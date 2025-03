Okamura (SPD): Zákon je klasický bezcharakterní a nesystémový paskvil, typický pro vládní koalici

Vážené dámy a pánové,

návrh zákona vládních poslanců o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří je klasický bezcharakterní a nesystémový paskvil, typický pro vládní koalici. Zákon se zaměřuje na přibližně 100 tisíc zaměstnanců vykonávajících rizikovou práci ve třetí kategorii náročných profesí, konkrétně s vybranými rizikovými faktory, jako je vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem a celková fyzická zátěž. Fialova vláda tyto zaměstnance na konci loňského roku v souvislosti s předčasnými důchody obelhala a podvedla - a všichni si to pamatují. Tento váš dnešní návrh zákona neprošel standardním připomínkovým řízením, návrh samozřejmě nebyl konzultován ani s odbory, ani se zaměstnavateli, no a logicky, protože obě strany tripartity by vládu poslaly tam, kam slunce nesvítí.

Takže dnes tu máme na stole paskvil, který samozřejmě a nepochybně příští vláda i s naší pomocí, doufám, zruší. Máme tu tedy nadbytečný, špatný a k smrti odsouzený paskvil. Netuším, co si tím chce vláda či vládní koalice dokázat. Že umí ještě před svým ostudným koncem škodit? To přece víme. Celé čtyři roky nám tu vláda ukazuje, že umí prosadit jednu hloupost větší než druhou, že umí likvidovat české firmy, ožebračovat domácnosti, že umí porušit každý slib, co dala, a že umí bezprecedentně lhát nebo hloupě blekotat a vysílat pomatené fialové signály.

Dovolte mi shrnout námitky i těch, kterých se to bude týkat, tedy zaměstnanců a jejich odborů. Na základě vládou předkládaného návrhu u pracujících ve třetí kategorii náročných profesí by bylo nutné pro předčasný odchod do důchodu o pět let naspořit cca 810 000 korun. Při výši mzdy 60 000 a splnění podmínky odpracování více než 11 směn v kalendářním měsíci by navrhovaný příspěvek činil měsíčně 2 400 korun, ročně 28 800 korun.

K výše uvedenému naspoření, řekl bych v uvozovkách "naspoření" cca 810 000 korun, by došlo za cca 28 let. Toto ovšem za předpokladu, že by tu nevládla tragická současná koalice, která dokázala veškeré úspory občanů snížit během pár let o 30 procent. Tak jako tak, jak si tedy mají na předdůchod naspořit například lidé po padesátce, když to na základě vládního návrhu nemůžou nikdy reálně stihnout?

Ano, vážené dámy a pánové, nejlepším argumentem proti vašemu návrhu jste vy sami. Pokud by se nešťastnou náhodou dostali k moci znovu stejní neumětelové jako vy, tak vám stačí pár chvil, abyste veškeré úspory zaměstnanců na důchod zlikvidovali.

Hnutí SPD navrhuje, aby měli i pracovníci v náročných profesích ve třetí kategorii nárok na dřívější odchod do nekráceného starobního důchodu.

A co se týče dalších částí tohoto vládního návrhu, také další navržené řešení pro zaměstnance pracující ve třetí kategorii náročných profesí považujeme za nedostatečné. V praxi totiž v drtivé většině případů k jejich zvýhodnění nedojde. Zaměstnavatelé budou povinni přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Příspěvek bude odstupňován podle počtu odpracovaných směn v rizikové práci za kalendářní měsíc - 3 až 10 směn 3 procenta z hrubé mzdy zaměstnance, 11 a více směn, 4 procenta z hrubé mzdy zaměstnance. Ale již nyní v rámci kolektivního vyjednávání je v mnoha firmách dohodnut navrhovaný příspěvek ve výši 4 procenta na produkty spoření ve stáří pro všechny zaměstnance jako důležitý benefit.

Navrhované řešení tak nepřinese žádnou výhodu, naopak omezuje kolektivní vyjednávání v oblasti benefitů. Navíc navržené řešení je administrativně velmi náročné. Současně chybí jakákoliv provazba na zákoník práce, což v praxi zejména v oblasti pracovní doby přinese praktické problémy.

Pokud se týká porovnání zvýhodnění situace zaměstnanců ve čtvrté kategorii a navrhovaného řešení pro třetí kategorii náročných profesí, pak zaměstnanci ve čtvrté kategorii mohou odejít do takzvaného předčasného důchodu při splnění podmínek odpracování 4 400 směn o pět let dříve. To SPD samozřejmě podporuje. V praxi tedy tuto podmínku mohou splnit v horizontu cca 10 let.

Na základě výše uvedených argumentů hnutí SPD tento zákon nebude podporovat a po volbách, po výměně Fialovy vlády, předložíme náš návrh pro náročné profese a jejich odchod do nekráceného dřívějšího starobního důchodu. A vaší vládě doporučuji jediné - už nevymýšlejte žádné hlouposti a nesmysly, které ničí naše občany a firmy. Moc vás prosíme, nic už nedělejte. Co váš krok, to naše zkáza.

A samozřejmě za hnutí SPD říkám, že vy to tady chcete tlačit podle § 90, ale to my rozhodně nepřipustíme a bude na to veto.

Děkuju.