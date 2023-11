Okamura (SPD): Vláda likviduje ekonomiku naší země pro ideologie z Bruselu

reklama

Vážené dámy a pánové, dnes tady máme na programu Sněmovny opoziční mimořádnou schůzi ohledně dalšího obrovského problému způsobeného Fialovou vládou. Týká se nárůstu cen energií v roce 2024. Mimořádná schůze proto, že Fialova vládní pětikoalice tvrdošíjně odmítá řešit tuto situaci a odmítá pomoci českým občanům a firmám, zatímco vlády okolních evropských států svým občanům a firmám budou i v příštím roce pomáhat.

Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti má v České republice příští rok vzrůst o 71 %. Pro firmy na hladině vysokého napětí o 113 % a na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 206 %. Pro domácnost s průměrnou spotřebu elektřiny půjde o meziroční zdražení zhruba o 4 500 korun. To je návrh Energetického regulačního úřadu.

Podle vyjádření podnikatelských svazů budou takto zvýšené ceny energií pro české firmy likvidační a budou ničit jejich konkurenceschopnost. Podle Hospodářské komory stoupnou energetické náklady některých průmyslových firem až na trojnásobek současného stavu, přičemž jde především o poplatky za takzvané obnovitelné zdroje energie a náklady na distribuční a přenosové služby, jejichž úhradu budou místo státu platit přímo občané a firmy. Celkem se jedná o 56 miliard korun, které chce Fialova vláda vytáhnout navíc z peněženek občanů. A samozřejmě si to sečtěme. Fialova vláda teď od ledna takzvaným konsolidačním balíčkem, neboli spíše okrádacím balíčkem, vytáhne z kapes občanů, protože prudce zvýší daně, navíc cirka 100 miliard korun. K tomu Fialova vláda vytáhne navíc formou zdražení energií občanům a firmám z kapes dalších 56 miliard korun. Takže to už máte skoro 160 miliard korun v příštím roce navíc z kapes občanů v situaci, kdy kvůli nečinné Fialově vládě, jak víme, už třetina občanů České republiky, cirka tři miliony, žije pod nebo na hranici chudoby. Takže to je opravdu katastrofální situace, do které nás Fialova vláda dostává. Ale k tomu srovnání s ostatními evropskými zeměmi se ještě dostanu.

To jsou čísla, která podle mého soudu samozřejmě mohou být ještě horší, protože tu nejsou započítané ještě další synergické efekty, to znamená zdražování, které přinese vládní proinflační zdražovací balíček, tedy vládou prosazené prudké zvýšení daní našim občanům a firmám, takže k tomu je ještě potřeba přičíst ještě to zdražování, které všeobecně vidíme právě z důvodu těch drahých energií a dalších důvodů. Takže skutečně ten finanční náraz, který připravila Fialova vládní pětikoalice pro občany a firmy, bude opravdu velice silný a bude mít velice negativní důsledky pro peněženky našich občanů.

Jak jsem již říkal, ostatní evropské státy budou i v příštím roce ulevovat a pomáhat lidem a firmám. A tady si to postavme přesně do toho kontrastu s tím nicneděláním, co předvádí Fialova vláda. Protože Fialova vláda žádnou pomoc nechystá. Podívejme se na Polsko. Poláci letos zamrazili ceny energií na úrovních konce roku 2022. Zmrazení cen elektřiny plánují i v příštím roce na dalších šest měsíců a na dalších dvanáct měsíců v případě cen plynu. To slíbila právě ta nová chystající se vláda Donalda Tuska, to znamená vítěze voleb, pakliže by se chopila vlády tato nová vláda v Polsku, a ta dosavadní vláda premiéra Kaczynského, ta už ty ceny, jak jsem říkal, zamrazila, takže Poláci mají samozřejmě mnohem, mnohem nižší ceny elektřiny i plynu, než má Česká republika.

Podívejme se na Slovensko. Na Slovensku, stejně jako v Polsku, jsou ceny energií zastropované mírně nad úrovní roku 2022. Takže slovenské domácnosti i v současnosti platí letos jedny z nejnižších cen energií v Evropské unii. Pohybuje se to přibližně na polovině cen i v Polsku i na Slovensku, než jsou v České republice. No a nová slovenská vláda již avizovala, nová slovenská vláda premiéra Fica, že bude v tomto trendu pokračovat. Dokonce tam bylo řečeno, že by chtěli ty ceny elektrické energie ještě o něco malinko snížit. Takže Poláci se starají, polská vláda se stará o své občany a své firmy, slovenská vláda se stará o své občany, aby měli nízké ceny energií, ale Fialova vláda nedělá vůbec nic, naopak ještě ceny energií chce zdražit a zdraží.

