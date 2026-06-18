Pivoňka Vaňková (STAN): Nestačí řešit, odkud peníze přijdou

Ano, v některých evropských zemích jsou veřejnoprávní média financována ze státního rozpočtu. Je to možné díky vysoké politické kultuře a silným pojistkám, které brání politikům zasahovat do jejich fungování.
Pak jsou tu ale i jiné příklady. Třeba Slovensko nebo Maďarsko, kde se změny financování staly součástí cesty k větší politické kontrole médií. A právě proto nestačí řešit jen to, odkud peníze přijdou. Důležité je, kdo o nich rozhoduje a jaké má možnosti média ovlivňovat.
Když vláda zároveň plánuje snížit financování veřejnoprávních médií zhruba o 15 %, těžko se ubránit dojmu, že cílem je nejprve média finančně oslabit a dostat pod tlak. O to snazší pak bude přicházet s požadavky na změny obsahu nebo zásahy do programové skladby.
Když dnes někteří vládní politici otevřeně mluví o tom, co by se mělo a nemělo vysílat, a Andrej Babiš pravidelně útočí na novináře, máme právo být obezřetní.
Veřejnoprávní média mají patřit veřejnosti, ne politikům. Slovenskou cestu odmítáme!
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
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