropě, nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě, meziročně plus 67 % nárůst, což je nejvyšší v Evropě. Takže i v tom mezinárodním srovnání Fialova vláda totálně selhává. Takže ty výmluvy premiéra a ministrů, které pořád slyšíme v médiích, jak všechno dělají dobře a jak je situace těžká, je lež a nesmysl, protože ve srovnání se všemi evropskými zeměmi má Česká republika nejvyšší meziroční nárůst cen energií, a to o 67 %.

Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace. V některých případech, mouka, mléko. oleje, tuky, meziročně o více než 50 %. Mimochodem i ta inflace je vysoce nadprůměrná v České republice ve srovnání s průměrem v Evropské unii. Jde o jeden ze základních důvodů propadů životní úrovně našich domácností a o neomluvitelné selhání nekompetentní pětikoaliční vlády Petra Fialy z ODS, která by prostě měla podat demisi.

Již milion českých občanů žije pod hranicí chudoby, jejich počet výrazně vzrostl za dobu působení současné vlády. Pokles reálných mezd je v České republice nejvýraznější ze všech členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD, tedy tam jsou v podstatě všechny evropské vyspělé státy. A dle údajů pravidelné zprávy Poverty Watch, což je evropská síť proti chudobě, žije již milion českých občanů pod hranicí chudoby a další milion je pak chudobou ohrožen. Čeští občané chudnou ještě rychleji, než je průměr v Evropské unii, vychází z těchto údajů. A v Evropské unii se v posledních letech rychle prohlubují mnohé ukazatele bídy, mimochodem. Ale Česká republika chudne rychleji, než je průměr v Evropské unii. A opět je to záležitost vlády Petra Fialy.

Počet českých domácností, když se dále podíváme na ty údaje, tak počet českých domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z devíti procent v průběhu roku 2021 na současných 17 % za vlády Petra Fialy. V exekuci je přibližně 9 % občanů z celkové populace, to znamená každý desátý v podstatě. A v některých chudších regionech jde dokonce až o 16 % občanů, 16 % občanů.

Zmíněná zpráva dále uvádí, že celých 25 % českých domácností si nemůže dovolit bez zadlužení náhlý výdaj kolem 10 000 korun. Průměrná česká domácnost nyní vydává 48 % svých příjmů na bydlení a potraviny a u nízkopříjmových domácností jde pak až o plných 70 % jejich příjmů. Odpovědnost za tento stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy z ODS, která na jedné straně svou politikou přímo způsobuje zdražování všech základních životních nákladů a potřeb a na straně druhé odmítá jakkoliv pomoci českým občanům se zmírněním jeho dopadů.

Důsledkem škodlivé politiky české vlády je i to, že naši pracující občané čelí nejvyššímu meziročnímu poklesu reálných mezd, a to minus 8,9 % mezi zeměmi sdruženými v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Takže opět i v tom mezinárodním srovnání Fialova vláda zcela selhala a selhává.

Takže opět to zopakuji, že nějaké výmluvy Fialovy vlády na to, jak je to těžké a v jak těžkou situaci nás uvedlo Rusko nebo Ukrajina nebo já nevím bůhvíkdo, tak to je lež. Protože další, už druhý parametr jsem uvedl, že ve srovnání i s tím evropským srovnáním, mezinárodním srovnáním, je na tom Fialova vláda nejhůře, jak tady dopadáme v České republice. To znamená, za to může ten nebo onen, je zcela jasné, že Fialova vláda je jedna z nejneschopnějších, ne-li nejneschopnější v Evropě vůbec.

Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro ně velmi obtížné. Podle studie projektu Neviditelní až 889 000 českých občanů patří mezi tak zvané neviditelné seniory, tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní podpory pomoci, státní sociální pomoci, hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů. Téměř 50 000 seniorů je v exekuci.

Nelze se smířit s tím, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích, anebo podstupovali ponižující procedury žádostí o sociální dávky. Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění a rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Poslanci Fialovy vládní pětikoalice nám ale tyto naše návrhy opakovaně blokují s tím, že je odmítají projednat.

A za této situace, v době, kdy guvernér České národní banky Michl prognózuje počátkem příštího roku inflaci ve výši 20 %, se Fialova vláda rozhodla zvýšit minimální mzdu o pouhých 6,8 % a základní složku důchodů jen o 140 korun. Míra asociálnosti a neschopnosti Fialovy vlády nemá v moderních českých dějinách obdoby. A hnutí SPD bude nadále z opozice využívat všech politických možností, aby škodlivé působení Fialovy vlády skončilo.

Tahle vláda nehájí zájmy našich občanů. Je to vláda, která ve jménu cizích zájmů je ochotná likvidovat jak vlastní ekonomiku, tak vlastní občany. Je to vláda, která tu nemá co dělat. Hlasování o nedůvěře je téměř poslední naděje, jak Fialovu vládu odvolat a zabránit ekonomické i válečné katastrofě.

Vážení kolegové a kolegyně z vládní koalice, vy, kteří jste si uchovali zdravý rozum, zamyslete se nad tím, co vaše vláda dělá a připravuje a zvažte, zda vám svědomí dovoluje ji v jejím konání podpořit. Nejde jen o politické škody, které vám to způsobí, ale jde o nedozírné ekonomické škody, které tato vláda páchá, ať už jde o riziko války, do které nás všechny chce zavléct tato nejnepopulárnější vláda v dějinách našeho státu. I protektorátní vláda měla větší podporu občanů než vláda Petra Fialy a to o něčem svědčí. Protektorátní vláda kolaborovala s Němci, protože musela. Tato vláda kolaboruje v neprospěch občanů s cizími mocnostmi, protože sama chce. Nic nechutnějšího si, dámy a pánové, už představit nelze.

Děkuji za pozornost.