Podívejme se na Německo, také naše sousední země. Německo již oznámilo, že příští rok pomůže podnikům v Německu s platbami energií v objemu zhruba 300 miliard korun. No, někdo si může říct, že Německo, velké Německo, 300 miliard korun. Ekonom Lukáš Kovanda spočítal, kolik by byl ekvivalent na výkon, sílu a objem ekonomiky České republiky, jaká by to měla být pomoc. A je to přibližně 30 miliard korun. A to, jak vidíme z hlediska státního rozpočtu, by bylo za standardních podmínek, kdyby tady vládla normální vláda, kompetentní vláda, zcela únosné. Jenom zdůrazním, že Fialova vláda už poslala Ukrajincům přes 100 miliard korun. A teď nemá na to, aby podpořila za 30 miliard české firmy případně pomohla českým občanům? No, tak jasně, protože vaše vláda nehájí zájmy České republiky a českých občanů, vy hájíte zájmy zahraničí. A teď na to už celou dobu tvrdě doplácí všichni občané České republiky.

Takže krátce řečeno, jak vidíte na konkrétních příkladech a konkrétních faktech a aktuální situaci, okolní země pomáhají, okolní vlády pomáhají a jsou to, záměrně říkám tady ty země ve středoevropském regionu, aby bylo jasné srovnání, že jsou to země v podobných podmínkách, v podobné geopolitické situaci, jako je Česká republika, a bez problémů se s těmi cenami energií vypořádávají a mají je mnohem levnější, než jsou ceny elektřiny a plynu v České republice. No, protože tam vládnou kompetentní vlády, je to úplně jednoduché.

Takže se pojďme podívat trošku zdálky, respektive trošku komplexněji na to, co nám zdražuje energie, co likviduje konkurenceschopnost českých firem. Co snižuje životní úroveň českých občanů? Důchodců, rodin, invalidů, živnostníků i všech zaměstnanců? Co je tím základním důvodem, proč zdražuje všechno? Mimo to, že tady máme i ve srovnání s okolními evropskými zeměmi nekompetentní vládu, což je samozřejmě jeden z těch zásadních důvodů?

No, tím dalším důvodem je otrocké přejímání unijních norem a směrnic. Jedním slovem té bruselské šílené ideologie. Samozřejmě, že hovořím například a především o tom Green Dealu či systému emisních povolenek EU. Plnou odpovědnost za tento stav nese současná Fialova, ale také předešlá Babišova vláda, které slepě kývou a kývaly na to, co nám přikazují z Bruselu. Mám na mysli právě Green Deal, který odsouhlasil Andrej Babiš a nyní ve stejné politice pokračuje i Fialova vláda.

To nejhorší ale není, že tahle unijní pomatenost logicky ničí hospodářství, ale protože se nelíbí lidem, tak Brusel a jeho nohsledové z Fialovy vlády reagují cenzurou a totalitními praktikami. Totalitní manýry, bezduché lokajství k Bruselu a bezhlavé diktování nesmyslů, které se příčí zdravému rozumu i veškerým ekonomickým zákonům, to je jeden z hlavních důvodů, proč máme drahé energie, proč máme inflaci, proč máme pokles reálných příjmů. Vedení Evropské unie, ve kterém už roky sedí i eurokomisařka Jourová z hnutí ANO, pod tlakem USA rozhodne: Odstřihneme se od levné ropy a plynu. Brusel rozhodne: Odstřihneme se od levných vlastních zdrojů energií, jako je uhlí a jádro. Brusel řekne: Zdražíme elektrickou energii tím, že omezíme výrobní zdroje, zdražíme soláry a větrníky, provoz energické sítě a současně lidem zakážeme spalovací motory a nadiktujeme jim jezdit auty na tu elektřinu, které bude v praxi pro občany méně a bude jen a jen dražší.

Proč o tom říkám? Tohle prostě může vymyslet opravdu jen duševně nepříčetný nebo uplacený člověk. Jde to proti zájmům běžných občanů a běžných firem v Evropě i v České republice. Fialova vláda potvrzuje fakt, že Poturčenec horší Turka. A tak o své vůli elektřinu svými činy nebo naopak nekonáním úmyslně zdražuje ještě víc než ostatní Evropané. Tady bych zdůraznil, že podle statistik Evropského statistického úřadu Eurostat jsou během Fialovy vlády za uplynulé období ceny energií, elektřiny i plynu v České republice nad průměrem Evropské unie, zatímco ve všech okolních státech kolem České republiky ve střední Evropě jsou ceny energií pod průměrem Evropské unie. Dokonce Maďaři mají nejlevnější plyn v Evropské unii vůbec, mají čtvrtinovou cenu plynu než má Česká republika. Takže taková je situace v okolních zemích. Už jsem mluvil o Německu, o Polsku, o Slovensku a teď jsem dodal i konkrétní případ Maďarska. Samozřejmě elektrická energie v Maďarsku je taky pod průměrem EU.

To znamená, Česká republika má skutečně nejhorší ceny energií vůbec ve střední Evropě, a jedny z nejhorších vůbec v Evropě a samozřejmě tady je zcela flagrantně vidět ta nekompetentnost a nečinnost Fialovy vládní pětikoalice. Výmluvy na konsolidaci rozpočtu jsou opravdu úsměvné. Tím, že zničíte ekonomiku, podkopete konkurenceschopnost českých firem, tím naopak příjmy státního rozpočtu snížíte. A pokud firmy začnou padat a s nimi se začne zvedat počet lidí v bídě, tím na straně jedné snížíte státu příjmy a na straně druhé zvýšíte výdaje na sociální a další služby. To přece nemůžete myslet vážně! Když máte málo jídla, tak si přece neuseknete ruku s nadějí, že pak méně sníte, naopak tím si snížíte jen schopnost, jak na to jídlo vydělat. Ale faktem je, že vy si nejen s chutí useknete ruku, ale střelíte se i do noh a zakážete dovoz levného ruského plynu a ropy, aby všechny vstupy pro českou ekonomiku byly ještě dražší.

A tady bych pro aktivisty z řad provládních politiků, vládních politiků a provládních novinářů jenom dodal, že okolní demokratické státy ve střední Evropě čile s Ruskem obchodují, a to i teď v současné době. Ptám se, kdo z vás je Putinův agent? Protože výsledkem bruselské a vaší sankční politiky je fakt, že Rusko má rekordní zisky a růst, ale Česká republika zažívá reálnou ekonomickou krizi, rekordní inflaci a rekordní pokles reálných příjmů většiny obyvatel. Mimochodem, co se týče poklesu reálných příjmů, je opět Česká republika nejhorší v Evropské unii. To je opravdu katastrofální situace a týká se to i poklesu maloobchodních tržeb. Protože logicky kvůli drahotě a kvůli tomu, že klesají reálné příjmy občanů, tak lidé méně utrácí a navíc využívají logicky a pochopitelně alternativu, například nákupu potravin v Polsku, případně v Německu, kde jsou potraviny levnější a často mají i vyšší kvalitu.

Takže skutečně Fialova vláda nás tím diletantským způsobem dostala Českou republiku a ekonomiky České republiky do nevídané spirály. A skutečně řešením je v podstatě jenom buď velice razantní výměna ministrů ve Fialově vládě, ale bohužel pod vedením neschopného premiéra Fialy je ideálním řešením předčasné volby a nová vláda, která by nahradila tu vaši, pakliže by tak demokraticky rozdali občané nové politické karty.

Takže Česká republika má v uplynulém období za Fialovy vlády nejdražší ceny energií v našeho regionu. To jsou v praxi viditelné a doložitelné výsledky vaší hloupé vládní ideologie, kterou reprezentuje zcela nekompetentní, bezradný a až tragicky směšný premiér Fiala, arogantní paní Pekarová Adamová, zcela asociální lidovec Jurečka, organizovaným zločinem sužované hnutí STAN Víta Rakušana a Ivan Bartoš z Pirátů, kteří se tváří, že se jich to netýká, přestože jsou plnou součástí pětikoalice a pro všechno v tichosti zvedají ruce.

