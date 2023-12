reklama

Kudy paní exministryně chodí, tudy vykládá, že nevyčerpáme, nevyužijeme a zkrátka necháme evropské peníze zbůhdarma povalovat. A jak za ní by se něco takového vůbec nemohlo stát.

Takže fakta:

Jsme na tom ve srovnatelné fázi o 124 miliard lépe než za vlády ANO. Nám zbývá jen 51 miliard a čas máme do července. Takže by to mělo klapnout a všechny peníze by měly dorazit do Česka.

Pravda je taková, že Unie nás dává za příklad ostatním státům. A v tomhle budeme za vzorňáky moc rádi!

