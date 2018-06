Paroubek: G7 ve znamení rozporů

Společné komuniké z tohoto summitu ještě za účasti všech sedmi mocností, tedy vč. D. Trumpa, vyjadřovalo společnou snahu o reformu Světové obchodní organizace (WTO) tak, aby byla spravedlivější. Kromě toho je v tomto komuniké také zabudována teze o boji proti protekcionismu. Jakmile ovšem Donald Trump vytáhl paty z Kanady, kde se summit konal, odvolal svou podporu společného komuniké.

A zřejmě proto, aby překryl účinek svého podivného předčasného odjezdu na jednání s Kimem do Singapuru, obvinil kanadského premiéra Justina Trudeau za „falešná prohlášení“ na tiskové konferenci, jež se konala po Trumpově odjezdu. Díval jsem se na záběry ze zmíněné Trudeauovi tiskové konference a žádná hrůzná vyjádření, vždy uhlazeného a konsensuálně se chovajícího kanadského premiéra, jsem neslyšel.

Šesti ostatním zemím, které tvoří spolu s USA skupinu G7, se do obchodní války, kterou vyvolalo rozhodnutí amerického prezidenta na uvalení cel na dováženou ocel a hliník, nechce. Nicméně všichni si již uvědomují, že odvetná opatření ve formě cel na vyvážené americké zboží jsou nevyhnutelná.

Americký prezident se z hlediska, zejména západoevropských, ale i dalších přítomných lídrů západního světa, chová zcela neracionálně. Podle mého názoru ovšem racionalita jeho jednání spočívá v ohledu na blížící se americké volby do sněmovny reprezentantů (volí se kompletně celá) a třetiny senátu, které se uskuteční počátkem listopadu.

Ztráta vedení obou komor amerického kongresu by pro republikány představovala politické fiasko, které by se projevilo na mnoha úrovních. Nejen, že by se, de facto, zablokovala jakákoliv možnost radikálněji pojaté legislativní iniciativy republikánů, ale oslabilo by to velmi silně pozici amerického prezidenta. To by ve svých důsledcích snížilo šance na jeho znovuzvolení.

Zcela jistě by se objevil velmi rychle po volbách i silný protikandidát Trumpa i v rámci samotné republikánské strany, kterou by negativní výsledek po volbách uvrhl do hluboké krize. Jinak řečeno, Trump svou snahou vyhrotit rozpory s ostatními, de facto, spojeneckými státy Západu, pracuje pro americké publikum. Vytváří si obraz amerického vůdce, který chrání zájmy Američanů.