Hnutí SPD vyzývá neschopnou a nečinnou Fialu vládu, aby tomuto masivnímu zdražení energií pro české občany a firmy, které povede i k růstu inflace, zabránila například využitím zákona o cenách. Je potřeba i prověřit, zda Energický regulační úřad plní své zákonné zadání, kterým je ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů před přirozeným monopolem velkých energetických firem. Zásadním řešením je ale obnova suverenity České republiky v otázkách energetické cenotvorby, soběstačnosti a bezpečnosti, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU, tak zvaný evropský systém pro obchodování s emisemi. A zahrnuje to také odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdraží a zdražuje.

Samozřejmě je v této souvislosti potřeba otevřít otázku referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie, jelikož co mají běžní občané z členství v Evropské unii, když kvůli příkazům z Evropské unie nemají peníze ani na základní životní potřeby? A v neposlední řadě vyzýváme vládu k obnově suverenity. Hlavně ve vašich vlastních hlavách. Dovolte zdravému rozumu odpoutat se od ideologické zaslepenosti. Tahle země, naše země, naše republika nepotřebuje být napravo ani nalevo, s tím nebo oním, proti tomu nebo onomu. Tahle země musí být pouze s vlastními občany, s vlastními národy a vlastním hospodářstvím. Nad každou směrnicí z Bruselu se zamyslete a změřte ji pohledem českého občana, české firmy a naší země. Je nám ku prospěchu? Ano, či ne? Pokud ne, řekněte ne. Výmluva, že to Brusel nedovolí, neplatí.

Vidíme, že země jako Polsko a Maďarsko to umí. Pokud jde o dovoz levných energií od kohokoliv, vidíme, že to umí většina zemí planety, včetně členů Evropské unie a NATO. Nechovejte se, vládo, jako lokajové, jako Poturčenci horší Turka. Bez urážky k Turkům, kteří dnes bez ohledu na NATO či Brusel spolupracují ad hoc vždy s tím, kdo jim přinese největší prospěch.

Nedělám si iluze. Pro Fialou pětikoalici není český občan a české firmy na prvním místě, vy máte na prvním místě vlastní prospěch a zahraniční zájmy. Je mi jasné, že vládní většina tady ve sněmovně dnes opět neschválí program této mimořádné schůze, aby vaše vláda nemusela s opozicí diskutovat a přinášet argumenty. Pětikoalici totiž zdražení energií pro naše občany a firmy nijak zvlášť nezajímá.

Proto k němu od ledna u nás v České republice dojde. Takový přístup vlády vůči vlastním občanům je otřesný, šokující, ale dnes v České republice je to bohužel smutná realita. Vaší vládě podle posledních průzkumů plně věří již pouze 3 % občanů. Už vám tedy nevěří ani značná část původních vašich vlastních voličů. Měli byste ihned podat demisi. Tato schůze je v podstatě i symbolická, potvrdí vůli Fialovy vlády zničit české firmy, české domácnosti, potvrdí vůli poslat celou českou ekonomiku i s jejími obyvateli do ekonomické a sociální krize.

A teď pár slov ke kolegům z opozice. Schůzi svolalo hnutí ANO, přičemž opět záměrně ignorovalo poslance z hnutí SPD, kteří tuto schůzi také chtěli iniciovat. SPD bohužel takovou schůzi sama prosadit nemůže, protože nám k tomu nestačí počet vlastních poslanců. Je nás jen 20 a na svolání mimořádné schůze je potřeba 40 poslanců. Je svým způsobem smutné, že Andrej Babiš nechce v opozici táhnout za jeden provaz a politikaří. Přitom se ho opakovaně vyzýval ke spolupráci, abychom společně mohli vyvinout co největší tlak na ukončení Fialovy vlády. Nemám ego, pro mě je na prvním místě zájem našich občanů. A tomu, aby měli naši občané více peněz, bezpečí a spravedlnosti, rád obětuji svoje osobní ambice, přestože je Andrej Babiš a hnutí ANO konkurentem SPD.

My se vzhledem k našemu počtu poslanců bez spolupráce neobejdeme. Tak je nastavený zákon o jednacím řádu Sněmovny. A jsme jako SPD ochotni spolupracovat s druhou opoziční stranou. Hnutí ANO spolupráci nepotřebuje, a tak nespolupracuje ani s těmi, kteří jsou z pohledu občanů s hnutím ANO na stejné lodi. I to je symbolické.

Je velmi pokrytecké kritizovat Fialovu vládu za to, že válcuje opozici, že nenaslouchá, nespolupracuje, když hnutí ANO tam, kde může, dělá bohužel to samé. A opozici jako celek to ve výsledku proti vládní koalici oslabuje.

Vážené kolegyně a kolegové z hnutí ANO, zamyslete se nad tím. Vím, že byly momenty v čase, když jste nás potřebovali, tak jsme se na dobrých věcech pro občany vždy poměrně rychle dohodli. Prosím, pamatujte si a věřte, že strategie využít, vyždímat a zahodit politického partnera není dobrý základ pro jakoukoliv politiku s kýmkoli. Dáváte tím jenom signál občanům, že když přijde na lámání chleba, tak půjdete s tím, kdo dá víc - bez ohledu na minulost, bez ohledu na to, zda váš účelový spojenec má stejné priority, bez ohledu, zda a jak donedávna tuhle zemi a občany ničil.

Tím, že na kritice vlády nespolupracujete s jedinou druhou opoziční stranou, si děláte zadní vrátka pro budoucí koalici s ODS. Ostatně není to tajemstvím. To je vaše volba, ale bude dobré, když to občané budou vědět předem. A já si myslím, že teď musí být naším společným cílem, protože jsme tady jenom dvě opoziční strany, abychom ukončili co nejdříve škodlivou Fialovu vládní pětikoalici, která ničí Českou republiku, ničí naši ekonomiku a ničí peněženky našich občanů a firem. A to je teď pro SPD priorita a já prostě nechci politikařit, protože prioritou musí být pro nás zájem občanů.

Proto, přestože máme v mnohých pohledech třeba na fungování Evropské unie, máme jiné pohledy s Andrejem Babišem, hnutí ANO a SPD mají jiné pohledy, vy jste prounijní strana, my jsme euroskeptická strana a tak dále - vy jste tady hlasovali pro přítomnost zahraničních základen, zahraničních vojáků v České republice, my jsme byli jediní proti - takže programové rozdíly tady jsou zásadní v některých věcech, ale shodujeme se na jedné věci - že chceme, aby občané měli více peněz, aby české firmy fungovaly, aby byla Česká republika bezpečnou, prosperující zemí. A to Fialova vláda teď právě nedělá, rozbíjí Českou republiku, a proto si myslím, že bychom měli táhnout za jeden provaz. A zbytečně to oslabuje i tento způsob vaší politiky, právě ten tah na branku, abychom co nejrychleji ukončili Fialovu vládní pětikoalici.

Fialova pětikoalice vším, co dělá kontinuálně, od prvopočátku zdražuje a komplikuje život lidem, firmám, celé zemi. Dělá to pod různými záminkami, které si sama vymýšlí, a proti vůli většiny občanů. Vláda likviduje ekonomiku naší země pro ideologie z Bruselu a pro vlastní prospěch. Opět - navzdory přání většiny občanů naší země. Proto chci požádat Fialovu vládní koalici a vládní poslance, kteří tady mají většinu, aby schválila pořad této schůze a aby umožnila diskutovat návrhy řešení ze strany opozice, protože vy sami návrhy nemáte.

Jediné, co na základě vaší činnosti tady vidíme, je, že Česká republika má nejdražší ceny energií v rámci našeho regionu, Česká republika má jednu z nejvyšších inflací v Evropské unii - samozřejmě vysoko nad průměrem Evropské unie, a to i dnes v této chvíli - vidíme tady obrovský pokles reálných mezd, obrovský pokles maloobchodních tržeb, vidíme tady prudký, strmý růst zadlužování - ostatně za vaší vlády už překonal dluh České republiky ty astronomické 3 biliony korun. Tu magickou hranici jste překonali a za vaší vlády to vypadá, že se zadluží Česká republika o rekordních 1,2 bilionu korun navíc, to je zcela reálný scénář, to všichni už vidíme. A vy prostě nemáte recept, nemáte řešení pro tuto zemi.

Takže vás chci znova - my vám nabízíme spolupráci ve prospěch občanů. Takže umožněte, umožněte schválit program této schůze, abychom mohli společně před veřejností prodiskutovat naše návrhy řešení a abychom se mohli shodnout na pozitivním směřování České republiky. Děkuji za pozornost.

