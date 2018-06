Paroubek: Ukrajinská komedie plná omylů

Nemá smysl již ani psát o tom, že údajných útocích. Útok na otce a dceru Skripalovi, když otec byl britským agentem v rámci ruské zpravodajské služby a tedy nejspíš dvojitým agentem, vedl k vyostření vztahů s Ruskem. Dodnes nebyly předloženy zcela věrohodné důkazy o tom, že by Skripalovi byli přiotráveni nervovým plynem ruskými zpravodajskými službami. Přesto velká část západoevropských vlád a samozřejmě také vláda americká, vyhostily z ambasád Ruska ve svých zemích ruské diplomaty – údajné špiony. Prostě na Západě začala antiruská špionománie hodná vrcholných let studené války.

V úterý jsme se dozvěděli, že byl prý z iniciativy ruských zpravodajských služeb, zavražděn známý (nikdy předtím jsem jeho jméno neslyšel) ruský kritik prezidenta Putina působící na Ukrajině, novinář Babčenko. A samozřejmě okamžitě se skloňoval v souvislosti s údajnou vraždou v různých pádech Kreml a kremelská politika. Na včerejší tiskové konferenci ukrajinských zpravodajských služeb se však nečekaně a náhle antiputinovský kritik Babčenko objevil mezi živými.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celá věc prý byla zinscenována ukrajinskými zpravodajci, aby byli odhaleni ti, kdo si objednávají jménem ruských zpravodajských služeb vraždy, v tomto případě prý novináře Babčenka. Prostě ukrajinské zpravodajské služby se zamotávají do svých tvrzení a podivných machinací, do svých konstrukcí a do svých lží. Dokonce i obvykle klidní Reportéři bez hranic tuto ukrajinskou šarádu a provokaci odsoudili. Je to prostě neslýchaný pokus o další manipulaci s mezinárodním veřejným míněním, který má dokázat zlotřilost Putinovy vlády.

Řekněme si ale otevřeně, že pokud kauza novičok vzbudila velké pochybnosti (ale jed novičok má tak hezký ruský název, že se to prostě hodilo ho propagandisticky použít) tak v tomto případě se jedná o naprostou blamáž ukrajinských zpravodajských služeb. Ty prostě nejsou schopny zvládnout nic. Jejich západní protějšky by je na organizaci dezinformačních kampaní neměly vůbec využívat.

Psali jsme: Paroubek: Kdy by měli politici odejít ze své funkce? Paroubek: Válka oceli, Evropy a USA Paroubek: Dramatická zápletka v Itálii Paroubek: Ohrožuje referendum senátní volby?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV