Outrata (ANO): Výsledky auditu v bitcoinové kauze jsou alarmující

19.04.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauza.

Výsledky auditu v bitcoinové kauze jsou alarmující!

Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Evy Decroix neprovedlo předběžnou kontrolu daru a nemělo právní stanovisko ke smlouvě. Navíc chybovalo i při následném prodeji kryptoměny.

To vše znamená jediné: selhání řízení, kontroly i odpovědnosti. Trestní oznámení je logický krok.

Ale klíčová otázka zůstává: Jak je možné, že se tohle vůbec stalo?

Mgr. Pavel Outrata

  • ANO 2011
  • poslanec
Jinde na netu:

Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen Česnekový extrakt je pro srdce velmi prospěšnýČesnekový extrakt je pro srdce velmi prospěšný

