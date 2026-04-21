Piráti: Za zrušení poplatků by měl Klempíř rezignovat

Zveřejněná nahrávka rozhovoru mezi radními Romanem Bradáčem a Pavlem Matochou, kteří mají ve středu obhajovat své mandáty, vyvolává závažné pochybnosti o jejich důvěryhodnosti a integritě celého procesu. Piráti proto požadují stažení kandidatury Bradáče a Matochy a prosazují zavedení veřejného hlasování. Předseda strany Zdeněk Hřib vyzval kvůli očividnému nezvládnutí celé situace a nekvalitnímu návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků ministra kultury Otu Klempíře k rezignaci.
Zveřejněný rozhovor, ve kterém aktéři zmiňují „zbytek peněz za volbu“ v řádech stovek tisíc korun, podle Pirátů nelze bagatelizovat. „Bradáč, Matocha, Veselý a další radní jsou dlouhodobě pro ČT reputačním rizikem. Proto budeme prosazovat veřejné hlasování, aby bylo zcela transparentní, kdo koho volí. Zmanipulovaná rada je pro nezávislost médií stejně nebezpečná jako snahy o navázání financování ČT přímo na státní rozpočet,“ uvádí pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová.
Piráti připomínají, že tito radní již v minulosti poškodili Českou televizi nezákonným odvoláním dozorčí komise v roce 2020, což stálo veřejné prostředky téměř 4 miliony korun. „Tato škoda dodnes nebyla napravena. A nyní čelí podezření, že ani možné úplatkářství nepředstavuje překážku pro jejich další působení,“ doplňuje Hoffmannová.
Podle Pirátů jde o součást širšího trendu, kdy se snahy o finanční oslabení veřejnoprávních médií kombinují s pokusy o jejich personální ovládnutí. „Kombinace změn financování a nedůvěryhodných radních představuje přímé ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. To nemůžeme dopustit. Je za pět minut dvanáct,“ říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Piráti proto vyzývají k jasné politické odpovědnosti. „Oto Klempíř svými kroky vytváří chaos, nejistotu a tlak na média, která mají sloužit občanům, ne politické moci. Vyzýváme ministra kultury Otu Klempíře k rezignaci. Pokud tak neučiní, měl by ho premiér Andrej Babiš okamžitě odvolat,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
„V situaci, kdy existuje veřejně dostupná nahrávka naznačující korupční jednání, považuji opětovné potvrzení těchto kandidátů za nepřijatelné. Tito kandidáti musí okamžitě odstoupit z volby. Občané mají právo vidět, kdo nese odpovědnost za obsazení takto klíčové instituce,“ uzavírá Hoffmannová.
Česká pirátská strana
