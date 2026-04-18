Papajanovský (STAN): Vyloučená lokalita ve Šluknově? To Babišovu koalici nezajímá

19.04.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Šluknovsku.

Už podruhé jsem navrhl ve sněmovně projednat projekt na transformaci sídliště ve Šluknově, který přinášel naději nejen Ústeckému kraji. Šlo o projekt pečlivě připravený ve spolupráci města, Ústeckého kraje a ministerstev. Šlo o projekt domluvený a podporovaný napříč politickým spektrem. A teď na něj stát odmítá dát finanční prostředky a do médií prosakují  informace o tom, že zaplatit si to jako Ústecký kraj máme sami.

Bohužel – podruhé o Šluknově koalice odmítla vůbec diskutovat. A to včetně některých poslanců přímo z našeho kraje, viz hlasování. Já se ale nevzdávám, za Ústecký kraj budu ve sněmovně bojovat dál.

Mgr. Jan Papajanovský

  • STAN
  • poslanec
