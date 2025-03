Pastuchová (ANO): Nová aplikace IS zaměstnanost na Úřadu práce je šitá horkou jehlou

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mě mrzí, že zde je opravdu jen jeden pan ministr, a bohužel zrovna ne ten, kterého bych potřebovala. Jde o to, že ve čtvrtek jsou zrušeny opět interpelace, a já si myslím, že na to, na co se tady budu ptát, a chtěla bych odpověď, a proto i zařazení bodu do dnešního programu, je, že se během minulého týdne na mě obrátilo několik pracovníků Úřadu práce. A konzultovali se mnou, ale dostala jsem to i do whatsappových skupin, že nová aplikace IS zaměstnanost na Úřadu práce, která platí od 1. 1. 2025, je prostě strašně špatná a nefunkční.

Já si myslela, že by dnes pan ministr Jurečka krátce, krátce o tom pohovořil, abychom ty zaměstnance uklidnili, protože já jsem opravdu chtěla, aby mi napsali konkrétní věci, konkrétní, které tam nefungují. Tak jsem dostala nějaký seznam, který, jestli mě pan ministr poslouchá, tak bych byla ráda, kdyby mi na něj odpověděl třeba i mimo, mimo, protože vím, že ten bod neschválíte.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3921 lidí

Takže zaměstnanci hovoří o tom, že tento program je šitý horkou jehlou a spoléhá na to, že pracovníci Úřadu práce to zase vydrží. Je extrémně pomalý, pomalý v načtení uchazečů nebo přechodu do kontaktů, trvá někdy pět minut, někdy deset, někdy zbylá obrazovka, někdy se musíte odhlásit, někdy vás odhlásí sám počítač. Provazba mezi aplikacemi Jenda IS zaměstnanost jde, jak kdy se programu chce, někdy ano, někdy ne. Minulý týden nešel tento program celé tři dny, musely se používat ještě staré formuláře a následně to dávat do počítače znovu.

Místo usnadnění, kdy se dvakrát kliklo a bylo hotovo, teď se musí klikat a vše dělat pětkrát. Některé zadané údaje v počítači nezůstanou, nejdou vydat rozhodnutí nebo je nejde ověřit. Problémy jsou i se zadáváním do aplikace Jira portál, kam se musí hlásit chyby, které nemůže pracovník opravit sám a potřebují se řešit hned. Klientovi jde o finance, ale bohužel se čeká třeba 14 dnů na odpověď nebo se musí urgovat.

Takže já jsem zařadila opravdu tento bod, protože nejsou interpelace. Ten problém je, myslím si, docela závažný, pracovníci Úřadu práce se s tím perou, nefunguje to, tak bych chtěla, aby pan ministr, když už nejsou interpelace, a měla jsem to připravené, nám krátce v tomto bodu alespoň odpověděl na to, jestli je to normální, jestli se s tím něco děje, protože ti zaměstnanci úřadu práce jsou z toho opravdu nešťastní. Takže já bych, paní předsedkyně, protože nejsou interpelace, a je to opravdu problém, který se děje teď, tak bych to zařadila jako první bod dnešního jednání.

Děkuju.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky