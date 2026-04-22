Olšáková (STAN): Tohle je dohánění problémů na poslední chvíli

Vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové,
já bych si dnes dovolila navrhnout zařadit na program (bod) Aktuální situace v oblasti digitalizace stavebního řízení a zajištění provozu informačních systémů využívaných stavebními úřady. Protože se domnívám, že jde o problém, kterému je potřeba se věnovat.
Podle dostupných informací Ministerstvo pro místní rozvoj dosud nezajistilo pokračování smluvní podpory pro systémy, které vznikly v rámci předchozí fáze digitalizace a které dnes reálně využívají desítky stavebních úřadů. Konkrétně jde o portál stavební správy a informační systém stavebního řízení. Z informací, které zazněly v médiích, vyplývá, že došlo k ukončení jedné ze smluv, konkrétně se společností Servodata, a další smlouvy, například se společností Actum X, mají končit v nejbližší době. To znamená jediné: v případě technického výpadku není zřejmé, kdo tyto systémy opraví, kdo je bude dále spravovat a kdo je třeba například znovu zprovozní.
Toto nelze považovat za drobný provozní problém. Toto je situace, kdy stát nemá pod kontrolou nástroje, skrze které vykonává veřejnou správu.
A nyní k samotné věci. Stavební úřady se v rámci digitalizace dnes nachází v přechodném období. Nové systémy mají fungovat až po dokončení legislativního procesu, ale ty stávající nejsou stabilně zajištěné. Navíc je zásadní otázkou, zda je tento postup vhodně zvolený, zda není tento postup příliš ambiciózní a zda by neměl segment stabilizovat dokončenou digitalizaci, která je jedním z původců problému. Opravdu je potřeba momentálně se věnovat rozsáhlým legislativním změnám ve stavebním zákoně, které vlastně s digitalizací příliš nesouvisí?
Opravdu je nyní potřeba řešit soustavy stavebního úřadu, vytvářet nový centrální úřad, řešit přechody úředníků a také předkládat zároveň celou velkou reformu územního plánování? Nebylo by vhodnější napnout veškeré síly k digitalizaci stavebního řízení jako takového? Úředníci totiž dnes stojí před volbou pracovat prostřednictvím takzvaného bypassu, anebo využívat původní komerční systémy, například od soukromých dodavatelů, za které musí veřejná správa navíc platit nemalé prostředky.
Tato situace samozřejmě ztěžuje výkon státní správy a podle dostupných informací nedokončená digitalizace přináší nárůst administrativy o 30 až 50 procent, což má samozřejmě vliv na délku a na lhůty. A tak si musím klást další zásadní otázky. Kdo dnes nese odpovědnost za provoz těchto systémů? Kdo zajistí jejich opravu v případě výpadku? A jak je garantována kontinuita stavebního řízení, pokud tyto systémy selžou? A především je vůbec akceptovatelné, aby výkon státní správy stál na provizorních řešeních bez jasného právního i technického zajištění?
Fakta jsou v tomto případě poměrně jasná. Ministerstvo pro místní rozvoj dosud nevypsalo zakázku na správu digitálních systémů stavebního řízení, což bylo ostatně i potvrzeno tiskovou mluvčí ministerstva. V praxi to znamená, že v případě výpadku by tyto systémy neměl kdo zprovoznit. Rezort podle mě situaci řeší dodatečně. Připravuje dodatky ke smlouvám a doufá, že se tak přerušení podpory podaří zabránit. Tohle je dohánění problémů na poslední chvíli.
A dovolím si v této souvislosti ještě jednu poznámku. Veřejný prostor i komunikace ministerstva dnes dominují debatě o novele stavebního zákona, tedy o poslaneckém návrhu, sněmovním tisku 67, ne vládního, ale poslaneckého. Což samozřejmě může vytvářet dojem, že právě tato novela je hlavní téma stavebního práva. Ale ona novela kromě odstranění povinnosti využívat systémy digitalizace obsahuje nespočet zcela zásadních a mnohdy neprovázaných změn, které brání a jistě i do budoucna budou bránit k jejímu rychlému přijetí, což se ostatně ukazuje i na několika verzích vládních pozměňovacích návrhů, které mají například více než tisíc stran nebo tři sta změnových bodů, pokud chcete. Ale o digitalizaci, tedy o tom, co dnes reálně rozhoduje, o fungování úřadu, slyšíme minimálně.
Toto jsou podle mě závažné důvody, pro které jsem se rozhodla požádat o zařazení tohoto bodu na program dnešní schůze a konkrétně za projednávaný bod trestního zákoníku, anebo popřípadě za sněmovní tisk 120, pokud by byl schválen a zařazen tak, jak jej navrhoval můj kolega Papajanovský.
Děkuju za pozornost.
