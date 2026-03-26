Piráti představili Manifest energetické bezpečnosti

Navrhují konkrétní kroky, jak ochránit domácnosti i průmysl a zároveň posílit energetickou nezávislost země. Jednotlivé návrhy dělí na rychlá řešení aktuálních krizí, dlouhodobé systémové úpravy a doporučení, co by vláda naopak dělat neměla.
„Ceny benzínu a nafty jsou už neúnosné a budou dále stoupat. Vláda zjevně nemá žádný plán. Jde ale nejen o inflaci, ale také o energetickou bezpečnost, kdy by ideologie měla jít stranou. Dokud budeme závislí na dovozu fosilních paliv z Ruska nebo zemí Perského zálivu, budeme vystavení cenovým šokům i geopolitickým tlakům. Za Piráty vidíme tři hlavní cesty, co s tím: 1. Okamžitou pomoc rodinám, 2. Konec blokování levných energií a 3. Posílení energetické bezpečnosti Česka,” vyjmenovává předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle Pirátů dnes totiž Česko čelí kombinaci rizik, od nestability na Blízkém východě přes kolísání cen plynu až po konec ruských dodávek. Tyto faktory mají přímý dopad na ceny pro domácnosti i konkurenceschopnost českého průmyslu.
Česká pirátská strana
Součástí pirátského manifestu jsou proto okamžitá opatření na pomoc domácnostem. Piráti navrhují vrátit lidem peníze z nadvýběru DPH na energiích, snížit DPH na základní potraviny nebo obnovit funkční podporu programu Nová zelená úsporám.
„Krize nesmí nejvíc dopadat na ty, kteří mají nejméně. Pomoc musí být cílená a zároveň nesmí brzdit úspory a modernizaci energetiky,“ říká poslankyně a členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová.
„Rychlá reakce na krize je extrémně důležitá. Ale sama o sobě nestačí. Musíme systematicky snižovat naši závislost na dovozu a posilovat domácí zdroje energie. Každé zdržení znamená vyšší ceny pro lidi i firmy,“ doplňuje místopředseda Pirátů a energetik Jiří Hlavenka.
Manifest zároveň varuje před kroky, které by energetickou situaci zhoršily. Patří mezi ně například blokování výstavby obnovitelných zdrojů, snahy o výjimky z evropského zákazu ruských energetických surovin nebo nákladný výkup akcií ČEZ bez přínosu pro reálnou výrobu energie. Piráti naopak prosazují urychlení výstavby obnovitelných zdrojů, rozvoj komunitní energetiky, podporu úspor a posílení energetické infrastruktury včetně propojení se sousedními státy.
„Energetická nezávislost se buduje teď. Každý rok zpoždění zvyšuje naši zranitelnost a závislost. Řešení existují a Česko na ně má,“ uzavírá kandidátka na pražskou primátorku Tereza Nislerová.
Kompletní Manifest energetické bezpečnosti najdete ZDE.
