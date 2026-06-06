Britové straší Putinem. Před summitem NATO jde o miliardy

„Podle našich zpravodajských služeb a dalších zemí NATO by Rusko mohlo zahájit útok na NATO již v roce 2030. Takže chápete naléhavost a důležitost, kterou této otázce v současné době přikládáme,“ nechal se slyšet Keir Starmer během návštěvy výrobce dronů v jihozápadní Anglii. Na slova britského premiéra upozornila agentura AFP. Vyjádření převzal např. server Euronews.
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„Muži jako vy, kteří se zapojí do boje, nebudou vycvičeni. Vybavení, které vám poskytnou, je podřadné. Existuje velmi vysoká šance, že tam venku zemřete nebo budete zraněni,“ řekl.
Také z Německa pravidelně zaznívá, že by Putin mohl zaútočit na některý ze států NATO do pěti let.
Starmer slíbil, že od příštího roku zvýší výdaje na obranu na 2,5 % HDP a v příštím volebním období na 3 %. Starmer oznámil, že plán bude zveřejněn před summitem NATO v Turecku, který začíná 7. července. Ke zdržení plánu údajně došlo kvůli sporům ministerstva financí s dalšími resorty, především s ministerstvem obrany.
Vrchní maršál letectva Richard Knighton bije na poplach. „Během mé 35leté kariéry je to nejnebezpečnější období, jaké jsem zažil,“ řekl BBC.
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