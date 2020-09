Pavel Sehnal (ODA): Dejme seniorům 100 miliard. Ale jinak, žádný předvolební dárek

Každý senior dostane do konce roku jednorázově pět tisíc korun. Vláda tvrdí, že tím chce kompenzovat zvýšené životní náklady způsobené koronakrizí. Situaci seniorů je třeba řešit, a to, že k nim vláda upírá pozornost, je dobře. Toto ODA samozřejmě nikterak nezpochybňuje. O každého občana seniorního věku musí být dobře postaráno. Je tu však jedno velké ALE. Pokud jde o slíbených pět tisíc korun pro každého seniora, celkově se jedná o 15 miliard korun ze státního rozpočtu.

reklama

Vláda zde udělala fatální chybu a promeškala okamžik, kdy mohla nastartovat penzijní reformu. Fakt, že vláda rozdá pět tisíc každému důchodci, tím poptávku nijak neoživí. Nelze předpokládat, že senioři půjdou a hned ty peníze utratí, čímž by se peníze nalily zpět do ekonomiky. Protože jde o lidi staršího věku, z podstaty většinou konzervativnější a ty peníze si spíš uloží. Impuls ekonomice tak nenastane.

My v Občanské demokratické alianci jsme přesvědčeni, že místo jednorázového příspěvku by měl stát k problému přistoupit systematicky a založit penzijní konto pro každého důchodce, čímž by odstartoval dlouho diskutovanou, nutnou a hlavně dlouho odkládanou důchodovou reformu. Je zřejmé, že se jí nevyhneme. Evropa stárne a je třeba se s tímto fenoménem vypořádat. Současný průběžný systém, kdy tři a půl milionu pracujících má vytvořit dostatek zdrojů pro čtyři miliony seniorů, je udržitelný pouze při dostatečně rostoucí populační křivce. Jenže takový trend dosud nenastal a naopak průměrný věk v Evropě už překročil 50 let, snad s výjimkou Irska.

Vzkaz vlády našim občanům měl být následující: senioři, nespoléhejte na průběžný systém, nastartujte si za podpory státu individuální spoření. Těch současných slíbených 15 miliard mohl stát vložit do takového fondu a osobně bych se nebál tam uvolnit dokonce mnohem víc, klidně 50 nebo i 100 miliard korun. Takové peníze by stát totiž neutratil, ale pouze přesunul jinam a dávalo by to jasný smysl. Šlo by o impuls pro trvalé řešení penzijní reformy.

Zatímco stávající slíbený krok ze strany vlády má důvod jiný, než řešení budoucího problému s vyplácením penzí. Je zřejmé, že blízkost voleb rozhodla. A může si pan premiér a další členové vlády říkat co chtějí. Načasování je jednoznačné. Navíc tu pozorujeme permanentní volební kampaň, což je novinkou posledních let. Dříve se boj o voliče omezoval na období zhruba šesti měsíců před volbami, ale nyní to probíhá neustále po celé volební období. Lidé, kteří jsou tzv. u zdroje a rozhodují o veřejných penězích, směřují tyto zdroje právě tam, kde jim to do budoucna zlepší voličskou základnu. Vzpomeňme na slogan z 90. let o utahování opasků, na to by dnes nikdo neslyšel. Nyní funguje přesný opak. Neříkáme tím, že se stát nemá postarat o ty, kteří celý život poctivě pracovali, naopak. Každý důchodce musí mít právo na důstojný život.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.