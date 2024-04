Piráti: Opravíme Green Deal

reklama

Tím je nejen boj s klimatickou krizí, abychom se na planetě neuvařili. Ale i využití ekonomické proměny probíhající po celém světě k tomu, aby byla Evropa konkurenceschopnější a lidem se lépe žilo. Plán stojí na třech pilířích: zopakování amerického úspěchu a vytvoření evropské verze tzv. Inflation Reduction Act. Dále posílení investic do moderních technologií dobrovolným evropským důchodovým spořením, a na větší podpoře domácností namísto dotování uhlobaronů.

„Chceme, aby nám Green Deal pomohl zbavit se závislosti na fosilních palivech, zejména z Ruska. Přinesl lidem prosperitu, efektivně řešil klimatickou krizi a chránil ty, kteří jsou jejími dopady nejvíce ohroženi. Z Green Dealu musí občané profitovat, jinak nenaplní svůj cíl,“ okomentoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Nikdo zatím nebyl schopen popsat, co přesně je na Green Dealu špatně. Nikdo neměl odvahu říct, co by se mělo změnit a jak. My ji máme. Evropská komise u Green Dealu sice vykročila dobrým směrem. Celému plánu modernizace ale chybí potřebné investiční prostředky. Je to dobrý plán, na který ovšem nejsou peníze. Jako Piráti víme, jak to opravit. Víme, co se pokazilo, víme, jak to zlepšit. Máme inspiraci z USA i dobré evropské praxe. A nabízíme konkrétní řešení,“ nastínil Bartoš.

Prvním krokem je zopakování amerického úspěchu skrz vytvoření evropské verze tzv. Inflation Reduction Act (IRA). Podrobnosti návrhu popsal Marcel Kolaja: „Evropský daňový systém je roztříštěný, zastaralý a nekonkurenceschopný. Zatímco v USA je průměrná daňová kvóta 28 procent a v zemích OECD v průměru 34 procent, tak v Evropské unii jsme na 41 procentech. Je tu tedy rozhodně prostor pro rozpohybování ekonomiky chytrým snížením daňové zátěže. Za Piráty prosazujeme přechod na americký model podpory čistšího průmyslu skrze předvídatelné daňové úlevy. Touto cílenou motivací dokážeme rapidně zvednout investice do udržitelných odvětví, což pomůže byznysu, občanům, ekonomice i ochraně naší planety a životního prostředí. Na základě zkušeností z USA by mohlo jít až o 15 miliard eur ročně.“

V roce 2022 reagovala federální vláda USA na krizi právě pomocí zmíněné IRA. Kromě boje s inflací šlo o kombinaci prorůstových opatření, která zahrnují stanovení minimální korporátní daně 15 % a zároveň daňové slevy na této dani pro pořizování obnovitelných zdrojů a jaderné energie, nákup elektroaut, výrobu zeleného vodíku a domácí výrobu baterií, respektive fotovoltaických panelů.

„Tento krok přinesl v Americe obří boom investic do celého sektoru. To samé chceme i pro Evropu a Českou republiku. Docílit toho můžeme zavedením prorůstových opatření, která jsou součástí IRA. Budeme proto iniciovat změnu smluv, která umožní projednávání korporátní daně v Evropské unii standardním legislativním procesem. Prosazovat, aby bylo možné o daňových výjimkách z korporátní daně hlasovat kvalifikovanou většinou. A také navrhovat výjimku z korporátní daně pro investice do čistšího průmyslu včetně jaderné energetiky - obdobně jako v USA,“ uvedl Kolaja.

„Kromě naboostování investic v soukromém sektoru je třeba zefektivnit také Evropskou investiční banku. Ta je státní bankou momentálně spravující portfolio projektů sloužících k realizaci cílů Evropské unie v celkovém objemu zhruba 550 miliard eur. Čím víc peněz do ní dostaneme, tím víc udržitelných projektů a inovací podpoří, a tím víc benefitů mohou následně společnosti generovat,“ řekl Mikuláš Peksa s tím, že Piráti proto navrhnou, aby byl u Evropské investiční banky umožněn všem občanům EU dobrovolný vstup do dodatečného penzijního spoření. V současnosti je to možné pouze pro její zaměstnance.

„Tím vytvoříme dobrovolný pilíř důchodového systému, na který se budou moci spolehnout všichni občané napříč Evropskou unií. To by znamenalo win-win pro všechny. Občané, kteří se chtějí zabezpečit na stáří, by dostali alternativní možnost spoření. Evropská investiční banka by zároveň získala nový příliv financí, které by mohla investovat do rozvoje udržitelných projektů a inovací. Ty nyní tvoří cca 58 % jejího portfolia, které budeme takto dále rozšiřovat. Věříme, že akčnější přístup EIB umožní získat každoročně minimálně 10 miliard eur investic do modernizace evropské ekonomiky,“ vysvětlil Peksa.

Jako třetí krok Piráti navrhují více podpořit domácnosti místo neustálého dotování uhlobaronů. „Ozelenění ekonomiky je pro Česko velkou příležitostí. Každá změna ale bývá v počátku náročná. Proto nikterak nezlehčujeme obavy občanů, naopak děláme vše pro to, aby je mít nemuseli. Zasazujeme se o to, aby byl přechod k udržitelnějšímu systému co nejcitlivější a vždy odrážel také sociální rozměr,“ popsal europoslanec Peksa s tím, že Piráti chtějí nasměrovat 10 miliard eur ročně z výnosu emisních povolenek do Sociálně klimatického fondu. To je zhruba zdvojnásobení oproti původnímu návrhu Evropské komise.

„Za Piráty odmítáme neefektivní dotování, které se v některých oblastech doslova vymklo z kloubů. Nyní peníze z emisních povolenek končí z větší části v dotacích, zhusta v kapsách uhlobaronů. Přitom ze Sociálně klimatického fondu mohou státy naopak finančně podpořit zranitelné domácnosti, aby pro ně byl přechod na čistější energie co nejméně zatěžující. Proto chceme peníze směřovat tam. Zároveň prosazujeme, aby byly z oblasti příjemců zcela vyloučeny podnikající právnické osoby, u nichž tento typ podpory nedává žádný smysl. Rozvoj podnikání má být založen na dobře dostupných úvěrech, ne na dotacích z peněz určených pro běžné lidi,“ uzavřel Peksa.

