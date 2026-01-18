Piráti: Vedení strany je v plné síle

Prvním místopředsedou se stal poslanec Martin Šmída, druhou místopředsedkyní poslankyně Kateřina Stojanová. Třetím místopředsedou je podnikatel a investor Jiří Hlavenka. Jako čtvrtá byla zvolena poslankyně Olga Richterová. Rozhodlo o tom hlasování členů a členek Pirátů během Celostátního fóra v Prachaticích.
„Pirátky a Piráti znovu potvrdili, že máme ve svých řadách skvělé političky a politiky. Gratuluji nově zvoleným místopředsedkyním Kateřině Stojanové a Olze Richterové a místopředsedům Martinovi Šmídovi a Jiřímu Hlavenkovi. Čeká nás hodně práce – v Poslanecké sněmovně, v komunální politice i při přípravě na převzetí vládní odpovědnosti. Budeme se dál soustředit na témata dostupnosti bydlení, podpory rodin, modernizace státu a tvrdého boje proti korupci na všech úrovních politiky. Neuhneme z cesty. Tím jsem si s tímhle týmem jistý,” poblahopřál ke zvolení novým místopředsedům strany předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Za odvedenou práci poděkoval také Republikovému předsednictvu, které stranu řídilo doposud a ocenil i kandidáty.
„Díky všem za důvěru! Dnes jsme s Piráty pevnou součástí české politické mapy, ale to neznamená, že máme hotovo. Naopak. Čeká nás hodně práce v komunálních volbách, v podpoře našich kandidátek i v propojování strany s poslaneckým klubem. Chci přispět k tomu, abychom s Piráty fungovali jako jedna parta, abychom spolupracovali s našimi odborníky i se všemi, se kterými je možné najít společnou řeč. Už teď se těším, jak to s celým vedením strany nakopneme a zopakujeme úspěch jak v komunálu, tak pak i v dalších sněmovních volbách,“ vzkazuje Martin Šmída, který obhájil post prvního místopředsedy.
Česká pirátská strana
„Pro mě nejsou Piráti jen politický projekt, ale komunita lidí, kteří drží při sobě a věří, že politika se dá dělat jinak. Vážím si hlasů, které mi Pirátky a Piráti dali. Budu se jako místopředsedkyně Pirátů podílet na budování silné, sebevědomé a progresivní strany, která je blízko lidem a dokáže nabídnout řešení i v době, kdy demokracie čelí silným tlakům. Přináším svou energii, zkušenosti i pohled mladé generace a chci přispět k tomu, aby Piráti táhli za jeden provaz a nepochybuji, že se nám to povede,“ říká nově zvolená místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Kateřina Stojanová.
„Demokracie může fungovat jen tehdy, pokud stojí na svobodách jednotlivce, právním státě a férových pravidlech. Právě to jsou hodnoty, které Piráti dlouhodobě hájí. Chci se zaměřit na posílení strany v regionech, profesionální fundraising a lepší spolupráci mezi centrálou a místními organizacemi. Zásadní bude také úspěch v komunálních volbách a dlouhodobé strategické plánování, které Pirátům umožní obstát v době hlubokých společenských proměn,” dodává 3. místopředseda Jiří Hlavenka.
„Po náročném období jsme zpět v plné síle. Dnes ve Sněmovně zastupujeme statisíce voličů. Stálo to obrovský kus práce, profesionalizace kampaně i nasazení dobrovolníků. A všem těm patří obří dík. Teď je před námi další klíčový úkol: uspět v komunálních volbách, nabrat nové lidi, kteří letos přijdou k Pirátům i na kandidátky, a být otevřenou, silnou a moderní, výzvy budoucnosti řešící stranou,“ uzavírá 4. místopředsedkyně a předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
Medailonky místopředsedů Pirátů, dle zvoleného pořadí
Anketa
Martin Šmída
„Bodrý moravák“, ale i profesionál z terénu: spojuje management, obecní i krajskou politickou zkušenost a profesní téma recyklace odpadů. Martin Šmída (*1985) vystudoval na VUT v Brně manažerskou informatiku, ekonomiku a řízení podniku a realitní inženýrství. Od roku 2011 pracoval jako vedoucí kompostárny – což je detail, který u politiků nebývá jen do koloritu, ale často do kompetence.
