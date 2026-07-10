Olšáková (STAN): Neničme obce, neničme úředníky, neničme památky

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, my za chviličku budeme hlasovat ve třetím čtení novelu stavebního zákona. Novelu, která zásadním způsobem změní fungování stavebního práva v České republice na mnoho dalších let. Rozhodujeme o tom, jak bude stát rozhodovat o výstavbě, jak budou fungovat stavební úřady, jaké budou pravomoci obcí jaké povinnosti budou mít stavebníci, občané, sousedé a jaké náklady tato reforma přinese veřejným rozpočtům. Právě proto bych očekávala, že takto významná změna bude připravena způsobem, který odpovídá standardům legislativního procesu, že bude doprovázena otevřenou odbornou diskusí, řádným transparentním mezirezortním připomínkovým řízením, důvodovou zprávou obsahující ekonomické dopady, personální analýzy i variantní řešení, že poslanci budou mít všechny podklady k dispozici dříve, než budou rozhodovat.
Na jedné straně se tady odvoláváte na to, že jde o poslaneckou iniciativu, a proto údajně není třeba zpracovávat všechny podklady, které by byly povinné u vládního návrhu. Na straně druhé Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje roadshow, vysílá své zaměstnance na odborné semináře, vysvětluje jednotlivá ustanovení, sbírá podněty a samo návrh obhajuje jako jednu z klíčových reforem. To přece nejde dělat současně. My si musíme vybrat.
Buď skutečně jde o poslanecký návrh, pak bych očekávala, že ministerstvo nebude vynakládat veřejné prostředky ani kapacity svých zaměstnanců na jeho propagaci, anebo je tento návrh ve skutečnosti návrhem vlády a příslušné ministerstvo jej převzalo za svůj.
A pokud tomu tak je, pak si na něj musí vztahovat stejné požadavky na transparentnost, odůvodnění a doložení dopadů, jako na jakoukoliv jinou vládní legislativu. Nelze si vybírat pouze podle toho, co je zrovna pohodlné.
A právě tato dvojkolejnost provází celé projednávání této novely. Důsledky dnes vidíme všichni. Neustále se dozvídáme nové informace postupně, po částech, často až na základě jednotlivých dotazů nebo interpelací. To přece není způsob, jakým má vznikat jeden z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období.
Za velmi symbolické považuji i to, jakým způsobem byl nakonec zveřejněn samotný komplexní pozměňovací návrh, který čítal více než 1 070 stran, který byl nakonec do systému nahrán. Ale to nebyl žádný nadstandard, jak jsme si tady vyslechli. To je naprostý základ legislativní práce.
Stejně zarážející byla i zkušenost s žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy ani Kancelář Poslanecké sněmovny nebyla schopna komplexní pozměňovací návrh v požadované době poskytnout.
Ani tím však problémy nekončí. Stačí připomenout poslední jednání hospodářského výboru. Klíčová stanoviska jednotlivých rezortů k pozměňovacím návrhům poslanci jednoduše nedostali, přestože existovala a předkladatel i Ministerstvo pro místní rozvoj z nich při jednání citovali. Já jsem si je musela vyžádat až prostřednictvím interpelace.
Skrze další interpelaci na paní ministryni Mrázovou jsem žádala i o sdělení nákladů, stejně jako o zodpovězení otázek k personálním změnám, což byly dotazy, které bych nemusela mít, kdyby byly řádně připravené podklady.
My tady několik měsíců sledujeme ale něco úplně jiného. Jedno prohlášení následovalo další. Jednou jsme slyšeli, že reforma všechno zrychlí, podruhé zlevní, potřetí že bude personálně jednodušší. Počtvrté že bude stát téměř stejné peníze jako dnes. Bohužel tato tvrzení nejsou podložena fakty, konkrétními čísly, analýzami ani výpočty. Parlament ale nerozhoduje pouze o tom, zda se mu určitá myšlenka líbí. Parlament rozhoduje o veřejných financích a pokud rozhodujeme o jedné z největších reorganizací stavební správy za poslední desetiletí, pak máme právo vědět, kolik bude stát, jaké přinese úspory, jaká s sebou ponese rizika a z jakých podkladů vláda při svých závěrech vychází.
A já jsem se proto rozhodla interpelovat paní ministryni financí, paní Alenu Schillerovou a jednoduše jsem se zeptala, jaké budou náklady reformy, jaké budou její přínosy, jaké ekonomické podklady má Ministerstvo financí k dispozici a z čeho při svém hodnocení vychází. Přečtu vám část odpovědi paní ministryně, která byla korektní, výmluvná a téměř bezobsažná. Cituji:
„K jednotlivým dotazům týkajícím se finančních dopadů reformy je třeba uvést, že jejich konečná výše bude záviset na výsledné podobě schválené právní úpravy, způsobu implementace jednotlivých opatření a souvisejících rozhodnutích přijímaných v rámci rozpočtového procesu. Legislativní proces dosud nebyl ukončen a některé parametry návrhu mohou být ještě předmětem změn.“
Legislativní proces opravdu nebyl ukončen, nicméně o několik řádků níže jsem se v odpovědi dočetla prakticky stejnou informaci znovu. Cituji:
„Ekonomické a rozpočtové dopady navrhované reformy jsou v rámci přípravy návrhu průběžně posuzovány, jejich konkrétní výše však bude záviset na konečné podobě schválené právní úpravy a následném způsobu její realizace.“
Přiznám se, že mě zaujalo, že se vlastně v podstatě ta část opakuje a dvakrát jsem se dozvěděla, že konečné náklady zatím nelze sdělit. Jenže to nebyla otázka, kterou jsem pokládala. Já jsem se ptala, kolik bude reforma stát po skončení legislativního procesu. Ptala jsem se také, z jakých ekonomických podkladů vláda vychází dnes, když tuto reformu předkládá a když mezi předkladateli sněmovního tisku je i paní ministryně financí. Kdyby se jednalo o běžný vládní návrh zákona, Ministerstvo financí by dnes mělo k dispozici hodnocení dopadů, součástí toho procesu by byly jednotlivé varianty řešení. To znamená varianta nulová, když se nestane nic, pokud úpravu nepřijmeme, varianta preferovaná a případně další posuzované varianty. Každá z nich by obsahovala odhad nákladů, přínosů, personálních dopadů, dopadů na státní rozpočet, na územní samosprávy a také na podnikatelské prostředí.
Odpověď paní ministryně financí proto nepovažuji za problém sama (sám?) o sobě. Problém je něco jiného. Že poslanecká sněmovna se dnes chystá rozhodovat, aniž by měla k dispozici dokumenty, které by při standardním legislativním procesu již dávno existovaly a byly součástí projednávaného materiálu.
O to větší překvapení se tady uskutečnilo minulý týden 2. 7. při mé ústní interpelaci na paní ministryni Mrázovou. Paní ministryně tady uvedla, že máme 35 tisíc úředníků, novému systému bude stačit polovina, že jednorázové náklady na transformaci dosáhnou asi 3,5 miliardy korun, provozní náklady budou činit 7,1 miliardy korun a očekávané přínosy byly vyčísleny na 7,6 miliardy korun. Přiznám se, že jsem tuto informaci uvítala a říkala jsem si, že konečně budeme mít možnost seznámit se s ekonomickými podklady, na jejichž základě tato čísla vznikla. Jenže žádné tyto podklady jsme neobdrželi. A pokud někdo dokáže vyčíslit přínosy reformy nad (na?) 7,6 miliardy korun, pak přece musela existovat ekonomická analýza, která k tomuto číslu dospěla. Musela existovat metodika výpočtu, vstupní předpoklady, modelové scénáře, analýzy i způsob, jakým byly jednotlivé přínosy oceněny.
Stejně tak opakovaně zaznívalo, že významným přínosem reformy bude také pozitivní dopad na českou ekonomiku, a to dokonce zvýšením hrubého domácího produktu. Pokud někdo tvrdí, že reforma zvýší HDP, pak musí být zřejmé, jaká metodika byla použita, jaké investice byly do výpočtu zahrnuty a jaký časový horizont byl uvažován.
Já bych se po otázkách legislativního procesu a financování zastavila u další oblasti, kterou už zmiňoval i můj předřečník. A to je oblast, jak bude vlastně celý ten systém fungovat. Jsou to lidé. Každý zákon je nakonec dobrý jen tak, jak dobře jej dokážou vykonávat lidé, kteří podle něj každý den pracují. Proto mě velmi mrzí, že právě personální dopady celé reorganizace zůstávají jednou z nejméně vysvětlených částí této reformy. Přitom nejde jen o okrajovou otázku. Naopak, domnívám se, že právě zde může být celý projekt buď úspěšný, anebo také extrémně neúspěšný.
Ptala jsem se paní ministryně Mrázové, zda existuje právní analýza, která potvrzuje správnost navrženého způsobu přechodu zaměstnanců, protože na tento problém upozorňuje Odborový svaz státních orgánů a organizací. Organizace, která dlouhodobě zastupuje zaměstnance veřejné správy a která na rizika u této reorganizace upozorňuje již řadu měsíců.
Upozorňují, že navržený způsob přechodu zaměstnanců podle § 338 až 345a zákoníku práce je určen pro zcela jinou situaci. Odborový svaz připomíná, že podle zákoníku práce přecházejí na nového zaměstnavatele také práva a povinnosti z kolektivních smluv. To znamená, že stát nebude přebírat pouze zaměstnance, ale bude přebírat i jejich nároky.
Při interpelaci bylo potvrzeno, že MMR nemá analýzu, ale řídí se doporučením Ministerstva práce a sociálních věcí. Já se domnívám, že při přijímání této reorganizace bychom měli být mimořádně opatrní. Odborový svaz totiž upozorňuje ještě na jednu věc. Pokud bude navržený postup přijat v této podobě, lze podle jeho názoru důvodně očekávat stovky až tisíce pracovněprávních sporů, a to nejen kvůli rozdílným kolektivním smlouvám, ale také kvůli pracovním podmínkám, benefitům a dalším nárokům zaměstnanců. Současně upozorňuje na to, že stát si touto právní úpravou ukládá povinnosti, které nemusí být schopen splnit.
Stejně závažně vnímám i další informaci, nejen podle odborového svazu, který dnes deklaruje, že vlastně ochotno je přejít pouze 30 % dotčených zaměstnanců. Odbory současně uvádějí, že navržený způsob přechodu jejich motivaci rozhodně nezvýší. A to už není jen personální otázka. To je otázka fungování celé reformy, protože žádný úřad nebude fungovat bez lidí. Mnoho starostů mi otevřeně říká, že své zkušené úředníky ze stavebních odborů, ale i dotčených orgánů nechtějí ztratit. Pokud oni nebudou ochotni přejít do státní správy, nabídnou jim jiné pracovní uplatnění v rámci obecního úřadu. A stejně tak většina obcí dnes počítá s tím, že prostory po stavebních úřadech využije pro vlastní potřebu.
Předpoklad, že stát automaticky převezme zaměstnance, prostory i fungující zázemí, proto považuji za velmi, ale velmi, optimistický.
Dovolím si říci ještě jednu věc, která podle mého názoru v této debatě občas zaniká. Obce nejsou proti změnám, nejsou proti digitalizaci. Obce nejsou proti tomu, aby se stavební řízení zrychlilo. Naopak, jestli někdo každý den naráží na složitost stavebního řízení, jsou to právě starostové. Jsou to oni, kdo řeší rozvoj bydlení, průmyslových zón, škol, školek, vodovodů anebo kanalizací. Jsou to starostové, kdo velmi dobře vědí, jaké problémy dnešní systém má.
Obce především chtějí vědět, jak bude nový systém fungovat, kdo a kde bude rozhodovat, kdo za rozhodnutí ponese odpovědnost, jak bude fungovat spolupráce mezi státem a samosprávou. Především – to je nejdůležitější – jak budou řešeny situace, které dnes návrh vůbec neřeší. Právě z praxe komunální političky totiž vím, že zákon neprověřují při hlasování v Poslanecké sněmovně, ale prověřují jej až úředníci na úřadě, v praxi.
Dalším problémem je skutečnost, že reforma předpokládá fungující digitalizaci, která však dosud není dokončena. Nejsou dořešeny otázky kybernetické bezpečnosti, migrace dat ani převodu rozsáhlých archivů. Přechod na nový systém proto představuje významné provozní riziko.
Závažné jsou také dopady na samosprávy. Obce budou mít kratší lhůty pro vydávání stanovisek, vyšší administrativní zátěž. Současně se oslabuje význam územního plánování, protože v některých případech bude možné rozhodnutím úředníka prolomit podmínky stanovené územním plánem. To představuje zásah do práv obcí rozhodovat o svém územním rozvoji.
Tady bych ještě připomněla, co říkají tajemníci obecních a městských úřadů. Ti potvrzují, že dnešní stavební úřady navzdory problémům fungují. Nedodržení zákonných lhůt je ojedinělé a většinou není způsobeno prací úředníků, ale nedostatky legislativy a neúplnou digitalizací. Proto také doporučují zachovat prvoinstanční stavební řízení na úrovni obcí s rozšířenou působností a případné změny provádět postupně, nikoliv formou rozsáhlé organizační revoluce.
Dnešní problémy stavebního řízení nespočívají jen ve stavebních úřednících a stavebních úřadech. Jsou způsobeny neúplnou dokumentací, zdlouhavými stanovisky dotčených orgánů, nedokončenou digitalizací i nedostatkem odborných kapacit. Obce potřebují funkční pravidla. Potřebují vědět, že budou mít k dispozici kvalitní digitální podklady, že správci sítí budou schopni vydávat svá stanoviska včas, že nebude docházet ke kolizím s technickou infrastrukturou jen proto, že některé části území stále nejsou dostatečně zmapovány. Právě proto jsem přesvědčena, že bychom neměli podceňovat ani připomínky obcí k digitálně technickým mapám nebo k navržené fikci souhlasu.
Dovolte mi prosím vyjádřit se ještě k pozměňovacím návrhům, které jsem podala. Bude to opravdu velmi krátké. Pod sněmovním dokumentem 1163 je nahrán pozměňovací návrh, který odstraňuje bezbřehou legalizaci černých staveb. Navrhované ustanovení umožňuje dodatečně legalizovat stavbu postavenou v rozporu se zákonem jen proto, že její odstranění by bylo pro stavebníka nepřiměřeně nákladné. To považuji za nepřijatelné. Znamenalo by to, že ten, kdo vědomě porušil zákon, může být nakonec ve výhodnějším postavení než ten, kdo pravidla dodržel. To je v přímém rozporu s principy právního státu. Proto navrhuji toto ustanovení vypustit.
Další pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem číslo 1343 se týká § 255 stavebního zákona. Na první pohled se jedná o vypuštění pouze jedné věty, ve skutečnosti však o důležitou otázku vymahatelnosti stavebního práva. Navrhuji zachovat ustanovení, podle kterého platí, že pokud stavebník nepodá do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby žádost o její dodatečné povolení, nelze ji již dodatečně povolit.
Další dva pozměňovací návrhy jsou připravovány se Sdružením místních samospráv z podnětu obcí. Je to sněmovní dokument 1206 a 1207. Oba vycházejí, jak už jsem řekla, z praktických zkušeností obcí a správců sítí. Digitalizace technických map je dnes zhruba v polovině. Řada obcí stále nemá kompletně zmapovanou infrastrukturu. Pokud my nyní zavedeme současně zkrácené lhůty i fikci souhlasu, hrozí, že budou potvrzovány existující kolize jen proto, že se v krátké lhůtě nepodaří ověřit skutečný stav. To není zrychlení stavebního řízení, ale vytváření budoucích problémů. Proto navrhuji dvě variantní řešení. Stačí přijmout jedno z nich. Buď odložit účinnost fikce do doby, než bude digitalizace dokončena, anebo ponechat fikci, ale prodloužit lhůtu pro vyjádření na 60 dnů.
Co mě překvapilo – musím to tady zmínit – kdy teprve na základě mé interpelace jsme obdrželi stanoviska, jsem zjistila, že oba pozměňovací návrhy podpořily Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství se souhlasným stanoviskem, zatímco v podkladech předložených hospodářskému výboru byla uvedena dvě nesouhlasná stanoviska předkladatele. Jeden z návrhů přitom měl dokonce od Ministerstva pro místní rozvoj stanovisko neutrální.
Já vás proto žádám o podporu tady těchto pozměňovacích návrhů, respektive jednoho. Vhodnější je pozměňovací návrh 1207, který pouze odkládá účinnost fikce do doby, kdy bude digitalizace skutečně dokončena. Teprve pak bude možné systém zrychlit, aniž bychom vytvářeli nová rizika. Podle hlasovací procedury se jedná o podporu U10, U11 a nehlasování ve prospěch P1.33.
Pátý pozměňovací návrh – ten je poslední – se týkal možnosti obcí stanovit místní koeficient daně z nemovitosti obecně závaznou vyhláškou místo opatření obecné povahy. Současná úprava zbytečně zatěžuje administrativou, přestože Ústavní soud již potvrdil, že takto složitý postup není nezbytný. Můj návrh pouze odstraňuje zbytečnou byrokracii a vrací obcím jednodušší a právně jistější nástroj. Můj návrh proto vrací možnost stanovovat koeficient pro konkrétní nemovitosti zpět obecně závaznou vyhláškou. Tady se přiznávám, že je to přílepek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes nás čeká hlasování o poslaneckém návrhu novely stavebního zákona, který podle mého názoru nepřináší jen chaos, nejistotu a možnou destrukci stavebního řízení v České republice. Zároveň pokřivuje samotný legislativní proces, oslabuje možnost poslanců rozhodovat se na základě úplných informací a nahrazuje odbornou diskusi selektivně poskytovanými podklady.
Na závěr bych chtěla říct ještě jednu věc. Změny v organizaci stavební úpravy, v síti stavebních úřadů nebo v nastavení kompetencí státu a obcí lze v budoucnu změnit. Pokud se ukáže, že tento zvolený model není funkční, bude možné jej změnit, reformovat nebo přizpůsobit s ohledem na postupující digitalizaci.
Jsou však oblasti, kde druhou šanci mít nebudeme. Zásahy do chráněné přírody, krajiny, kulturních hodnot nebo památkové ochrany mohou být nevratné. Jakmile jednou dovolíme změny, které poškodí to, co jsme se jako společnost rozhodli chránit, nebude možné je jednoduše vzít zpět. Právě proto považuji za nezbytné postupovat s maximální odpovědností a nepřijímat změny, u nichž přetrvávají tak závažné pochybnosti.
Z těchto důvodů nepodpořím ani komplexní pozměňovací návrh ani předloženou novelu stavebního zákona. Děkuji za pozornost.
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