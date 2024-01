Piráti: Korespondenční volba usnadní zapojení do veřejného dění

reklama

Ta umožní korespondenční volbu občanům České republiky pobývajícím v zahraničí. Za novelou zákona o správě voleb, která korespondenční hlasování umožní, stojí všechny strany vládní koalice.

„Vážíme si toho, že se lidé zapojují do politického dění. A to, že jsou v době voleb v zahraničí, by pro nikoho nemělo být nesmyslně komplikovanou překážkou. Korespondenční volba tuhle překážku odstraní a umožní těmto lidem, kteří si o to dopředu požádají, aby jednoduše poštou odvolili ve volbách do Poslanecké sněmovny, ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Evropského parlamentu,” řekl Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a jeden z předkladatelů návrhu. Podle něj by mohli lidé své volební lístky posílat poštou ve speciálních obálkách na české zastupitelské úřady.

„Dnes a denně řešíme celou řadu věcí na dálku - vzájemnou komunikaci, nakupování, pracovní schůzky, jednání s úřady - to nám ulehčuje život a máme díky tomu víc času na to, co je pro nás důležité. A mezi to opravdu důležité patří i to, aby se co nejvíc lidí aktivně podílelo na směřování naší země. Dává proto jenom smysl jim tuto snahu co nejvíc usnadnit. To, že si studenti, pracující nebo krajané v zahraničí budou moct dopředu požádat o možnost volit korespondenčně, jim ušetří spoustu času, peněz i naježděných či nalítaných kilometrů k volebním urnám,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Prostě si jen osobně nebo on-line alespoň 40 dní předem požádají o identifikační lístek s osobními údaji a o dvě obálky. Svůj volební lístek nejprve vloží do obálky, která je menší. Tuto menší obálku s volebním lístkem pak spolu s identifikačním lístkem pošlou ve větší obálce na zastupitelský úřad. Tak bude zajištěna tajná a naprosto bezpečná volba všem občanům Česka žijícím v zahraničí. Jde tak o zcela logický a dlouho očekávaný krok k modernější a férovější společnosti,” doplnil Bartoš.

„Zavedení korespondenční volby ve vlastním programovém prohlášení sliboval i Andrej Babiš, než zjistil, že se mu u českých krajanů ve světě nedaří. Přístup k volbám mají mít ale stejně snadný všichni. Bez ohledu na politické preference. A proto chceme korespondenční volbu zavést. Slibovali jsme ji ve volbách a usilujeme o ni dlouhodobě. V okolních zemích je volba poštou zcela běžná. A Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, kde tuhle možnost občané nemají. Zavedení korespondenční volby je proto pro Piráty priorita. Tím, že se na tom shodneme i s ostatními koaličními partnery, věřím, že tenhle náš slib a zároveň dlouhodobý dluh předchozích vlád lidem už brzo splatíme. I kdyby nás to mělo stát nocování ve Sněmovně kvůli opozičním průtahům,” dodal Michálek.

Potřeba zavést korespondenční volbu je v českém právním řádu jasně patrná už víc než dvacet let. Problémy s cestováním na vzdálené zastupitelské úřady se projevily už brzy po zavedení možnosti hlasovat v zahraničí - poprvé v roce 2002 ve volbách do Poslanecké sněmovny. Všechny snahy o zavedení korespondenční volby však doposud ztroskotaly - návrhy nakonec nebyly projednány, byly v některé fázi legislativního procesu zamítnuty, nebo se od záměru zahrnout úpravu korespondenčního hlasování ještě před jeho zdárným koncem upustilo. To nyní chtějí Piráti ve spolupráci s ostatními partnery napravit.

