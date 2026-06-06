Britové straší Putinem. Před summitem NATO jde o miliardy

06.06.2026 15:01 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Britský premiér Keir Starmer tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin může do 4 let nařídit útok na NATO. Vrchní maršál britského letectva Richard Knighton bije na poplach. „Během mé 35leté kariéry je to nejnebezpečnější období, jaké jsem zažil,“ řekl BBC.

Britové straší Putinem. Před summitem NATO jde o miliardy
Foto: YouTube SkyNews
Popisek: Keir Starmer

„Podle našich zpravodajských služeb a dalších zemí NATO by Rusko mohlo zahájit útok na NATO již v roce 2030. Takže chápete naléhavost a důležitost, kterou této otázce v současné době přikládáme,“ nechal se slyšet Keir Starmer během návštěvy výrobce dronů v jihozápadní Anglii. Na slova britského premiéra upozornila agentura AFP. Vyjádření převzal např. server Euronews.

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V podstatě tak navázal na generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který naznačil, že Putin by mohl zkusit otestovat soudržnost států NATO do pěti let. Řekl to na konci roku 2025. Teď ve středu poslal Rutte vzkaz mladým Rusům. Naznačil, že je ruský prezident Vladimir Putin v zásadě posílá na Ukrajinu zemřít.

„Muži jako vy, kteří se zapojí do boje, nebudou vycvičeni. Vybavení, které vám poskytnou, je podřadné. Existuje velmi vysoká šance, že tam venku zemřete nebo budete zraněni,“ řekl.

Také z Německa pravidelně zaznívá, že by Putin mohl zaútočit na některý ze států NATO do pěti let.

Starmer slíbil, že od příštího roku zvýší výdaje na obranu na 2,5 % HDP a v příštím volebním období na 3 %. Starmer oznámil, že plán bude zveřejněn před summitem NATO v Turecku, který začíná 7. července. Ke zdržení plánu údajně došlo kvůli sporům ministerstva financí s dalšími resorty, především s ministerstvem obrany.

Vrchní maršál letectva Richard Knighton bije na poplach. „Během mé 35leté kariéry je to nejnebezpečnější období, jaké jsem zažil,“ řekl BBC.

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Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Rutte , Euronews , válka na Ukrajiněš , NATO Velká Británie , BBC. AfP

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Začal bych lékařským vyšetřením., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseriva , 06.06.2026 15:57:21
Britských politiků, jestli náhodou netrpí rusofobií. Pokud se diagnóza potvrdí, měli by podstoupit léčbu, aby jejich choroba nepoškozovala celou společnost.

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