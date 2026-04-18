Pražák (ANO): Novou trasu silnice I/35 Ohrazenice–Úlibice chceme

20.04.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nové trase silnice I/35 Ohrazenice–Úlibice.

Pražák (ANO): Novou trasu silnice I/35 Ohrazenice–Úlibice chceme
Foto: ANO
Popisek: David Pražák

Novou trasu silnice I/35 Ohrazenice–Úlibice chceme a podporujeme.

Pro Turnovsko, Jičínsko, Semilsko! a celé Podkrkonoší je to naprosto zásadní stavba.

Dnes jsme o ní jednali na Ministerstvo dopravy. Jasně jsme řekli, že tahle trasa je pro region důležitá a že je potřeba hledat rozumné řešení pro lidi, krajinu i přírodu.

Děkuji vedení Ministerstva dopravy v čele s panem ministrem Bednárikem i Ředitelství silnic a dálnic za konstruktivní jednání.

Zpochybnění závazného stanoviska vydaného před čtyřmi lety nás nezastaví.

Koukněte se, kde bude končit cca v roce 2029 I/35 od Hradce Králové. V Úlibicích a tam se ta doprava směrem k nám prostě nevypaří.

Tenhle projekt se musí posouvat dál.

David Pražák

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

ANO , Pražák

Trestní odpovědnost

Hodně se mluví o jejím snížení, co jsem pochopil, i vy jste pro. Ale jestli k ní má dojít, nemělo by to přinést pro mladistvé i nějaká práva, která teď nemají? Třeba, že by mohli dřív volit, nebo pít pivo (ne že by zrovna toto bylo dobré, ale jde o princip). Není také paradox, že se na jedná straně ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

15:29 Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

