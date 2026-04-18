Papajanovský (STAN): Vyloučená lokalita ve Šluknově? To Babišovu koalici nezajímá

Vyloučená lokalita ve Šluknově? To Babišovu koalici nezajímá.
Už podruhé jsem navrhl ve sněmovně projednat projekt na transformaci sídliště ve Šluknově, který přinášel naději nejen Ústeckému kraji. Šlo o projekt pečlivě připravený ve spolupráci města, Ústeckého kraje a ministerstev. Šlo o projekt domluvený a podporovaný napříč politickým spektrem. A teď na něj stát odmítá dát finanční prostředky a do médií prosakují informace o tom, že zaplatit si to jako Ústecký kraj máme sami.
Bohužel – podruhé o Šluknově koalice odmítla vůbec diskutovat. A to včetně některých poslanců přímo z našeho kraje, viz hlasování. Já se ale nevzdávám, za Ústecký kraj budu ve sněmovně bojovat dál.