V letech 2014–2020 byl zastupitelem obce Majetín, následně (2020–2024) krajským zastupitelem a radním. Jako předseda spolku Odpady Olomouckého kraje se zasadil o řešení odpadového hospodářství obcí směřující ke zvýšení recyklace a snížení nákladů. Je poslancem. Věnuje se ochraně životního prostředí, cirkulární ekonomice a udržitelnému zemědělství. Mezi další priority pak řadí i zvyšování kvality života na venkově a ve znevýhodněných regionech, důstojnou práci a dostupné bydlení, svobodomyslnost a rovnoprávnost.
Kateřina Stojanová
Právnička s raným zájmem o veřejnou správu a jasnou stopou v pirátské organizaci. Kateřina Stojanová (*1998) pochází z Litoměřic, absolvovala tamní gymnázium Josefa Jungmanna. Už během střední školy sbírala zkušenosti „nanečisto“ i naostro: od Juniorské univerzity UK po Studentskou simulaci zastupitelstva (Agora CE), kde si vyzkoušela komunální politiku i tvorbu usnesení v praxi.
Na Právnické fakultě UK absolvovala stáž v justici, pracovala v nezisku zaměřeném na práva pacientů i jako právní asistentka. Poslední roky strávila na Ministerstvu spravedlnosti a pracovala také jako asistentka pirátské poslankyně Kláry Kocmanové.
Byla zastupitelkou Ústeckého kraje a členkou výboru pro zdravotnictví. Několik let vedla Mladé Pirátstvo. Dnes je poslankyní za Ústecký kraj a místopředsedkyní poslaneckého klubu Pirátů.
Jiří Hlavenka
Podnikatel z první internetové generace, dnes investor a regionální politik s technologickým přesahem. Jiří Hlavenka byl zastupitelem Jihomoravského kraje ve volebních obdobích 2016–2020 a 2020–2024, v obou obdobích vedl zastupitelský klub. V letech 2020–2024 byl členem Rady Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT a patřil k hlavním tvářím krajské inovační agendy (gestor Regionální inovační strategie, předseda Rady pro inovace JMK).
Podniká od roku 1990 v médiích a internetu. Stál u Computer Press (1990–2003), tehdy největšího domácího vydavatelství odborných IT médií a literatury. Založil jeden z prvních velkých českých e-shopů. Je autorem více než 30 odborných knih a tisíců článků o IT, společnosti a politice. Následně se posunul do role investora – portfolio kolem 40 firem, mezi známějšími investicemi například Kiwi.com, Astratex, Grizly.cz nebo SOLSOL.
Vedle politiky působí i v akademických a poradních strukturách: vědecké a správní rady (Mendelova univerzita, FI MU) a poradní tým vicepremiéra Ivana Bartoše pro IT.
Olga Richterová
Tvář pirátské sociální agendy: důraz na rodiny, zranitelné a systémové změny, které jsou vidět v praxi. Olga Richterová je poslankyně PSP ČR a předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů. Třetí volební období staví politiku kolem témat, která se dotýkají každodenního života – od podpory rodin po ochranu slabších.
V uplynulých letech se podílela na prosazení konkrétních opatření v sociální politice: příspěvek na vozidlo pro osoby se zdravotním postižením, možnost střídání rodičů při ošetřování, posílení přítomnosti rodičů u dětí v nemocnicích, prodloužení otcovské, navýšení rodičovského příspěvku, sousedské dětské skupiny nebo zrušení kojeneckých ústavů. Zároveň pomáhala řešit dopady pandemie – zejména chyby kolem ošetřovného a kompenzací.
Navazuje na osm let ve Sněmovně, z toho čtyři roky ve funkci místopředsedkyně. V opozici drží stejné cíle: vyšší rodičák, valorizace slevy na poplatníka, vyšší daňový bonus na dítě. Prorodinný balíček patřil k prvním pirátským návrhům v tomto volebním období.
